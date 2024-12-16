³ô¼°²ñ¼Ò³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー»ÙÅ¹¡Ö³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à»ÙÅ¹¡×³«Àß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

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]³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à»ÙÅ¹¡Ö³°²ßÅê»ñ¥Ç¥Ó¥åー¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î¼Â»Ü¡Ê¾ïÀß¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à»ÙÅ¹¤ª¤è¤Ó³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à¸ýºÂ¤ò³«Àß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤Ë³°²ßÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à¤Ç¤â¡¢º£²ó³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à¸ýºÂ¤Î³«Àß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖFX¡¦FXÀÑÎ©¤Î¸ýºÂ³«Àß¤È¼è°ú¤ÇºÇÂç8,000±ß¡¢¤µ¤é¤ËHP¤«¤é¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤ÈFX¼è°ú¤ÇºÇÂç100Ëü±ß¤¬¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¡Ê*1¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£*1¡¡³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à»ÙÅ¹¤Î¸ýºÂ³«Àß¸å¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£³«»ÏÆü2024Ç¯12·î13Æü¢¨¾ïÀß¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ½ªÎ»Æü¤òÄê¤á¤º¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Í½»»¤¬¾å¸Â¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¼Ô¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¡¢³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à»ÙÅ¹¤òÁªÂò¤·½é¤á¤Æ¸ýºÂ³«Àß¤·¤¿Êý¢¨½é¤á¤Æ¤Î¸ýºÂ³«Àß¤Ç¤Ê¤¤(¤¹¤Ç¤Ë¤ª»ý¤Á¤Î¸ýºÂ¤ò²òÌó¤·¡¢ºÆÅÙ¸ýºÂ³«Àß¤ò¤·¤¿)¾ì¹ç¤ÏÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£ÆÃÅµ£±.¡¡³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à»ÙÅ¹¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Ç¸½¶âºÇÂç1,000±ß¥×¥ì¥¼¥ó¥È[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/72105/table/205_2_c9c558bb4d7e0ac5508cf3771cbc0ab6.jpg ]*2¡¡¸ýºÂ³«Àß»þ¤Î¾Ò²ð¥³ー¥ÉÆþÎÏ²èÌÌ¤Ë¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤Î½é²óÆÃÅµ¥³ー¥É¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ýºÂ³«Àß´°Î»¸å¤ÏºÆÆþÎÏ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¢¨ £±.¡¦£².¤É¤Á¤é¤âÃ£À®¤Ç¹ç·×1,000±ß¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢£±.¤Î¤ß¤â¤·¤¯¤Ï£².¤Î¤ßÃ£À®¤ÎÊý¤Ï500±ß¤Î¤ß¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ£².¡¡¹ç·×£±Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÆþ¶â¤Ç¸½¶â1,000±ß¥×¥ì¥¼¥ó¥È[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/72105/table/205_3_b89c9709cd8fae339c7ddccec3d6ab84.jpg ]³Æ¼ïÅê»ñ¥µー¥Ó¥¹¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¸ýºÂÄ¾·ë·¿¤ÎÂ¨»þÆþ¶â/Äê³Û¼«Æ°Æþ¶â¥µー¥Ó¥¹¡Ê¶áÆü¥ê¥êー¥¹Í½Äê¡Ë¶áÆüÃæ¤ËFX¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¼ïÅê»ñ¥µー¥Ó¥¹¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¡¢¸ýºÂÄ¾·ë·¿¤ÎÂ¨»þÆþ¶â¤ª¤è¤ÓÄê³Û¼«Æ°Æþ¶â¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤ÎÆþ¶âÊýË¡¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¸ýºÂÅÐÏ¿¤¬³ÊÃÊ¤Ë¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÆþ¶â¤È³Æ¼ïÅê»ñ¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÆþ¶â¤Ë¤«¤«¤ë¼ê¿ôÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢FX¶È³¦¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇÅ¬¤Ê»ñ»º±¿ÍÑ´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à¤ÎFX¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¼ïÅê»ñ¥µー¥Ó¥¹¤¬¤è¤êÊØÍø¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¨»þÆþ¶â/Äê³Û¼«Æ°Æþ¶â¥µー¥Ó¥¹¤Î¥ê¥êー¥¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö³°²ßÅê»ñ¥Ç¥Ó¥åー¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î³È½¼¤ª¤è¤ÓµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à»ÙÅ¹¤ò³«Àß¤µ¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à»ÙÅ¹¤ò³«Àß¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à»ÙÅ¹¡Ö³°²ßÅê»ñ¥Ç¥Ó¥åー¥×¥í¥°¥é¥à¡×Ãí°Õ»ö¹à¡¦ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô(°Ê²¼¡¢¡ÖÅö¹Ô¡×)¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¦ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯Áá´ü½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áá´ü½ªÎ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËÜ¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¹ðÃÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¦ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à½ªÎ»¸å¡¢ÊÌ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¦ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¡¦ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÈÆ±°ì¤Î¼è°ú¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÂ¾¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤ÎÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë·ÊÉÊÎà¤¬¡¢·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¦ËÜ¥×¥í¥°¥é¥àÂÐ¾Ý²ÄÈÝ¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Ë¤Ï¡¢°ìÀÚ¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æþ¶âÄÌÃÎ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¦ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¡¦Â»³²(Ä¾ÀÜ¡¦´ÖÀÜ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡¦Â»³²¤òÌä¤ï¤º)¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Åö¹Ô¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡¦°Ê²¼¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÃÅµ¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡¡ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆþ¶â¤Þ¤Ç¤ËÅö¹ÔÍÂ¶â¸ýºÂ¤ò²òÌó¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¡Åö¹ÔÉáÄÌÍÂ¶âµ¬Äê¡¢¤½¤ÎÂ¾³Æ¼ïÍøÍÑµ¬Ìó¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÅö¹Ô¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¡¸ýºÂ¤Î¼è°ú¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔÀµÍøÍÑ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÅö¹Ô¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¡ËöÈøµºÜ¤Î¡ÖÈ¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÉ½ÌÀ¡¦³ÎÌó¡×¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¾ì¹ç¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÅö¹Ô¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¦È¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÉ½ÌÀ¡¦³ÎÌóËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¸½ºß¤Þ¤¿¤Ï¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ë½ÎÏÃÄ°÷¡¢Ë½ÎÏÃÄ°÷¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤«¤é£µÇ¯¤ò·Ð²á¤·¤Ê¤¤¼ÔÅù¤ÎÈ¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤ª¤è¤ÓË½ÎÏÅª¹Ô°Ù¡¢º¾½Ñ¡¦¶¼Ç÷¹Ô°Ù¡¢¶ÈÌ³Ë¸³²¹Ô°ÙÅù°ãË¡¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¡¦³ÎÌó¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤«¤«¤ëÉ½ÌÀ¡¦³ÎÌó¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý³°¤È¤·¤Þ¤¹¡£³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à»ÙÅ¹¤Î¸ýºÂ³«Àß¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¡Ú³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à»ÙÅ¹¤Î¤´ÍøÍÑÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¡¦³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à»ÙÅ¹¤Î¸ýºÂ¤ò³«Àß¤Ç¤¤ëÊý¤Ï¡¢¸Ä¿Í¡¢15ºÐ°Ê¾å¡Ê³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à¤Î¸ýºÂ³«Àß¤Ï18ºÐ°Ê¾å¡Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÀÒ¡¢¹ñÆâµï½»¼Ô¤ÎÊý¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤ËÅö¹Ô¤Ë¸ýºÂ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¤ª¿½¹þ¤ß¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£(Ê£¿ô¸ýºÂ³«Àß¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó)¡Ú´û¤Ë¸ýºÂ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à»ÙÅ¹¤ò³«Àß¤·¤¿¤¤Êý¡Û¡¦´û¤Ë¸ýºÂ¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Ê£¿ô¤Î¸ýºÂ¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à»ÙÅ¹¤Ç¤Î¸ýºÂ³«Àß¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¸ýºÂ¤ò²òÌó¤¤¤¿¤À¤¡¢²þ¤á¤Æ¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡¢¨¸ýºÂ²òÌó¸å¡¢¿·¤¿¤Ë¡¢³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à»ÙÅ¹¤Î¸ýºÂ³«Àß¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤Ï¡¢5±Ä¶ÈÆü(¶ä¹Ô±Ä¶ÈÆü)°Ê¾å¶õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¢¨¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÎÌµÎÁ´ü´Ö¤¬ºÆÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡¡¢¨¡ÖÆÃÅµ£±.³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à»ÙÅ¹¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Ç¸½¶âºÇÂç1,000±ß¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¡¢¡ÖÆÃÅµ£².¹ç·×£±Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÆþ¶â¤Ç¸½¶â1,000±ß¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡¡¢¨¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò¤´ÍøÍÑÃæ¤ÎÊý¤Ï¡¢¤ª¼ê»ý¤Á¤ÎiPhone¤Î¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó´ÉÍý¡×¡¢¤Þ¤¿¤ÏAndroid¤ÎGoogle¥×¥ì¥¤¥¹¥È¥¢¡Ö¤ª»ÙÊ§¤¤¤ÈÄê´ü¹ØÆþ¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ªÎ»Í½Äê´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÍÂ¶â¸ýºÂ²òÌó¸å¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥µー¥Ó¥¹¤ËºÆ²ÃÆþ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡¡¢¨¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç·ÈÂÓÎÁ¶âÅù¤ò»ÙÊ§¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¥«ー¥ÉÈÖ¹æ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤´¼«¿È¤Ç»ÙÊ§¤¤ÊýË¡ÊÑ¹¹¼êÂ³¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡¡¢¨¸ýºÂ³«Àß¤ò¤ªÌóÂ«¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à»ÙÅ¹ÀìÍÑ¥³ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¡¦½é¤á¤Æ¤Î¸ýºÂ³«Àß¤ÇÆÃÅµ¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¥³ー¥É¤Ç¤¹¡£½é²ó¥í¥°¥¤¥ó»þ¤ËÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ýºÂ³«Àß»þ¤Ë³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à»ÙÅ¹¤òÁªÂò¤·¤¿ÆÃÅµ500±ß¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë500±ß¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡¦¾ïÀß¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¤ªÍ§Ã£¾Ò²ð¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¾Ò²ð¥³ー¥É¡×¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡¦½é²óÆÃÅµ¥³ー¥É¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤Ë½é¤á¤Æ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿ºÝ¤Î¡Ö¾Ò²ð¥³ー¥ÉÆþÎÏ¡×²èÌÌ¤ÇÆþÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¸ýºÂ³«Àß´°Î»¤Ï¡¢¤ª¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡Öcompleted¡×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¢¨»²¹Í¡§¾Ò²ð¥³ー¥É¤Ï¤¤¤ÄÆþÎÏ¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«(¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤ªµÒ¤µ¤Þ¥µ¥Ýー¥È)¡¡¡¡https://faq.minna-no-ginko.com/s/article/MNG-0642¤½¤ÎÂ¾¸ýºÂ³«Àß¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Ãí°Õ»ö¹àÅù¤Ï¤³¤Á¤é¡Êhttps://www.minna-no-ginko.com/open-account/¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Áë¸ý³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¡¡¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ーMail¡§customer_support@cs.minna-no-ginko.comCall¡§0120-219-540(±Ä¶È»þ´Ö¡§9»þ-17»þ¡¡¢¨Ç¯ËöÇ¯»Ï½ü¤¯)¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô 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