¥¯¥é¥¹¥¿ー¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥á¥¿¥Ðー¥¹¥Ó¥º¥Ë¥åー¥¹¡×¹¥É¾¤Ç12·î¤Ïµ»ö¤ò£²ÇÜ¤Ë～¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¤Î·ï¿ô¤ò¸Ø¤ë¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³èÍÑ»öÎã¤È¡¢¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤òËè½µ¤ªÆÏ¤±～
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÎß·×Æ°°÷¿ô3,500Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥á¥¿¥Ðー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öcluster¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¯¥é¥¹¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§²ÃÆ£Ä¾¿Í¡¢°Ê²¼¡Ö¥¯¥é¥¹¥¿ー¡×¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥á¥¿¥Ðー¥¹³èÍÑ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥á¥¿¥Ðー¥¹¥Ó¥º¥Ë¥åー¥¹¡×¤ò¸ø³«¤·¡¢¹¥É¾¤Ë¤è¤ê12·î¤Ïµ»ö¤ò½µ£²²ó°Ê¾åÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥¿¥Ðー¥¹¥Ó¥¸¥Í¥¹³èÍÑ¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÀ¼¤òÄ¾ÀÜ¤ªÆÏ¤±¤·¡¢À®¸ù»öÎã¤äÆ³Æþ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Îµ»ö¤Î±Ñ¸ìÈÇ¤â¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥á¥¿¥Ðー¥¹¥Ó¥º¥Ë¥åー¥¹¡×³µÍ×
¡Ö¥á¥¿¥Ðー¥¹¥Ó¥º¥Ë¥åー¥¹¡×¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎDX¿ä¿ÊÃ´Åö¼Ô¤ä¿·µ¬»ö¶È´ë²è¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤È¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ¸«¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£
¡þ¼ç¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡þ
1. Ëè½µ¶âÍËÆü¹¹¿·¤ÎÄêÎãµ»ö
- ¼ÂºÝ¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤Ë¤è¤ëÆ³Æþ»öÎã¤È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ä¿Ê¤ÎÉñÂæÎ¢
- ¥á¥¿¥Ðー¥¹³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì
- ´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤Ë¤è¤ë¡¢Æ³Æþ»þ¤Î²ÝÂê²ò·èÊýË¡
- ºÇ¿·¤ÎË¡¿Í¥Ë¥åー¥¹¤Î¤Þ¤È¤á
2. ÉÔÄê´üÇÛ¿®¤ÎÆÃ½¸µ»ö
- ¥á¥¿¥Ðー¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É
- ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤äQA¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë²¾ÁÛ¶õ´Ö¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¥Õ¥©ー¥«¥¹µ»ö
- ¹Êó¤«¤é¤Î¥á¥¿¥Ðー¥¹³èÍÑ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó
¡þÆÃÄ§¡þ
- ÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¤Î2¸À¸ì¤ÇÅ¸³«¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¼Â¸½
- ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆ³Æþ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¸ø³«
- ¥á¥¿¥Ðー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öcluster¡×¤ÎËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤È¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯Ê¬ÀÏ
¢£ÆüËÜ¸ìÈÇ¥µ¥¤¥È :https://metaversebiznews.cluster.mu/(https://metaversebiznews.cluster.mu/)
ÆüËÜ¸ìÈÇ¥µ¥¤¥È :
https://metaversebiznews.cluster.mu/
¢£±Ñ¸ìÈÇ¥µ¥¤¥È :https://metaversebiznews.cluster.mu/en/(https://metaversebiznews.cluster.mu/en/)
±Ñ¸ìÈÇ¥µ¥¤¥È :
https://metaversebiznews.cluster.mu/en
¡Ö¥á¥¿¥Ðー¥¹¥Ó¥º¥Ë¥åー¥¹¡×·ÇºÜµ»ö°ìÎã
¤Ê¤¼¼õÂ÷À©ºî¤Ç¤âºÛÎÌ¤¬Âç¤¤¤¤Î¤«¡¡¥¯¥é¥¹¥¿ー¤ÎCG¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÈCOO¤¬¥á¥¿¥Ðー¥¹À©ºî¤Î´ª½ê¤ò¸ì¤ë
https://metaversebiznews.cluster.mu/blog/business/metaverse/blog24
¡ÖÅý¹ç¼ºÄ´¾ÉÅö»ö¼Ô¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ëµï¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¥ïー¥ë¥É¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ÎÎÏ¤Ç¼Â¸½¡ª¤â¤ê¤Î¤³¤É¤¯¤µ¤ó¤ÎÄ©Àï
https://metaversebiznews.cluster.mu/blog/business/metaverse/blog16
¥Ðー¥Á¥ã¥ëÅ·²¦»ûÆ°Êª±à¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤·¤¿¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤Ê¼Ò²ñ¹×¸¥¤Î¤«¤¿¤Á
https://metaversebiznews.cluster.mu/blog/business/metaverse/blog21
¥á¥¿¥Ðー¥¹¥Ó¥º¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¤è¤ê
¥¯¥é¥¹¥¿―¤Ë¤ÏÆü¡¹ÍÍ¡¹¤Ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
DX¤ÎÃ´Åö¼ÔÍÍ¤ä¿·µ¬»ö¶ÈÃ´Åö¼ÔÍÍ¡¢PRÃ´Åö¼ÔÍÍ¤¬²¾ÁÛ¶õ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤¿»Üºö¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢ÈñÍÑ´¶¤ä¶ñÂÎÅª¤Ë¡Ö²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯¡¢¤³¤Î¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êµ¤·Ú¤Ë¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¿Ó¤Ç¤¹¡£
¢£¥¯¥é¥¹¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ã¯¤â¤¬¥Ðー¥Á¥ã¥ë¾å¤Ç²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡¢¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢Í§Ã£¤È¾ïÀß¥ïー¥ë¥É¡Ê¥Ðー¥Á¥ã¥ë¶õ´Ö¡Ë¤ä¥²ー¥à¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥á¥¿¥Ðー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤äPC¡¢VR¤È¤¤¤Ã¤¿¹¥¤¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤«¤é¿ôËü¿Í¤¬Æ±»þ¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êÂçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤ä¿Íµ¤IP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¾ïÀß²½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ëÂçºå¡×¤Î¤Û¤«¡¢½ÂÃ«¶è¸øÇ§¤Î¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë½ÂÃ«¡×¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ëÍ·±àÃÏ¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Õ¥§¥¹¥È¡×¤ÎÀ©ºî±¿±Ä¤Ê¤É¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¤ò¼Â¸½¤·¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¥á¤ÈÇ®¶¸ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¹¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥á¥¿¥Ðー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊURL: https://www.biz.cluster.mu/(https://www.biz.cluster.mu/)¡Ë