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https://www.nri-secure.co.jp/news/2023/0913
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[iii] DevSecOps¡§¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³«È¯¡ÊDevelopment¡Ë¤È±¿ÍÑ¡ÊOperations¡Ë¤¬Ì©¤ËÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³«È¯¤Ë¤«¤«¤ë´ü´Ö¤òÃ»½Ì¤·¥ê¥êー¥¹ÉÑÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¡ÖDevOps¡×¤È¤¤¤¦³«È¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡ÊSecurity¡Ë¤âÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢³«È¯¥¹¥Ôー¥É¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£