¡Ú»°°æ¥¬ー¥Ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¶äºÂ¸ÞÃúÌÜ¡Û¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ëÄ«¿©¡×¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÀ¤³¦¤ÎWASHOKU¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¿¦¿Í¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç°®¤ë¡Ö°®¤ê¤¿¤Æ¼÷»Ê¡×¤Ê¤É¡ÈÏÂ¡É¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÄ«¿©¤Ë
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò»°°æÉÔÆ°»º¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ýÉôÍ¥¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö»°°æ¥¬ー¥Ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¶äºÂ¸ÞÃúÌÜ¡×¡Ê½êºß¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ5-13-15¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ëÄ«¿©¡×¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤ÆÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òµ¡¤Ë¡¢¡ÖÏÂ¸æÁ·¡×¤È¡ÖÍÎ¸æÁ·¡×¤Î2¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥á¥¤¥óÎÁÍý¤È¡¢°®¤ê¼÷»Ê¤ò¤Ï¤¸¤áËèÆü25¼ï¤¬ÊÂ¤Ö¥Ïー¥Õ¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿½¼¼Â¤ÎÄ«¿©¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Û¥Æ¥ëÆâ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖSHARIÅì¶äºÂ¡×¤¬À¤³¦¤ÎWASHOKU¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤´Äó¶¡¤¹¤ë¿·¤·¤¤Ä«¿©¤Ï¡¢¥Ïー¥Õ¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ë¿¦¿Í¤¬°®¤êÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö°®¤ê¤¿¤Æ¼÷»Ê¡×¤äºÌ¤êÁ¯¤ä¤«¤Ê¡Ö¥íー¥ë¼÷»Ê¡×¤Ê¤É¡ÉÏÂ¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¡£¤è¤ê°ìÁØ¹ë²Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ëÄ«¿©¡×¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£»°°æ¥¬ー¥Ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¶äºÂ¸ÞÃúÌÜ¡¡¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ëÄ«¿©¡×¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë³µÍ×
¡ÚÄó¶¡³«»ÏÆü¡Û2025Ç¯1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～
¡ÚÈÎÇä²Á³Ê¡Û3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÄó¶¡ÆâÍÆ¡ÛÏÂ¡¦ÍÎ¤ÎÁª¤Ù¤ë¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥åー+¥Ïー¥Õ¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§
¢£¿¦¿Í¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç°®¤ë¡Ö°®¤ê¤¿¤Æ¼÷»Ê¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÏÂÍÎÂ¿ºÌ¤ÊÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¿·¡¦¥Ïー¥Õ¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë°®¤ê¤¿¤Æ¤Î¼÷»Ê¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¿¦¿Í¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤È¡¢¿¦¿Í¤Îµ»¤¬¸÷¤ë¡Ö°®¤ê¡×¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±¡¢¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³«¶È°ÊÍè¿Íµ¤¤Î¡Ö¥íー¥ë¼÷»Ê¡×¤¬¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥³ー¥Êー¤ËÅÐ¾ì¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥íー¥ë¡¢¥µー¥â¥ó¥íー¥ë¤ÎÌÜ¤Ë¤âÈþ¤·¤¤°ìÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¼÷»Ê¥³ー¥Êー¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢³ïÀá¤äº«ÉÛ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î½Ð½Á¤¬Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤¡Ö¤ªÃãÄÒ¤±¡×¤Ê¤É¤â¤´ÍÑ°Õ¡£¶äºÂ¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡ÖWASHOKU¡×¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¡Ö°®¤ê¤¿¤Æ¤Î¼÷»Ê¡×
¥Ïー¥Õ¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥á¥Ë¥åーÎã¡Ê°®¤ê¤¿¤Æ¤Î¼÷»Ê¡Ë
¥Ïー¥Õ¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥á¥Ë¥åーÎã¡Ê¥íー¥ë¼÷»Ê¡Ë
¥Ïー¥Õ¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥á¥Ë¥åーÎã¡Ê¤ªÃãÄÒ¤±¡Ë
¢£ÏÂ¡¦ÍÎ2¼ï¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥á¥¤¥óÎÁÍý¤Î¸æÁ·
SHARIÏÂ¿©Á·
³¤Á¯¤äÅ·óÏÍå¡¢¤¹¤¤ä¤¤Ê¤É¤Î¡ÈÏÂ¡É¤ò¤´´®Ç½¤Ç¤¤ë¤ª¤«¤º¤¬¾®È¤äÆ¦»®¤ËÁ´£¹ÉÊ¡£Ã°Àº¹þ¤á¤¿ÎÁÍý¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯½ÅÈ¢¤ËÀ¹¤ê¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥Ïー¥Õ¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ÇÂç³ø¿æ¤¤Î¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ä¤ªÃãÄÒ¤±¡¢¥µ¥é¥À¤Ê¤É¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SHARIÍÎ¿©Á·
¥é¥¤Çþ¥Ñ¥ó¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î¿©Æù¥³¥ó¥Æ¥¹¥Èsuffa¤Ç¶â¾Þ¼õ¾Þ¤·¤¿·§ËÜ°¤ÁÉ¤Î¥Ùー¥³¥ó¤ÈÆÃÀ½¥Úー¥¹¥È¤ò¾è¤»¤Æ¥ªー¥Ö¥ó¤Ç¤«¤ê¤Ã¤È¾Æ¤¤¢¤²¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¢¡¡ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¥µ¥é¥À¤ä¡¢¥¹ー¥×¡¢¥¯¥ë¥È¥ó¥Üー¥ë¡¢¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¤Ê¤É¤ò¾è¤»¤Æ¥ï¥ó¥×¥ìー¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖSHARIÅì¶äºÂ¡×³µÍ×
¡Öµ²±¤Ë»Ä¤ëÌ£¡×¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ì»®¤òµá¤á¤Æ¸·Áª¤µ¤ì¤¿»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¿©ºà¤ò³è¤«¤·»þÂå¤òËÂ¤°Èþ¤·¤¤ÅÁÅý¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿ÏÂ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÈþ¿©¤Î°ì»®¡£ÌÜ¤Ë¤âÎï¤·¤¤¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¿·ÏÂ¿©¤È¹âµéÅ´ÈÄ¾Æ¤òÃæ¿´¤Ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤ÊÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¿·ÁÏºîÏÂ¿©¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.gardenhotels.co.jp/ginza-gochome/restaurant/
¢£»°°æ¥¬ー¥Ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¶äºÂ¸ÞÃúÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ¡¦ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´ÀõÁðÀþ¡ÖÅì¶äºÂ¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ£±Ê¬¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤Ç¤¢¤ë²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢´ÛÆâ¤ÎÆâÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥¢ー¥È¤ÇºÇÀèÃ¼¤Î¡Ö¿è¡×¤Ê¶õ´Ö¤òÉ½¸½¡£ÂçÍá¾ì¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤âÊ»Àß¤·¡¢½¼¼Â¤Î¡ÖÅìµþ¡¦¶äºÂ¥¹¥Æ¥¤¡×¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.gardenhotels.co.jp/ginza-gochome/
¥í¥Óー
ÂçÍá¾ì¡Ê½÷À¡Ë
µÒ¼¼
¡Ú½»½ê¡Û
¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ5-13-15
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡Û
¡¦ Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ¡¦ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´ÀõÁðÀþ¡ÖÅì¶äºÂ¡×±Ø¤«¤é ÅÌÊâ£±Ê¬