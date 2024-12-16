【奈良県南部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、奈良県南部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 株式会社中谷本舗（奈良県上北山村）：189人

2位. 株式会社ヨネダ（奈良県曽爾村）：134人

3位. 株式会社東谷製作所（奈良県川上村）：67人

4位. 株式会社フクモト（奈良県東吉野村）：61人

5位. 社会福祉法人こだまの会（奈良県十津川村）：38人

6位. 株式会社黒滝森物語村（奈良県黒滝村）：37人

7位. 一般財団法人曽爾村観光振興公社（奈良県曽爾村）：32人

8位. 一般財団法人下北山むらづくりセンター（奈良県下北山村）：31人

9位. 山一建設株式会社（奈良県十津川村）：30人

10位. 一般財団法人かわかみ源流ツーリズム（奈良県川上村）：29人

10位. 株式会社十津川観光ホテル（奈良県十津川村）：29人

12位. 株式会社今西組（奈良県十津川村）：24人

13位. 株式会社坂利製麺所（奈良県東吉野村）：22人

14位. 吉野きたやま森林組合（奈良県下北山村）：21人

15位. 藤村建設株式会社（奈良県十津川村）：20人

16位. 社会福祉法人曽爾村社会福祉協議会（奈良県曽爾村）：19人

16位. 黒滝村森林組合（奈良県黒滝村）：19人

18位. 株式会社久保商工（奈良県曽爾村）：18人

19位. 太田建設株式会社（奈良県十津川村）：17人

19位. 光和建設株式会社（奈良県十津川村）：17人

19位. 株式会社田野上組（奈良県十津川村）：17人

22位. 農事組合法人上湯川きのこ生産組合（奈良県十津川村）：16人

22位. 十津川観光開発株式会社（奈良県十津川村）：16人

24位. 一般社団法人ツーリズムかみきた（奈良県上北山村）：15人

24位. 株式会社みつえ（奈良県御杖村）：15人

26位. 株式会社十津川造林（奈良県十津川村）：14人

27位. 特定非営利活動法人東吉野村まちづくりＮＰＯ（奈良県東吉野村）：13人

27位. 有限会社池田鉄建（奈良県川上村）：13人

27位. 有限会社新優建設（奈良県十津川村）：13人

27位. 大七建設株式会社（奈良県黒滝村）：13人

※主なランキング詳細

奈良県上北山村：https://salesnow.jp/db/reports/817479

奈良県東吉野村：https://salesnow.jp/db/reports/132496

奈良県十津川村：https://salesnow.jp/db/reports/035555

「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db