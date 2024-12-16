【奈良県北部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、奈良県北部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. ＤＭＧ森精機株式会社（奈良県大和郡山市）：2,758人

2位. 株式会社南都銀行（奈良県奈良市）：2,634人

3位. フジトランスポート株式会社（奈良県奈良市）：2,626人

4位. 公益財団法人天理よろづ相談所（奈良県天理市）：1,923人

5位. 奈良交通株式会社（奈良県奈良市）：1,803人

6位. 株式会社ベルカデイア（奈良県奈良市）：1,752人

7位. 奈良県農業協同組合（奈良県奈良市）：1,657人

8位. ニッタ労働組合（奈良県大和郡山市）：1,161人

9位. 社会福祉法人協同福祉会（奈良県大和郡山市）：1,062人

10位. 社会医療法人平成記念会（奈良県橿原市）：945人

11位. 名阪食品株式会社（奈良県桜井市）：911人

12位. 天理教（奈良県天理市）：863人

13位. 小山株式会社（奈良県奈良市）：861人

14位. 医療法人康仁会（奈良県奈良市）：850人

15位. 生駒市（奈良県生駒市）：819人

16位. 市民生活協同組合ならコープ（奈良県奈良市）：813人

17位. 村本建設株式会社（奈良県広陵町）：791人

18位. 公立大学法人奈良県立医科大学（奈良県橿原市）：764人

19位. 株式会社アイリンク（奈良県田原本町）：726人

20位. 佐藤薬品工業株式会社（奈良県橿原市）：714人

21位. 医療法人健和会（奈良県天理市）：701人

22位. 株式会社ツバキ・ナカシマ（奈良県葛城市）：664人

23位. 社会医療法人健生会（奈良県大和高田市）：654人

24位. 医療法人社団松下会（奈良県生駒市）：644人

25位. 医療法人鴻池会（奈良県御所市）：624人

26位. 株式会社ジェイテクトサーモシステム（奈良県天理市）：610人

27位. 社会医療法人平和会（奈良県奈良市）：588人

28位. 医療法人新生会（奈良県奈良市）：571人

29位. 岡本株式会社（奈良県広陵町）：560人

30位. 医療法人岡谷会（財団）（奈良県奈良市）：551人

※主なランキング詳細

奈良県奈良市：https://salesnow.jp/db/reports/797980

奈良県大和郡山市：https://salesnow.jp/db/reports/593798

奈良県天理市：https://salesnow.jp/db/reports/487388

「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db