À¶À¡Çò²Ï¤Î¥®¥ã¥é¥êーstoop¡¦topso¡¢¶äºÂ»°±Û¤Ë¤Æ¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¥â¥À¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¸¡Ù¤ò³«ºÅ
Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î²È¶ñ¡¦¥¢ー¥È¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¡¢À¶À¡Çò²Ï¤Î gallery stoop ¤È gallery topso ¤Ï¡¢2025Ç¯ 1·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é 1·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç ¶äºÂ»°±Û ¿·´Û7³¬ ºÅÊª²ñ¾ì ¤Ë¤Æ¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¥â¥À¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¸¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
stoop¸ø¼°HP : https://stoop.jp
topso¸ø¼°HP :https://topso.jp
¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¥â¥À¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¸¡Ù
¥ê¥½¥ë¥¸¥á¥ó¥È±¿Æ°¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢Åý°ì±¿Æ°¡Ë¤ò·Ð¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢²¦¹ñ¤¬À®Î©¤·¤¿¤Î¤Ï1861Ç¯¡£»º¶È³×Ì¿¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¤½¤³¤ËÂ³¤¯¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥É¥¤¥Ä¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¥èー¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤Ë¾¯¤·ÃÙ¤ì¤Æ¡¢Èæ³ÓÅª¹©¶È²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¥È¥ê¥Î¡¦¥ß¥é¥Î¤òÃæ¿´¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤â¾¯¤·¤º¤Ä¶áÂå²½¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ëµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¥â¥À¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉã¡× Gio Ponti¡Ê¥¸¥ª¡¦¥Ý¥ó¥Æ¥£¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Åý°ì¸å¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÀ¸¤ò¼õ¤±¡¢¸å¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥â¥À¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó²«¶â´ü¤ò¶î¤±È´¤±¤¿ºÍ¤¢¤ë·úÃÛ²È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¿¤Á¡£Cesare Cassina¡Ê¥Á¥§ー¥¶¥ì¡¦¥«¥Ã¥·ー¥Ê¡Ë¡¢Dino Gavina¡Ê¥Ç¥£¥Î¡¦¥¬¥ô¥£ー¥Ê¡Ë¤é¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê¸²½¤òÁÏÂ¤¤·¤è¤¦¤ÈÌ´¸«¤¿µ¯¶È²È¤¬¶½¤¹¡¢Ãæ¾®¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿ô¡¹¡£ 1950Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ë²Ö³«¤¤¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥â¥À¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Å¯³ØÅª¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿ÍÊ¸³ØÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¡¢¹çÍý¼çµÁÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Äµ¯¶È²È¡¢¤½¤ÎÆó¤Ä¤Î»×ÁÛ¡¦Ê¸²½¤¬½Ð²ñ¤¤Í»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅ¸¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥â¥À¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊâ¤ß¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤Èµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤äÊ¸¸¥¤ÎÅ¸¼¨¤«¤éÅö»þ¤Î¶õµ¤´¶¤È¤È¤â¤ËÁ¯¤ä¤«¤ËÅÁ¤¨¡¢¤½¤³¤ËÂ©¤Å¤¯Àº¿ÀÀ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯»î¤ß¤Ç¤¹¡£
1927Ç¯ ¥Á¥§ー¥¶¥ì¡õ¥¦¥ó¥Ù¥ë¥È¡¦¥«¥Ã¥·ー¥Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ Cassina¡Ê¥«¥Ã¥·ー¥Ê¡Ë ¼Ò¤¬ÁÏ¶È¡£1928Ç¯ ¥¸¥ª¡¦¥Ý¥ó¥Æ¥£¤¬À¤³¦Åª¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨»ï¡ØDomus¡Ù¡Ê¥É¥à¥¹¡Ë¤ò¡¢¥¢¥ê¥´¡¦¥Ü¥ó¥Õ¥£¥ê¥ªー¥Ë¤¬¡ØLa Casa Bella¡Ù¡Ê¥«¥µ¥Ù¥é¡Ë¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÁÏ´©¡£1933Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥È¥ê¥¨¥ó¥Êー¥ì¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ë¥â¥ó¥Ä¥¡¡¦¥Ó¥¨¥ó¥Êー¥ì¤¬³«ºÅ¡£¤³¤¦¤·¤¿ÅÚ¾í¤¬°é¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ø¤Î»²Àï¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÏÇÔÀï¹ñ¤È¤·¤ÆÀï¸å¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Ç¤¢¤Ã¤¿·ÐºÑÉü¶½¤¬µÞ¤¬¤ì¤ë40Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢´ë¶È¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÏÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¶¨Æ¯¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥â¥À¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
51Ç¯¡ÖÂè9²ó¥ß¥é¥Î¡¦¥È¥ê¥¨¥ó¥Êー¥ì¡×¤Ç¥¸¥ª¡¦¥Ý¥ó¥Æ¥£¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¥¹ー¥Ñー¥ì¥¸¥§ー¥é¡×¤ò¥«¥Ã¥·ー¥Ê¤¬È¯É½¡£¤½¤·¤Æ1954Ç¯ ¥¸¥ª¡¦¥Ý¥ó¥Æ¥£¤ÎÈ¯°Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´°àú¤ÊÈþ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÃ£À®¤·¤¿¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥½¡¦¥Éー¥í¾Þ¡×¤¬ÀßÎ©¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ß¥Ã¥É¥»¥ó¥Á¥å¥êー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤¤¤è¤¤¤è³«²Ö¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£1956Ç¯¤Ë¤ÏADI¡Ê¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¶¨²ñ¡Ë¤¬È¯Â¡£1961Ç¯ ¥¤¥¿¥ê¥¢À½ÉÊ¤ÎÍ¢½ÐÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¹ñÆâ¤Î²È¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½¸·ë¡¢º£¤âÀ¤³¦Åª¤ÊÇ®¶¸¤ò¸«¤»¤ë²È¶ñ¸«ËÜ»Ô¡ÖÂè1²ó¥ß¥é¥Î¡¦¥µ¥íー¥Í¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£59Ç¯¤«¤é63Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¡Ö´ñÀ×¤Î·ÐºÑ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶Ã°ÛÅª¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥â¥À¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï·ÐºÑ¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç²«¶â»þÂå¤ò·Þ¤¨À¤³¦¤Ø¤È¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¡¡¡¡´ü¡§1·î8Æü¡Ê¿å¡Ë～1·î20Æü¡Ê·î¡Ë
²ñ¡¡¡¡¾ì¡§¶äºÂ»°±Û ¿·´Û7³¬ ºÅÊª²ñ¾ì
½»¡¡¡¡½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ4-6-16
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ～20»þ¡ÚºÇ½ªÆü18»þ½ªÎ»¡Û
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§03 4285 4128
stoop ¤Îµ®½Å¤Ê¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸ø³«
¢¨º¸¾å¡§¡ÆSUPERLEGGERA¡Ç by Gio Ponti for Cassina , 1957¡Ê\638,000¡Ë
¢¨Ãæ±û¾å¡§¡ÆLB7¡Ç by Franco Arbini for Poggi , 1957¡Ê\4,950,000¡Ë
¢¨±¦¾å¡§¡Æmod.839¡Ç by Ico Parisi for Cassina , 1955¡Ê\1,650,000¡Ë
¢¨º¸²¼¡§¡ÆGatto Piccolo¡Ç by Achille & Pier Giacomo Castiglioni for FLOS , 1960¡Ê\308,000¡Ë
¢¨Ãæ±û²¼¡§¡ÆSORIANA¡Ç by Afra & Tobia Scarpa for Cassina , 1969¡Ê\1,760,000¡Ë
¢¨±¦²¼¡§¡ÆApta series No.A012¡Ç by Gio Ponti for Walter Ponti , 1970¡Ê\1,980,000¡Ë
¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥½¡¦¥Éー¥í¼õ¾Þºî10ÅÀ´Þ¤à¡¢80ÅÀ°Ê¾å¤òÅ¸¼¨ÈÎÇä
ËÜÅ¸¤Ç¤ÏÀ¶À¡Çò²Ï¤Î¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥®¥ã¥é¥êー stoop ¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸ø³«¡£Gio Ponti¡Ê¥¸¥ª¡¦¥Ý¥ó¥Æ¥£¡Ë¡¢Ignazio Gardella¡Ê¥¤¥Ë¥ã¥Ä¥£¥ª¡¦¥¬¥ë¥Ç¥é¡Ë¡¢ Ico Parisi¡Ê¥¤¥³¡¦¥Ñ¥êー¥¸¡Ë¡¢Franco Albini¡Ê¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥¢¥ë¥Ó¥Ë¡Ë¡¢Carlo Scarpa¡Ê¥«¥ë¥í¡¦¥¹¥«¥ë¥Ñ¡Ë¡¢Osvaldo Borsani¡Ê¥ª¥º¥ô¥¡¥ë¥É¡¦¥Ü¥ë¥µー¥Ë¡Ë¡¢Achille & Pier Giacomo Castiglioni¡Ê¥¢¥¥Ã¥ì¡õ¥Ô¥¨¥ë¡¦¥¸¥ã¥³¥â¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¥ê¥ªー¥Ë¡Ë¤Ê¤É¡¢1920Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¥¤¥¿¥ê¥¢¥â¥À¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿µð¾¢Ã£¤Î¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸ºîÉÊ¤«¤é¡¢Gastone Rinaldi ¡Ê¥¬¥¹¥Èー¥Í¡¦¥ê¥Ê¥ë¥Ç¥£¡Ë¡¢Vico Magistretti¡Ê¥ô¥£¥³¡¦¥Þ¥¸¥¹¥È¥ì¥Ã¥Æ¥£¡Ë¡¢Guido Faleschini¡Ê¥°¥¤¥É¡¦¥Õ¥¡¥ì¥¹¥ー¥Ë¡Ë¡¢Gianfranco Frattini ¡Ê¥¸¥ã¥ó¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Õ¥é¥Ã¥Æ¥£ー¥Ë¡Ë¡¢Gae Aulenti¡Ê¥¬¥¨¡¦¥¢¥¦¥ì¥ó¥Æ¥£¡Ë¡¢Kazuhide Takahama¡Ê¹âßÀÏÂ½¨¡Ë¡¢Joe Colombo¡Ê¥¸¥ç¥¨¡¦¥³¥í¥ó¥Ü¡Ë¡¢Sergio Mazza¡Ê¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥Þ¥Ã¥Ä¥¡¡Ë¡¢Enzo Mari¡Ê¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þー¥ê¡Ë¡¢Afra & Tobia Scarpa¡Ê¥¢¥Õ¥é¡õ¥È¥Ó¥¢¡¦¥¹¥«¥ë¥Ñ¡Ë¡¢Vittorio Nobili¡Ê¥ô¥£¥Ã¥È¥ê¥ª¡¦¥Î¥Ó¥ê¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥â¥À¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó²«¶â´ü¤òºÌ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ¤Þ¤Ç¤òÌÖÍåÅª¤Ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¤ÎÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤µ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Cassina¼Ò¡¢Poggi¼Ò¡¢Gavina¼Ò¡¢FontanaArte¼Ò¡¢Oluce¼Ò¡¢Azucena¼Ò¡¢Tecno¼Ò¡¢FLOS¼Ò¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»Ù¤¨¤¿¿¦¿ÍÃ£¤Î¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤È¹©¶È²½¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤¤¥×¥í¥À¥¯¥È·²Á´80ÅÀ°Ê¾å¡ÊÆâ¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥½¡¦¥Éー¥í¼õ¾Þºî10ÅÀ¡Ë¤òÅ¸¼¨ÈÎÇäÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î1860～1980Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó»Ë¤òÁíÂÎÅª¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿Ç¯É½
¥¤¥¿¥ê¥¢¥â¥À¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó»Ë¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÅ¸¼¨
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥¸¥ª¡¦¥Ý¥ó¥Æ¥£¤¬ÁÏ´©¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨»ï¡ØDomus¡Ù¡Ê¥É¥à¥¹¡Ë 50ºý°Ê¾å¤ò´Þ¤à¡¢Æ±»þÂå¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó´ØÏ¢½ñÀÒ¤Î¤Û¤«¡¢1932Ç¯¤ËÆ±¤¸¤¯¥¸¥ª¡¦¥Ý¥ó¥Æ¥£¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢¸½Â¸¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢ºÇ¸Å¤Î¾ÈÌÀ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëFontanaArte¡Ê¥Õ¥©¥ó¥¿¥Ê¥¢¥ë¥Æ¡Ë ¼Ò¤¬¼ý½¸¤¹¤ë¡¢Åö»þ¤Î»ñÎÁ¤äÊ¸¸¥¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¡£Casa BRUTUS ¤Ê¤É¤Î»¨»ï¤ä¼«¤é¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë BUNDLESTUDIO Inc.¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È Àî¹ç¾¿Í»á¶¨ÎÏ¤Î¸µ¡¢Åö»þ¤Î»ñÎÁ¤«¤é»þÂåÇØ·Ê¤ò´Þ¤á¤ÆÉ³²ò¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥â¥À¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë²þ¤á¤ÆÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë·Àµ¡¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ª¡¦¥Ý¥ó¥Æ¥£¤¬ÁÏ´©¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨»ï¡ØDomus¡Ù
topso ¤¬¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¸½¹ÔÉÊ¤Î¿ô¡¹
¢¨º¸¾å¡§¡ÆTUCROMA¡Ç by Guido Faleschini for 4 MARIANI , 1970¡Ê\418,000¡Ë
¢¨Ãæ±û¾å¡§¡ÆMetafora¡Ç by Massimo & Lella Vignelli for Martinelli Luce , 1979¡Ê\1,100,000¡Ë
¢¨±¦¾å¡§¡ÆParola¡Ç by Gae Aulenti for FontanaArte , 1980¡Ê\176,000¡Ë
¢¨º¸²¼¡§¡ÆPIPISTRELLO¡Ç by Gae Aulenti for Martinelli Luce , 1965¡Ê\352,000 ～¡Ë
¢¨Ãæ±û²¼¡§¡ÆMedea¡Ç by Vittorio Nobili for Medea , 1955¡Ê\198,000¡Ë
¢¨±¦²¼¡§¡ÆLuna Orizzontale¡Ç by Gio Ponti for TATO , 1957¡Ê\264,000¡Ë
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤¸½¹ÔÉÊ¤òÈÎÇä
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢¸½ºß¤â¥¤¥¿¥ê¥¢ËÜ¹ñ¤ä¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤ÏÀ¸»ºÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸½¹ÔÉÊ¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÎ®ÄÌ¤»¤º¡¢¿¨¤ì¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤¤³¤¦¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¤â¥Õ¥©ー¥«¥¹¡£
¥¸¥ª¡¦¥Ý¥ó¥Æ¥£¡¢¥¬¥¨¡¦¥¢¥¦¥ì¥ó¥Æ¥£¤Ê¤É¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ FontanaArte¼Ò¤Î¾ÈÌÀ¡¢Æ±¤¸¤¯¥¸¥ª¡¦¥Ý¥ó¥Æ¥£¡¢¥¤¥Ë¥ã¥Ä¥£¥ª¡¦¥¬¥ë¥Ç¥é¤Ê¤É¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÉü¹ï¤¹¤ëTATO¼Ò¤Î¾ÈÌÀ¡¢¥ô¥£¥Ã¥È¥ê¥ª¡¦¥Î¥Ó¥ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ55Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥½¡¦¥Éー¥í¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ Medea¼Ò¤Î¥Á¥§¥¢¡¢¥¬¥¨¡¦¥¢¥¦¥ì¥ó¥Æ¥£¡¢¥Þ¥Ã¥·¥â¡¦¥ô¥£¥Í¥Ã¥ê¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òº£¤âÀ½Â¤¤¹¤ë Martinelli Luce¼Ò¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¡¢¥°¥¤¥É¡¦¥Õ¥¡¥ì¥¹¥ー¥Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ69Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òº£¤âºî¤êÂ³¤±¤ë 4 MARIANI¼Ò¤Î²È¶ñ¤Ê¤É¡¢topso ¤¬¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¸½¹ÔÉÊ¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢»þÂåÇØ·Ê¤òÅº¤¨¤Ê¤¬¤éÅ¸¼¨ÈÎÇäÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Î¸½Âå¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎË¤«¤µ¤ò¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥â¥À¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é³Ø¤Ö
¶áÂåÅý°ì¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢²¦¹ñ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«160Ç¯Á°¡£¸ÅÂå¥íー¥Þ¤«¤é1600Ç¯°Ê¾å¡¢Ê¬Îö¤¬Â³¤¤¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¾®¤µ¤ÊÅÔ»Ô¹ñ²È¤Î½¸¹çÂÎ¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÏ¢ÌÊ¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Û¤Ê¤ëÉ÷ÅÚ¤äµ¤¸õ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¤È¤¹¤ë³ÆÊ¸²½¤¬»þ¤ËÂÐÎ©¤·¡¢»þ¤Ë¸òº¹¤¹¤ë¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¡¢°ÛÊ¸²½¤ä»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ø¤ÈÅ¬±þ¤·¤Ê¤¬¤éË¤«¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò°é¤à¤³¤È¤¬¼«Á³¤È¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥é¥ó¥¸¥ã¥ë¥·¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÀ¸³è¤¹¤ì¤ÐÉ¬¤º¼ª¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤Ï¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤ËÍê¤é¤º¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤¦¤Þ¤¯ÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¡£¤½¤ó¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤ÎÀº¿ÀÀ¤«¤é¤«¡¢¥ß¥Ã¥É¥»¥ó¥Á¥å¥êー´ü¤òºÌ¤Ã¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î·úÃÛ²È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤â¤Þ¤¿¡¢¸Ä¿Í¤ä´ë¶ÈÃ±°Ì¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÎÎ°è¤ò²£ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ª¡¦¥Ý¥ó¥Æ¥£¤Ï·úÃÛ²È¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦²è²È¡¦ÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥×ー¥ó¤«¤é°Ø»Ò¡¦·úÃÛ¤Þ¤Ç¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢»¨»ïÁÏ´©¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¾ÞÁÏÀß¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥Î¡¦¥µ¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥Æ¥£¤Ï¡¢ÅÁÀâ¤Î¾ÈÌÀ¥áー¥«ーArteluce¤òÀßÎ©¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é600ÅÀ¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ëÆ±¼Ò¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤Û¤Ü°ì¿Í¤Ç¼ê³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£°Û¤Ê¤ëÎÎ°è¤Î»Å»ö¤ò²£ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»þÀÞ¤½¤ì¤é¤Î»×¹Í¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¤²¼¤µ¤ì¤ëÈ½ÃÇ¡¦¹ÔÆ°¤¬ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÀ¤¤Ë½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿¦¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¬ÃÇ¤äÀìÌçÀ¤Ï¡¢»ñËÜ¼çµÁ¤¬¿·¤·¤¤ÃÊ³¬¤ËÆþ¤ëÃæ¤ÇÀìÌçÆÃ²½¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤â¤Î¤òÇä¤ë¤¿¤á¤ËÍÍø¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ê¥º¥à¤È¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¦SNS¤ÎÈ¯Ã£¤ò·Ð¤ÆË¬¤ì¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¡¢Ë¤«¤µ¤ÎÄêµÁ¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¸½Âå¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¥â¥À¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ä»×¹Í¡¢Îò»ËÅªÇØ·Ê¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬µá¤á¤ë¸½Âå¤ÎË¤«¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨Ä¾¤¹±ï¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÌ²¤¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÈæ¤Ù¡¢ÆüËÜ¤Î»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÆëÀ÷¤ß¤ÎÇö¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥â¥À¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤³¤ÎÅ¸¼¨¤òµ¡¤Ë²þ¤á¤Æ¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¥â¥À¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¸¡Ù
²ñ¡¡¡¡´ü¡§1·î8Æü¡Ê¿å¡Ë～1·î20Æü¡Ê·î¡Ë
²ñ¡¡¡¡¾ì¡§¶äºÂ»°±Û ¿·´Û7³¬ ºÅÊª²ñ¾ì
½»¡¡¡¡½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ4-6-16
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ～20»þ¡ÚºÇ½ªÆü18»þ½ªÎ»¡Û
¡Ôgallery stoop¡Õ
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥é¥ó¥À¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥¢¥¸¥¢µª¸µÁ°¤«¤é¸½Âå¤Þ¤Ç¹ñ¶¤äÇ¯Âå¤ËÇû¤é¤ì¤º¤Ë¡Ö¸½ºß¡×¤Î´¶À¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸²È¶ñ¤ä¥ª¥Ö¥¸¥§¡¦¸½Âå¥¢ー¥È¤¬ÀÅ¤«¤ËÐÊ¤à¡£·¿¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÍÍ¡¹¤Ê¸ì¤ê¸ý¤ÇÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¶õ´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
stoop ¸ø¼° HP : https://stoop.jp
stoop ¸ø¼° Instagram : https://www.instagram.com/gallery_stoop/
¡Ôgallery topso¡Õ
topso¡Ê¥È¥×¥½¡Ë¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é¡¢1930Ç¯～1980Ç¯Âå¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òº£¤âÀ½Â¤¤¹¤ë³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¤½¤ì¤é¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ëÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¹©·Ý¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·À½ÉÊ²½¡¢Ê»¤»¤ÆÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡£
topso ¸ø¼° HP : https://topso.jp
topso ¸ø¼° Instagram : https://www.instagram.com/gallery_topso/
´ë²è¡§´ØÄ¾¹¨¡Êgallery stoop¡Ë¡¢À±¿å·î¡Êgallery stoop¡Ë
ÊÔ½¸¡§´ØÄ¾¹¨¡Êgallery stoop¡Ë¡¢À±¿å·î¡Êgallery stoop¡Ë¡¢µÈß·»ÖÊÝ
¶¨ÎÏ¡§Àî¹ç¾¿Í¡ÊBUNDLESTUDIO Inc.¡Ë¡¢¶äºÂ»°±Û
¶¨»¿¡§ÃæÎ¤¶³¹¨¡ÊGallery NEO¡Ë