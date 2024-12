¥Ä¥ä¤ÈºÌ¤ê¤ÇÌÜ¸µ¤òÌÀ¤ë¤¯¡Ö¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡×¤¬¿·È¯Çä¡ª¤×¤Ã¤¯¤êÎÞÂÞ¡¦Î©ÂÎÅª¤ÊÈý¤Ë»Å¾å¤²¤ë¡Ö¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡ÉÁ¤¯¥¢¥¤¥¾ー¥ó¥³¥ó¥·ー¥éー¡×¤«¤é·ì¿§´¶¥Ô¥ó¥¯¤Î¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì¡ª

株式会社セザンヌ化粧品

株式会社セザンヌ化粧品(本部:東京都千代田区、代表取締役社長:井田 仁祥)は、3色の繊細グラデで目元を明るく「セザンヌ ライティングアップアイシャドウ」、ぷっくり涙袋や立体感を演出するコンシーラー「セザンヌ 描くアイゾーンコンシーラー」の新色を2025年3月上旬より新発売します。

●ツヤと彩りで目元を明るく!重ねて簡単、3色グラデアイシャドウが新登場!

「セザンヌ ライティングアップアイシャドウ」は、ソフトフォーカス効果でくすみを飛ばすことで、目元を明るく、透き通るような印象に仕上げるアイシャドウ。繊細パールをたっぷり配合したライティングベース、肌に溶け込むメインカラー、自然な影を作れる陰影カラーの3色を順番に重ねるだけで、繊細なグラデーションが完成します。しっとりピタッと密着する粉感レスな使用感と、長時間ヨレにくい点も嬉しいポイント。

●ぷっくり涙袋・際立つ立体感眉仕上げ!目元用コンシーラーから新色登場!

「セザンヌ 描くアイゾーンコンシーラー」は、ペンシルタイプの目元用コンシーラー。人肌でとろけるワックスを配合しているので、するするとなめらかな描き心地。ひと塗りで涙袋をぷっくり、のっぺりしがちな眉も立体的な印象にチェンジでき、1本でマルチにお使いいただくことができます。お客様のお声で開発された新色は、ベージュにほんのり血色感をプラスしたような、肉球みたいなピンクカラーで、目元になじみつつ自然な立体感を演出します。

■ 「セザンヌ ライティングアップアイシャドウ」

税込 \693

全2色 01 ロイヤルベージュ

02 ペタルピンク

「セザンヌ ライティングアップアイシャドウ」は、ツヤと彩りで目元印象を明るく仕上げる3色アイシャドウです。重ねるだけで簡単に、作り込んだような繊細なグラデーションが完成します。

<商品特長>

●くすみを飛ばす

光で散乱してくすみを払うソフトフォーカス効果パウダーを高配合し、色を重ねてもくすまず透き通るような明るい仕上がり。

●新定番アイシャドウ

Point1:3色を順番に重ねるだけで作り込んだような繊細グラデが完成!

Point2:高発色なのに透け感があるから、自然とくっきりとした目元に。

Point3:オイルコーティング処方だから粉感レスでしっとり。

ピタッと密着しヨレにくい!(ハート)

●タイムレスに使える2色展開

01 ロイヤルベージュ:ベーシックながら洗練された上品な煌めきを放つベージュ。

02 ペタルピンク:ひらひらと舞う花びらをイメージしたふんわり血色感をまとうライラックピンク。

●無香料・アルコールフリー・紫外線吸収剤フリー・パラベンフリー

How To Use

■ 「セザンヌ 描くアイゾーンコンシーラー」

税込 \660

新色1色 02 なじみピンク

「セザンヌ 描くアイゾーンコンシーラー」は、涙袋や眉周りなど1本でマルチにお使いいただくことができる、ペンシルタイプのコンシーラー。ひと塗りでぷっくりとした涙袋や、立体的な眉に印象をチェンジする目元印象を格上げする目元用コンシーラーです。

<商品特長>

●肉球ピンク

ベージュにほんのり血色感をプラスしたカラー。目元になじんでぷっくり仕上げ。

既存色01 なじみベージュは、より立体感や明るさが欲しい方に、

新色02 なじみピンクは、自然な立体感や血色感が欲しい方におすすめ!

●なめらかな描き心地

柔らかくなめらかな使用感の秘密は、人肌の温度で溶ける

メルティングワックスと球状スムースパウダーを配合しているから。繊細な目元にもするする描きやすい。

●繰り出しタイプ

ピンポイントに塗りやすい3mmの細芯コンシーラー。

●無香料・アルコールフリー・界面活性剤不使用・パラベンフリー

How To Use

他アイテムとの合わせ使いもおすすめ!

ふたえを強調させる薄い影色のアイライナー「セザンヌ 描くふたえアイライナー」との合わせ使いで、

よりぷっくり涙袋に!

眉尻の1本1本まで描ける0.9mmのアイブロウ「セザンヌ 超細芯アイブロウ」との合わせ使いで、

洗練された眉に!

セザンヌについて

ずっと安心、ずっとキレイ。

セザンヌは、毎日使い続けられる品質と価格にこだわり、安心、安全を一番に考えるトータルメイクブランドです。

セザンヌの生まれたきっかけは、高品質でお求めやすい価格の化粧品を日本の女性に提供したいという気持ちでした。1964年に誕生。10年以上販売させていただいているロングセラーアイテムもたくさんございます。

パッケージの無駄を省き、容器を共通化することで毎日使い続けられる価格を実現。品質にも手を抜かず、商品の中身はすべて日本製※1にこだわり、パッチテストを実施※2し、お客様のご意見を参考に改良を続けています。

※1 雑貨を除く ※2 リムーバーを除く。全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。