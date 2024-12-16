¡Ú¥Î¥¨¥Ó¥¢¡ÛºÇ¹âÊö¥¹¥¥ó¥±¥¢¥·¥êー¥º¡Ö¥¹¥Ú¥Á¥¢ー¥ì¡×¤è¤ê¡¢¥Î¥¨¥Ó¥¢¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¹âµ¡Ç½ÈþÍÆ±Õ¤òÈ¯Çä
¥Î¥¨¥Ó¥¢ ¥¹¥Ú¥Á¥¢ー¥ì¡ß¥Ë¥åー¥í¥¸¥Ã¥¯ ÌôÍÑ¥»¥é¥à
¥Î¥¨¥Ó¥¢¤Ï¡¢ºÇ¹âÊö¥¹¥¥ó¥±¥¢¥·¥êー¥º¡Ö¥¹¥Ú¥Á¥¢ー¥ì¡×¤È¡¢Àè¿ÊÈéÉæ²Ê³Ø¸¦µæ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÈþÍÆ±Õ¡Ö¥Ë¥åー¥í¥¸¥Ã¥¯¡×¤ÎÍýÏÀ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¥Î¥¨¥Ó¥¢¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î*1ÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¹âµ¡Ç½ÈþÍÆ±Õ¡Ø¥Î¥¨¥Ó¥¢ ¥¹¥Ú¥Á¥¢ー¥ì¡ß(¥Ð¥¤)¥Ë¥åー¥í¥¸¥Ã¥¯ ÌôÍÑ¥»¥é¥à¡ã°åÌôÉô³°ÉÊ¡ä¡Ù¤ò2025Ç¯1·î5Æü¤Ë¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£2¤Ä¤ÎÈþÈ©¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤È¤±¤¢¤¤¡¢¥Ï¥ê¡¦¤Ä¤ä¡¦Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¡¢¤Þ¤Ð¤æ¤¤¤Û¤É¤Î¥ªー¥é¤òÊü¤ÄÈ©¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤ÎÈÎÇäÅ¹¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¾¦ÉÊ
¥Î¥¨¥Ó¥¢ ¥¹¥Ú¥Á¥¢ー¥ì¡ß¥Ë¥åー¥í¥¸¥Ã¥¯ ÌôÍÑ¥»¥é¥à¡ã°åÌôÉô³°ÉÊ¡ä
50g¡¡60,000±ß¡ÊÀÇ¹þ66,000±ß¡Ë
ÈÎÇäÌ¾¡¡N¥¹¥Ú¥Á¥¢ー¥ì¡¡ÌôÍÑ¥»¥é¥àr
¾¦ÉÊÆÃÄ¹
À®Ê¬¡§2¤Ä¤ÎÈþÈ©¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¥Î¥¨¥Ó¥¢¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î*1ÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç
¢£¡Ö¥¹¥Ú¥Á¥¢ー¥ì¡×¥·¥êー¥º¶¦ÄÌ¤Î8¤Ä¤ÎÈþÈ©À®Ê¬¤È¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¥ó¥íー¥º¥¦¥©ー¥¿ー
¡Ö¥¹¥Ú¥Á¥¢ー¥ì¡×¥·¥êー¥º¶¦ÄÌ¤Î8¤Ä¤ÎÈþÈ©À®Ê¬¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¥ó¥íー¥º¥¦¥©ー¥¿ー*2¤òÇÛ¹ç¡£Èþ¤ò¸Æ¤ÓÀÃ¤Þ¤·¤¹¤³¤ä¤«¤ÊÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¡Ö¥¹¥Ú¥Á¥¢ー¥ì¡×¥·¥êー¥º¶¦ÄÌ¤Î8¤Ä¤ÎÈþÈ©À®Ê¬¡ä
I.¥Ó¥¿¥ß¥óAÌý
II.¥¥Ê¥¨¥¥¹
III.¿åÍÏÀ¥³¥éー¥²¥ó(F)
IV.¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥Ê¥È¥ê¥¦¥à(2)
£Ö.¦Ã-¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¥Ý¥ê¥Ú¥×¥Á¥É
VI.¥ê¥ó»ÀL-¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à
VII.¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¥¨¥¥¹
VIII.¥Ó¥¿¥ß¥óE¡ÊÀ½ÉÊ¤Î¹³»À²½À®Ê¬¡Ë
¢¨Á´¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬¡ÊVIII¤ò½ü¤¯¡Ë
¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¥ó¥íー¥º
¢£¡Ö¥Ë¥åー¥í¥¸¥Ã¥¯¡×¤Î2¤Ä¤ÎÀ®Ê¬¡ã¥Ë¥åー¥í¥¹¥È¥í¥ó¥°¡ä&¡ã¥Ë¥åー¥í¥Æ¥¯¥È¡ä¤È¥·¥ã¥¯¥ä¥¯¥¨¥¥¹*3
È©¤ò½ä¤ëÈþ¤·¤µ¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¤ËÃåÌÜ¤·¤¿2¤Ä¤ÎÀ®Ê¬¡ã¥Ë¥åー¥í¥¹¥È¥í¥ó¥°¡ä¤È¡ã¥Ë¥åー¥í¥Æ¥¯¥È¡ä¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¼ÒÇÀ¾ì¤ÇÍµ¡ºÏÇÝ¤·¤¿¥·¥ã¥¯¥ä¥¯¤Î¥¨¥¥¹¤òÇÛ¹ç¡£¤æ¤é¤¬¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ë¥åー¥í¥¹¥È¥í¥ó¥°¡ä¥Ä¥Ð¥*4¡¢¥Ï¥¹¼ï»Ò*5
¡ã¥Ë¥åー¥í¥Æ¥¯¥È¡ä¥Õ¥¥¿¥ó¥Ý¥Ý*6¡¢¥Þ¥è¥é¥Ê*7
¥·¥ã¥¯¥ä¥¯
¥Õ¥¥¿¥ó¥Ý¥Ý¤È¥·¥ã¥¯¥ä¥¯¤Ï¡¢¼«¼ÒÇÀ¾ì¡ÖËÌ³¤Æ»½ë´¨ÊÌ³Ù¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥Õ¥¡ー¥à¡×¤ÇÍµ¡ºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¼ÒÇÀ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://www.noevir.co.jp/about/farm/
¢£¸·Áª¤·¤¿9¤Ä¤Î¿¢Êª¥¨¥¥¹¤È3¤Ä¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÀ®Ê¬
45Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌó2,500¼ï¤â¤Î¿¢Êª¥¨¥¥¹¤ò170¼ïÎà¤Î¹àÌÜ¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¿¥Î¥¨¥Ó¥¢¤¬¸·Áª¤·¤¿9¤Ä¤Î¿¢Êª¥¨¥¥¹¤È¡¢3¤Ä¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¡£¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤ËËþ¤Á¤¿¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤¿È©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡ã9¤Ä¤Î¿¢Êª¥¨¥¥¹¡ä
¥«¥ï¥é¥è¥â¥®*8¡¢¥¤¥Á¥ç¥¦*9¡¢¥á¥É¥¦¥¹¥¤ー¥È*10¡¢¥Ä¥Ü¥¯¥µ*11¡¢¥·¥½*12¡¢¥Á¥ã*13¡¢¥Ü¥¿¥ó*14¡¢´ÅÁð*15¡¢¥µ¥ó¥´Áð*16
¡ã3¤Ä¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÀ®Ê¬¡ä
I.¥»¥é¥ß¥É*17
II.¥íー¥ä¥ë¥¼¥êー*18
III.¥·¥¢¥Î¥³¥Ð¥é¥ß¥ó*19
¢£¥À¥Ö¥ë¤ÎÍ¸úÀ®Ê¬¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡ÊÈþÇò*20¡¦¤·¤ï²þÁ±À®Ê¬¡Ë¤È¥Ñ¥ó¥Æ¥Îー¥ë¡ÊÈ©¤¢¤ìËÉ»ßÀ®Ê¬¡Ë
Í¸úÀ®Ê¬¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¤¬¡¢¤·¤ï¤Î±ü¿¼¤¯¤Þ¤Ç¿»Æ©¤·¡¢É½Èé¤È¿¿Èé¤ÎÎ¾Êý¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¡£¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿º£¤¢¤ë¤·¤ï¤ò²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥ß¤Ë¤âÆ±»þ¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á*20¤·¡¢Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¼ã¡¹¤·¤¤°õ¾Ý¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB5¤ËÍ³Íè¤¹¤ëÍ¸úÀ®Ê¬¥Ñ¥ó¥Æ¥Îー¥ë*21¤¬¡¢È©¤¢¤ì¤òËÉ¤®¡¢È©¤ò¤¹¤³¤ä¤«¤ËÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ´¶¡§¤Ê¤á¤é¤«¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤Ç¡¢È©¤Ë¤È¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Þ¤¹
Â¿¤¯¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Å¤¿¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤Ù¤¿¤Ä¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¿»Æ©´¶¤Î¹â¤¤ÊÝ¼¾ºÞ¤òÊ£¿ôÁªÄê¤·¡¢¤½¤ì¤é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£È©¤Ë¤Î¤»¤¿½Ö´Ö¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤¯¿¤Ó¹¤¬¤ë¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤»ÈÍÑ´¶¤Ç¤¹¡£
¹á¤ê¡§Í¥²í¤Ç±ü¿¼¤¤´¶³´¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¥ó¥íー¥º¤Î¹âµ®¤Ê¹á¤ê
7～8ËüËç¤â¤Î²Ö¤Ó¤é¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ï¤º¤«1g¤È¤¤¤¦¡¢Îà¤¤¤Þ¤ì¤Ê¤ëµ©¾¯²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¥ó¥íー¥º¤ÎÀºÌý¤òÇÛ¹ç¡£¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¥ó¥íー¥º¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Î¡È¥Ð¥é¤ÎÃ«¡É¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¡¢1ÎØ1ÎØ¼êÅ¦¤ß¤Ç¼ý³Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¥ó¥íー¥º¤ä¥¿ー¥¥Ã¥·¥å¥íー¥º¤ÎÀºÌý¤òÍÑ¤¤¤¿¥¹¥Ú¥Á¥¢ー¥ì¤Î¹á¤ê¤Ï±ü¿¼¤¯¡¢¤Þ¤µ¤ËÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¥ó¥íー¥º
¤´»ÈÍÑË¡
Ä«ÈÕ¡¢²½¾Ñ¿å¤ÇÈ©¤òÀ°¤¨¤¿¸å¡¢Å¬ÎÌ¡Ê2～3¥×¥Ã¥·¥å¡Ë¤ò¼ê¤Ë¤È¤ê¡¢¤ª´éÁ´ÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤Î¸å¡¢Æý±Õ¡¦¥¯¥êー¥à¤Ê¤É¤ò¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌµÃå¿§¡¦Ìµ¹ÛÊªÌý¡¦¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¡¦¥¢¥ì¥ë¥®ー¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß
¢¨¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥È¤È¤Ï¡¢¤ªÈ©¤Ë²½¾ÑÉÊ¤òÅ½¤Ã¤Æ¥Æ¥¹¥È¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¢¨Á´¤Æ¤Î¤«¤¿¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®ー¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥Î¥¨¥Ó¥¢ ¥¹¥Ú¥Á¥¢ー¥ì¡×¥¹¥¥ó¥±¥¢¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÈþÍÆ¸ú²Ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»È¤¤¿´ÃÏ¤ä¹á¤ê¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤Ì¤¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤¬¤³¤³¤í¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥·¥êー¥º¡Ö¥Î¥¨¥Ó¥¢ ¥¹¥Ú¥Á¥¢ー¥ì¡×¡£¥Ê¥Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¸¦µæ¤Ë¤è¤ëÈþÈ©¸ú²Ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ì½Ö¤Ç¤³¤³¤í¤Þ¤ÇÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë´¶¿¨¤ÈË§¹á¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú2013Ç¯7·î5ÆüÈ¯Çä¡Û
¥Î¥¨¥Ó¥¢ ¥¹¥Ú¥Á¥¢ー¥ì ÌôÍÑ¥¯¥êー¥à¡ã°åÌôÉô³°ÉÊ¡ä¡¡
50g¡¡100,000±ß(ÀÇ¹þ110,000±ß)¡¡¼Ì¿¿±¦¡¡ÈÎÇäÌ¾¡¡N¥¹¥Ú¥Á¥¢ー¥ì ÌôÍÑ¥¯¥êー¥àq
¥Î¥¨¥Ó¥¢ ¥¹¥Ú¥Á¥¢ー¥ì ÌôÍÑ¥íー¥·¥ç¥ó¡ã°åÌôÉô³°ÉÊ¡ä¡¡
200mL¡¡38,000±ß(ÀÇ¹þ41,800±ß)¡¡¼Ì¿¿º¸¡¡ÈÎÇäÌ¾¡¡N¥¹¥Ú¥Á¥¢ー¥ì ÌôÍÑ¥íー¥·¥ç¥óg
¡Ú¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.noevir.co.jp/speciale/(https://www.noevir.co.jp/speciale/)
*1 2000Ç¯7·î～2024Ç¯12·î¤Ë¥Î¥¨¥Ó¥¢¤¬È¯Çä¤·¤¿ÈþÍÆ±Õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ
*2 ¥íー¥º¿å
*4 ¥Ä¥Ð¥¥¨¥¥¹
*5 ¥Ï¥¹¼ï»ÒÆý»À¶ÝÈ¯¹Ú±Õ
*6 ¥Õ¥¥¿¥ó¥Ý¥Ý¥¨¥¥¹
*7 ¥Þ¥è¥é¥Ê¥¨¥¥¹
*8 ¥«¥ï¥é¥è¥â¥®¥¨¥¥¹
*9 ¥¤¥Á¥ç¥¦¥¨¥¥¹
*10 ¥·¥â¥Ä¥±¥½¥¦¥¨¥¥¹
*11 ¥Ä¥Ü¥¯¥µ¥¨¥¥¹
*12 ¥·¥½¥¨¥¥¹¡Ê1¡Ë
*13 ¥Á¥ã¥¨¥¥¹¡Ê1¡Ë
*14 ¥Ü¥¿¥ó¥¨¥¥¹
*15 ÌýÍÏÀ´ÅÁð¥¨¥¥¹¡Ê2¡Ë
*16 ¥µ¥ó¥´ÁðÃê½Ð±Õ
*17 N-¥¹¥Æ¥¢¥í¥¤¥ë¥¸¥Ò¥É¥í¥¹¥Õ¥£¥ó¥´¥·¥ó
*18 ²Ã¿åÊ¬²ò¥íー¥ä¥ë¥¼¥êー¥¿¥ó¥Ñ¥¯±Õ
*20 ¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¡¢¥·¥ß¡¦¥½¥Ð¥«¥¹¤òËÉ¤°
*21 D-¥Ñ¥ó¥È¥Æ¥Ë¥ë¥¢¥ë¥³ー¥ë
¡Ê*2～19 Á´¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤Ï¡¢´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¥Î¥¨¥Ó¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Î¥¨¥Ó¥¢¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡×¤ò´ë¶È¥Ý¥ê¥·ー¤Ë¡¢45Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌó2,500¼ï¤â¤Î¿¢Êª¥¨¥¥¹¤ò170¼ïÎà¤Î¹àÌÜ¤ÇÊ¬ÀÏ¡£¤½¤ÎËÄÂç¤Ê¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë²½¾ÑÉÊ¤Î³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À®Ê¬¤ÎÈ©¤Ø¤Î¸ú²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÈþÈ©¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î°äÅÁ»Ò¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î²òÌÀ¤ä¡¢¿´¤Ë¶Á¤¯²½¾ÑÉÊ¤Î²ÄÇ½À¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹Ç¾²Ê³ØÊ¬Ìî¤Î¸¦µæ¤Ê¤É¡¢¾ï¤ËºÇÀèÃ¼¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¡Ö¼«Á³¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡×¥Ý¥ê¥·ー¤ò¿Ê²½¤µ¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¥Î¥¨¥Ó¥¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¥µー¥Ó¥¹¼¼¡Û 0120-401-001
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ú¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡Û https://noevirstyle.jp
¢¨¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î6Æü¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£