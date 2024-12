±Ñ¸ì·÷VTuber¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖV4Mirai¡×¡¢3D¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥µー¥È¤òYouTube¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¡ª

株式会社Brave group[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hArVcjfG9vI ]

(MV YouTube URL:https://www.youtube.com/watch?v=hArVcjfG9vI)

Brave group US Inc.(本社:米国サンフランシスコ、CEO:Norikazu Hayashi、株式会社Brave group100%子会社、以下「Brave group US」)は、英語圏に特化したVTuberプロジェクト「V4Mirai(読み:ブイフォーミライ)」による、アドベントカレンダー企画を実施しており、本企画「Mirai Magical School Winter Festival(読み:ミライ マジカルスクール ウィンターフェスティバル)」のテーマソングとなる『Alive In The Moment prod.☆Taku Takahashi (m-flo)』のMVを本日YouTubeにて公開いたしました。さらに、日本時間12月22日(日)と23日(月)の2日間に渡り、V4Miraiのメンバー全員が出演する3Dスペシャルコンサート「Mirai Wonderland(読み:ミライ ワンダーランド)」をYouTubeにて無料配信いたします。

■アドベントカレンダー企画とは

欧米では、クリスマス前の4週間を「アドベントシーズン」として大切にし、アドベントカレンダーを楽しむ文化があります。

アドベントカレンダーとは、1日から25日までの数字が書かれた小さな箱に異なるギフトが入っており、12月1日から毎日1つずつギフトを開封してクリスマスまでの期間を特別な時間として過ごす習慣です。近年、日本でも様々なアドベントカレンダーが販売され、この習慣を楽しんでいる方が増えています。



V4Miraiは、このクリスマス文化に合わせた企画として、今年の12月1日よりアドベントカレンダーのデジタル企画を開催しております。様々なデジタルコンテンツを毎日お届けし、本日までにASMR配信リレーやカラオケ配信リレーなど、15のコンテンツを公開しております。



さらに、12月22日(日)、23日(月)は3D配信によるスペシャルコンサートをYouTubeにて無料配信いたします。ぜひ、ご期待ください。

特設サイトURL:https://v4mirai.com/winterfest24/

【 3D Live Concert | Day 1 】:https://www.youtube.com/watch?v=xGnnVbSHvk4

【 3D Live Concert | Day 2 】:https://www.youtube.com/watch?v=k7kz93V99RY

さらに、12月9日(月)よりクリスマス記念グッズを期間限定にて販売しています。Brave group US Official Storeから、日本国内への発送も可能です。ぜひ、記念にお買い求めください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/44525/table/437_1_0d248a26febb19c6f201721bb073a3cc.jpg ]

販売期間: 販売中~12月29日(日)16:59 JSTまで

購入URL:https://shop.bravegroup-us.com/collections/v4advent-calendar-merch-collection

■VTuberプロジェクト「V4Mirai」概要

「V4Mirai」は、Brave group USの第1弾としてリリースした、英語圏に特化したVTuberプロジェクトです。本プロジェクトのビジョンは、“Creating Our Mirai, Creating Our World(セカイと一緒に、ミライをつくる。)”で、ちょっと先の未来を感じる企画や、テクノロジーを活かした配信を行ない、Brave groupのミッションである「80億の、心をうちぬけ」を実現すべく、世界中の人々に感動を提供してまいります。

<V4Mirai Official>

YouTube:https://www.youtube.com/@V4Mirai/

X:https://twitter.com/V4Mirai/

HP:https://v4mirai.com/



<Brave group US Official Store>

Brave group US Official Store:https://shop.bravegroup-us.com/

X:https://x.com/bravegroupus

■会社概要

Brave group US Inc.

・設立:2023年3月

・CEO:Norikazu Hayashi

・Director:Masaru Yamazaki, Kyuyon Kim, Yuji Watanabe

・所在地:95 3rd St 2nd Floor, San Francisco, CA 94103

・事業内容:IP Production(VTuber事業)/IP Platform事業(ファンコミュニケーション事業)

・公式サイト:https://bravegroup.co.jp/bg-us/



株式会社Brave group

・設立:2017年10月11日

・資本金:46.8億円(資本剰余金含む)

・代表取締役:野口 圭登

・所在地:東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容:IP Production/IP Platform/IP Solution/Incubation

・公式サイト:https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト:https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア:https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X:https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧:https://bravegroup.co.jp/company/#group-company