°ìÉÃ°ìÉÃ¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹ - ¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥°¥êー¥ó
¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÅ·ºÍ¥¯¥ê¥±¥Ã¥ÈÁª¼ê¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥°¥êー¥ó¤¬ ¥é¥Éー¤ÎºÇ¿·¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¥¯¥ê¥±¥Ã¥È¤Î¿´ÍýÌÌ¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÉ½¸½¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ä¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë´°àú¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥á¥í¥ó¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡Ê¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤ÎÌ¾¾¢¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¥é¥Éー¤Î¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½½Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î°ïºà¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¥ªー¥ë¥é¥¦¥ó¥Àー¤Î¥¥ã¥á¥í¥ó¤¬¡¢¥í¥Ã¥«ー¥ëー¥à¤Î¥Ýー¥È¥ìー¥È¤ä¥·¥çー¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥¯¥ê¥±¥Ã¥È¤ÎÄ¶°ìÎ®Áª¼ê¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë·ã¤·¤µ¡¢ÎÏ¶¯¤µ¡¢½¸ÃæÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡£°ìÉÃ°ìÉÃ¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡×¤È¥¥ã¥á¥í¥ó¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î²èÁü¤Ç¤Ï¡¢µ»½Ñ¤äÀï½Ñ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÎäÀÅ¤µ¤ò¤È¤é¤¨¡¢¸½Âå¤Î¥¯¥ê¥±¥Ã¥È¤òÆÃÄ§¤Å¤±¤ë¶½Ì£¿¼¤¤Ì·½â¤ò¹ª¤ß¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥á¥í¥ó¤Î¼ã¤µ¤Ï¡¢²¿À¤µª¤Ë¤â¤ï¤¿¤ëÅÁÅý¤ÈÂÐ¾È¤ò¤Ê¤·¡¢¥í¥Ã¥«ー¥ëー¥à¤ÎÀÅ¤±¤µ¤ÈÈà¤¬¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¸ÉÕ¤¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤äÇò¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥É¡¢¥°¥íー¥Ö¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤³¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤Î·ã¤·¤µ¤òÊª¸ì¤ëËÉ¶ñÃ£¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ï¶¯ÎÏ¤ÊÆ»¶ñ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é´°àú¤ÊÀµ³Î¤µ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Èà¤Î»×Î¸¿¼¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ï¡¢Æâ¤ËÈë¤á¤¿¶¯¤¤·è°Õ¤ò°Å¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥çー¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó¤Î»î¹çÁ°¤Îµ·¼°¤«¤é¡¢Àï¤¤¤Î¹âÍÈ´¶¡¢¤½¤·¤Æ»î¹ç¸å¤Î½¼¼Â´¶¤Þ¤Ç¥¯¥ê¥±¥Ã¥È¤Î¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯Âª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿Èà¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊÀ¤³¦¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÀäÌ¯¤ÊåÌÌ©¤µ
2020Ç¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥ó¥É¤È¤Î¥ï¥ó¡¦¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¡ÊODI¡Ë¤Ç¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¹ñºÝ¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥°¥êー¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¥Ã¥¿ー¤ª¤è¤ÓÂ®ÅêÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥ªー¥ë¥é¥¦¥ó¥Àー¤Î°ì¿Í¤È¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥à¥ó¥Ð¥¤¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¤È·ÀÌó¤·¡¢Åö»þÈà¤Ï¥¤¥ó¥É¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°»Ë¾å2ÈÖÌÜ¤Ë¹â³Û¤Ê³¤³°Áª¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¤â¹â³Û¤ÊÁª¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2024Ç¯¤Î¥êー¥°Àï¤Ç¤Ï¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º¡¦¥Ð¥ó¥¬¥íー¥ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Æ¥¹¥ÈÂåÉ½¤äODIÂåÉ½¤Î¾ïÏ¢¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯¤Î¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÈODI¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥Áー¥à¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó¤Ï¾ÍèÅª¤Ë¤â¶Ã¤¯¤Ù¤²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿Áª¼ê¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ª¤ê¡¢Èà¤ÎÏÓ¤Ë¤ÏCaptain Cook High-Tech Ceramic Skeleton¡Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥¯¥Ã¥¯ ¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥»¥é¥ß¥Ã¥¯ ¥¹¥±¥ë¥È¥ó¡Ë¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ·×¤ÏËÁ¸±¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿·øÏ´¤Ê¥¿¥¤¥à¥Ôー¥¹¤Ç¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó¤Îµ¤¼Á¡¢¾ðÇ®¡¢Ìî¿´¤ò´°àú¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥íー¥º¥´ー¥ë¥É¥«¥éー¤ÎÎÏ¶¯¤¤»þ·×¤Ï¡¢¥é¥Éー¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÃÎ¼±¤È25ÀÐ¤Î¼«Æ°´¬¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤ÎÀºÅÙ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀº¹ª¤ÊÊ£»¨¤µ¤ÏÆ©ÌÀ¤Ê¥À¥¤¥¢¥ë¤È¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤Î¥±ー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤òÄÌ¤·¤ÆÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÎÏ¤Èµ»¹ª¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹
¤³¤Î¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê»þ·×¤Ï¡¢ÎÏ¤Èµ»¹ª¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¿Í¤¬Ãå¤±¤ë¤Î¤ËÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿·Á¤Î¥Ù¥¼¥ë¤Î»õ¡¢¤Í¤¸¹þ¤ß¼°¥ê¥å¥¦¥º¡¢30µ¤°µ¡Ê300m¡ËËÉ¿å¤È¤¤¤Ã¤¿´è¾æ¤ÇÃËÀÅª¤ÊÆÃÄ§¤¬¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ËÉ½¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥íー¥º¥´ー¥ë¥É¥«¥éー¤ÎÁõ¾þ¤¬¸½ÂåÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤Ç¤â³°¤Ç¤â¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥¯¥Ã¥¯ ¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥»¥é¥ß¥Ã¥¯ ¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÈ©¿¨¤ê¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Î®Àþ·¿¤Î¥â¥Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥±ー¥¹¤È¡¢¥Ù¥¼¥ë¥¤¥ó¥µー¥È¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥»¥é¥ß¥Ã¥¯À½¤Î3Ï¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥±¥Ã¥È¤Î¥¹¥¿ーÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¥¥ã¥á¥í¥ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤®¡¢åÌÌ©¤ÊÄ´À°¤ÇÀä¤¨´Ö¤Ê¤¤²þÁ±¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥¯¥Ã¥¯ ¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥»¥é¥ß¥Ã¥¯ ¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤Ï¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤·¤Æ¤Î»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢°ì½Ö°ì½Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë´°àú¤Ê¥¿¥¤¥à¥Ôー¥¹¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤Î±äÄ¹¤Î¤è¤¦¤Ë»ä¤Î¼ê¼ó¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯¼ý¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡×
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸½ÂåÅª¤Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥¯¥Ã¥¯ ¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥»¥é¥ß¥Ã¥¯ ¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥°¥êー¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢¸½Âå¤Î¥¯¥ê¥±¥Ã¥È¤ÎÍ¥²í¤µ¤È¸·¤·¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤ËÍýÁÛÅª¤Ê¥¿¥¤¥à¥Ôー¥¹¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ - Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤´¶¿¨
¤³¤ì¤¬¥é¥Éー¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤¬¡ÖFeel it.¡×¤È¸À¤¦ÍýÍ³¤â¤½¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤ÏÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¡¢¡Ö¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡×¤Ç¤¢¤ë¥é¥Éー¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È·Ð¸³¤Î·ë¾½¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤Ï¡¢Èþ¤·¤¯·ÚÎÌ¤ÊÊª¼Á¤ÇÂÑ½ýÀ¡Ê¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥È¡Ë¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÇºà¤È¤·¤Æ·æ½Ð¤·¤¿ÉÊ¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤Ï¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤ÏÂÑµ×À¤¬¤¢¤ê¡¢¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î¤â¤Î¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢Â»½ý¤·¤Å¤é¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ È©¤Ê¤¸¤ß¤â¤è¤¯¸¨¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¿¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¥µ¥¤¥º¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»þ·×¤Ç¤â¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀÎ¤«¤é¼ê¼ó¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ë¤â¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ·×¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Î´¶¿¨¤¬Ëº¤ì¤¬¤¿¤¤ÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤ÎÎò»Ë
»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥é¥Éー¤¬½é¤á¤Æ¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤òÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï1986Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¼ê¿¨¤ê¡¢ÂÑµ×À¡¢ÂÑ½ýÀ¡¢¤½¤·¤Æ¶Ã¤¯¤Ù¤·Ú¤µ¤Ï¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Î»þ·×°¦¹¥²È¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
½¾Íè¤Î¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤È»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤Ï¤Þ¤µ¤ËÀèÃ¼²Ê³Ø¤Î»ºÊª¤Ç¤¹¡£
Èó¾ï¤Ë¸·³Ê¤Ê¾ò·ï¤Î¤â¤È¤Ç¡¢´°Á´¤Ë¶Ñ°ì¤ÊÎ³»Ò¥µ¥¤¥º¤Î»À²½¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡¢»À²½¥¸¥ë¥³¥Ë¥¦¥à¡¢Ãâ²½¥±¥¤ÁÇ¤Î¹â½ãÅÙ¤ÎÊ´Ëö¤òÆÃÄê¤Î·Á¾õ¤ËÀ®·Á¤·¡¢¹â²¹¤Ç¾Æ¤¤Ä¤±¤Æ¡¢»þ·×¥±ー¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥Éー¤¬³«È¯¤·¤¿¿·¤·¤¤ÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¥Ñ¥¦¥Àー¤Èº®¹ç¤·¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÇÞÂÎ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ìó1,000¥Ðー¤Î°µÎÏ¤ÇÀºÌ©¶â·¿¤Ë¼Í½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÎäµÑ¸å¡¢ÉôÉÊ¤Ï¶â·¿¤«¤é¼è¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢²½³ØÍÏ²ò¥×¥í¥»¥¹¤Ç·ë¹çºÞ¤òÍÏ²ò¤·¤¿¸å¡¢1,450¡î¤ÇºÇ½ª¾Æ·ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀºÌ©¤ËÀ©¸æ¤µ¤ì¤¿¾Æ·ë¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ëÊÂ³°¤ì¤¿¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌ©ÅÙ¤È¹ÅÅÙ¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤¬ºî¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤ËÀ®·Á¤µ¤ì¤¿ÉôÉÊ¤Ï¾Æ·ëÃæ¤Ë¼ý½Ì¤·¤ÆÎ³»Ò¤¬Äù¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¶õ·ä¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¹©Äø¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥í¥±¥Ã¥È¹©³Ø¤Î¤è¤¦¤ÊÎÎ°è¤Ç¤¹¡£À£Ë¡¤¬Ìó23¡ó½Ì¾®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÀ®·Á¤Î·¿¤òÀµ³Î¤Ë·×»»¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¥Ó¥Ã¥«ー¥¹¹ÅÅÙ1,250¤Î¥±ー¥¹¤Ï¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Äー¥ë¤Ë¤è¤ëºÇ½ª²Ã¹©¤È»Å¾å¤²¤ò·Ð¤Æ¡¢¥é¥Éー¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¿¥¤¥à¥Ôー¥¹¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Captain Cook High-Tech Ceramic Skeleton
¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥¯¥Ã¥¯ ¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥»¥é¥ß¥Ã¥¯ ¥¹¥±¥ë¥È¥ó
Ref. R32192152
¥àー¥Ö¥á¥ó¥È
¥é¥Éー¥¥ã¥ê¥Ðー R808¡¢¼«Æ°´¬¡¢25 ÀÐ¡¢3¿Ë¡¢ºÇÂç80»þ´Ö¥Ñ¥ïー¥ê¥¶ー¥Ö¡¢
ÂÑ¼§ÀNivachron(TM)(¥Ë¥Ð¥¯¥í¥ó)¤Ò¤²¤¼¤ó¤Þ¤¤ÅëºÜ¡¢3～5¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÉ¸½à¥Æ¥¹¥ÈÍ×·ï¤ò¥¯¥ê¥¢
¥Ë¥Ã¥±¥ë¥«¥éー¤Î¥³ー¥È¡¦¥É¡¦¥¸¥å¥Íー¥ÖÁõ¾þ¡¢¥íー¥º¥´ー¥ë¥É¥«¥éー¤Î¥»¥ó¥¿ー¥Û¥¤ー¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥¸
¥Ë¥Ã¥±¥ë¥«¥éーÇØÌÌ¥Ñー¥Ä
¥±ー¥¹
¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥±ー¥¹¡¢¥â¥Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¹½Â¤
¥íー¥º¥´ー¥ë¥É ¥«¥éーPVD¥³ー¥Æ¥£¥ó¥° ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ëÀ½²óÅ¾¼°¥Ù¥¼¥ë¡¢
¥ìー¥¶ー²Ã¹©ÂÑ»ØÌæÀ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥¤¥ó¥µー¥È¡¢
¥íー¥º¥´ー¥ë¥É¥«¥éー ¥é¥Ã¥«ー»Å¾å¤²¤Î¿ô»ú¡¢¥Þー¥«ー¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë
Æ©ÌÀ¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ëÉÕ¤¥Ö¥é¥Ã¥¯PVD¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°±ß·Á±ð¾Ã¤·»Å¾å¤²¥Á¥¿¥Ë¥¦¥¯¥±ー¥¹¥Ð¥Ã¥¯
¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å»Å¾å¤²¥íー¥º¥´ー¥ë¥É¥«¥éーPVD¥³ー¥Æ¥£¥ó¥° ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ëÀ½¤Í¤¸¹þ¤ß¼°¥ê¥å¥¦¥º
Î¾ÌÌÈ¿¼ÍËÉ»ßAR¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë
ËÉ¿å 30 µ¤°µ (300 m)
¥À¥¤¥¢¥ë
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥éーÃå¿§ ¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë
¥Ö¥é¥Ã¥¯ Super-LumiNova(R)¤ò»Ü¤·¤¿±ð¾Ã¤·»Å¾å¤²¥íー¥º¥´ー¥ë¥É¥«¥éー ¥¢¥×¥é¥¤¥É¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹
±ð¾Ã¤·»Å¾å¤²¥íー¥º¥´ー¥ë¥É¥«¥éーPVD¥³ー¥Æ¥£¥ó¥° ¥àー¥Ó¥ó¥°¥¢¥ó¥«ー¥·¥ó¥Ü¥ë¡¢
¹çÀ®¥ë¥Óー¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ìー¥È¡¢¥íー¥º¥´ー¥ë¥É ¥×¥ê¥ó¥È Rado¤ª¤è¤ÓCaptain Cook ¥í¥´
¿Ë
±ð¾Ã¤·»Å¾å¤²¥íー¥º¥´ー¥ë¥É¥«¥éー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯Super-LumiNova(R)
¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È
¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¡¢¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à 3¤ÄÀÞ¤ì¼°¥Ð¥Ã¥¯¥ë
¥µ¥¤¥º
43.0 x 49.8x 14.6 mm ¡ÊÉýx¹âx±ü¹Ô¡Ë
²Á³Ê
696,300±ß(ÀÇ¹þ)
¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥é¥Éー»ö¶ÈËÜÉô
https://www.rado.com/ja_jp/
¥×¥ì¥¹¤ªÌä¹ç¤»¡§¡¡
¥é¥Éー / ¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á ¥°¥ëー¥× ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¥áー¥ë¡§¡ÊRado.Japan@jp.swatchgroup.com¡Ë
Tel: 03-6254-7330
*°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎËÜ°Æ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌäÅù¤Ë¤ÏÊÖ¿®¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È:
https://www.rado.com/ja_jp/
Facebook:
https://www.facebook.com/rado
Instagram:
https://www.instagram.com/rado/
LINE:
https://lin.ee/wMXqqOu
X:
https://twitter.com/rado
YouTube:
https://www.youtube.com/@rado/videos
¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á ¥°¥ëー¥× ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥é¥Éー»ö¶ÈÉô¡Ë¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹°ìÍ÷
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/28918