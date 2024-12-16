【無料ダウンロード】「2025年4月施行 実運送体制管理簿の作成義務化 完全マニュアル」を公開しました｜船井総研ロジ株式会社
日本最大級の物流コンサルティングファーム 船井総研ロジ株式会社（本社：大阪市中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研ロジ」）は、実運送体制管理簿の作成・管理による物流業界への影響、荷主企業の実運送体制管理簿に関する権利、作成様式について解説した最新資料「2025年4月施行 実運送体制管理簿の作成義務化 完全マニュアル」を公開しました。
資料の無料ダウンロードはこちら :
https://logiiiii.f-logi.com/documents/know-how/actual-delivery-control-list/
実運送体制管理簿の作成義務について解説
資料を読むと下記のようなことがわかります
・物流業界の多重下請け構造是正への取り組み
・実運送体制管理簿の作成義務を負う事業者とは？
・荷主企業の実運送体制管理簿に関する権利
2025年4月から新たに作成が義務化される「実運送体制管理簿」。これは、業界の長年の課題である「多重下請け構造による委託関係のブラックボックス化」を解消し、長時間労働・低賃金の是正、そして2024年問題によるドライバー不足の解消を目的としたものです。荷主から運送を請け負うすべての元請け事業者は、この管理簿を作成する必要があり、法改正の内容を理解し、適切な対応を進めることが重要です。
本コンテンツでは、実運送体制管理簿の作成・管理による物流業界への影響、荷主企業の実運送体制管理簿に関する権利、作成様式について解説していきます。
資料の一部をご紹介！
資料の無料ダウンロードはこちら :
https://logiiiii.f-logi.com/documents/know-how/actual-delivery-control-list/
実運送体制管理簿の作成義務について解説
会社紹介
船井総研ロジ株式会社は、物流戦略の策定から倉庫の現場改善、物流コストの抑制など、高度な物流体制の構築を実現する日本最大級の総合物流コンサルティング会社です。また、荷主企業（製造業・卸売業・小売業）の物流責任者が集う情報交換コミュニティ「ロジスティクス・リーダーシップ・サロン」を運営しています。
コンサルティングについて≫ https://www.f-logi.com/ninushi/
ロジスティクス・リーダーシップ・サロンについて≫ https://lp.f-logi.com/ninushi/lls/
会社概要
会社名：船井総研ロジ株式会社
大阪本社：〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目4番10号 船井総研大阪本社ビル
東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階
代表者：代表取締役 橋本 直行
設立：2000年5月10日
資本金：9,800万円
ＴＥＬ：03-4223-3163
ＭＡＩＬ：marketing@f-logi.com
ＷＥＢ：https://www.f-logi.com(https://www.f-logi.com)
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