¤¢¤Ê¤¿¤Î°¦¸¤¤¬¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¡ª¡©¼Ì¿¿Åê¹Æ¤Ç±þÊç¡õ¤¤¤¤¤Í¤ÇÅêÉ¼¡ª¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁª¤Ö¥Ñ¥±¤ï¤ó¥°¥é¥ó¥×¥ê2025³«ºÅ¡ú
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥ÈURL
https://zeitaku-mask.com/pakewan2025/
¢£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁª¤Ö¥Ñ¥±¤ï¤ó¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×³µÍ×
¥Ñ¥±¤ï¤ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤«¤é±þÊçÄº¤¤¤¿¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤´¼«Ëý¤Î¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò·èÄê¡£¸«»ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¦¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤ÇÈÎÇäÃæ¤Î¡ÖÂç¿Í¤ÎìÔÂô¥Þ¥¹¥¯50Ëç¡×¡ÖÂç¿Í¤ÎìÔÂôStyle¡ßColor¥é¥¤¥È¥°¥ìー30Ëç¡×¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥â¥Ç¥ë¸¤¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¼Ì¿¿¥Æー¥Þ¤Ï¡ØÌÜ¤¬¹ç¤¦½Ö´Ö¡¢¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¡Ù¡£
Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»×¤ï¤º¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê°ì½Ö¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£±þÊçÊýË¡¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤Ë2¤Ä¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö¡ôìÔÂô¥Þ¥¹¥¯¡×¡Ö¡ô¥Ñ¥±¤ï¤ó¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤òÉÕ¤±¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£
¢¨±þÊç¤ÎºÝ¤Ï¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î±þÊç»ñ³Ê¤È±þÊçµ¬Ìó¤ò¤è¤¯¤ªÆÉ¤ß¤Î¾å¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó¤Ç3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¥Ñ¥±¤ï¤ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£Á°²ó¤Î¼Â»Ü¤Ç¤Ï12,000·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÅê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÂçÀ¹¶·¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¼¡²ó¤Î³«ºÅ¤Ï¤Þ¤À¡©¡×¤ÈÂÔË¾¤Î¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ³«ºÅ¤¬·èÄê¡£»×¤ï¤º¸«¤Æ¤ß¤Æ¡ª¤È¼«Ëý¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¦¤Á¤Î»Ò¤Î¼Ì¿¿¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ
ÆâÍÆ¡§ ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÂç¿Í¤ÎìÔÂô¥Þ¥¹¥¯50Ëç¡×¡ÖÂç¿Í¤ÎìÔÂô¥Þ¥¹¥¯Style¡ßColor¥é¥¤¥È¥°¥ìー30Ëç¡×¤Ê¤É¤Î£´ÂåÌÜ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡£
±þÊç´ü´Ö¡Ê°ì¼¡Áª¹Í¡Ë¡§ 2024Ç¯12·î16Æü¤«¤é2025Ç¯2·î21Æü¤Þ¤Ç
ÅêÉ¼´ü´Ö¡ÊºÇ½ªÁª¹Í¡Ë¡§2025Ç¯2·î28Æü¤«¤é3·î7Æü
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§Instagram¤«¤é¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
»²²ÃÊýË¡¡§
(1)Instagram¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É
(2)¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È@inu_zeitaku_mask ¤ò¥Õ¥©¥íー
(3) ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡÷inu_zeitaku_mask¤ò¼Ì¿¿¤Ë¥¿¥°ÉÕ¤±¡£¤Þ¤¿¡¢2¤Ä¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö¡ôìÔÂô¥Þ¥¹¥¯¡×¡Ö¡ô¥Ñ¥±¤ï¤ó¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢°¦¸¤¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
¢¨¤´»²²ÃÄº¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤Î±þÊç»ñ³Ê¤È±þÊçµ¬Ìó¤ò¤´°ìÆÉ¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡ ¡§ ¸¶ÅÄ»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡§ ¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¸¶ÅÄ¶Ç
½êºßÃÏ¡¡ ¡§ ¢©542-0081¡¡Âçºå»ÔÃæ±û¶èÆîÁ¥¾ì2ÃúÌÜ10ÈÖ14¹æ
ÀßÎ©¡¡¡¡ ¡§ 1923Ç¯3·î4Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§È¾Æ³ÂÎ¡¢±Õ¾½¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¡¢°åÎÅ¡¢²ð¸î¡¢Â¤Á¥¡¢·úÃÛ¡¢´Ä¶¡¢¿©ÉÊ¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥×¥í¥À¥¯¥ÈÅù¤Î¶È³¦¸þ¤±µ¡´ï¡¦»ñºà¤ÎÍ¢½ÐÆþµÚ¤Ó¹ñÆâÈÎÇä
»ñËÜ¶â¡¡ ¡§ 3²¯±ß
URL¡¡¡¡ ¡§ http://www.haradacorp.co.jp/
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
´ë¶ÈÌ¾¡§¸¶ÅÄ»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò
Ã´ÅöÉô½ð¡§¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥×¥í¥À¥¯¥È¥Áー¥à
Email¡§cp-info@haradacorp.co.jp