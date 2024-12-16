【和歌山県南部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、和歌山県南部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 社会福祉法人和歌山県福祉事業団（和歌山県上富田町）：1,149人

2位. 紀南農業協同組合（和歌山県田辺市）：850人

3位. 株式会社キナン（和歌山県新宮市）：674人

4位. 公益財団法人白浜医療福祉財団（和歌山県白浜町）：388人

5位. 株式会社プラス（和歌山県田辺市）：382人

6位. 中田食品株式会社（和歌山県田辺市）：293人

7位. 福原ニードル株式会社（和歌山県白浜町）：262人

8位. 株式会社白浜館（和歌山県白浜町）：247人

9位. 社会福祉法人真寿会（和歌山県田辺市）：245人

10位. 堅田漁業協同組合（和歌山県白浜町）：232人

11位. 医療法人健佑会（和歌山県串本町）：227人

12位. 株式会社ＮＴＮ紀南製作所（和歌山県上富田町）：220人

13位. みくまの農業協同組合（和歌山県那智勝浦町）：212人

14位. 社会福祉法人高瀬会（和歌山県古座川町）：197人

15位. 浦島観光ホテル株式会社（和歌山県那智勝浦町）：196人

16位. とれとれ市場南紀白浜株式会社（和歌山県白浜町）：187人

17位. 株式会社カナセ（和歌山県上富田町）：178人

18位. クオリティソフト株式会社（和歌山県白浜町）：171人

19位. クオリティ株式会社（和歌山県白浜町）：170人

20位. 社会福祉法人紀成福祉会（和歌山県田辺市）：166人

21位. 社会福祉法人美熊野福祉会（和歌山県新宮市）：162人

22位. 株式会社オプティフロンティア・マニファクチュアリング（和歌山県田辺市）：158人

23位. 社会福祉法人串本福祉会（和歌山県串本町）：156人

24位. 社会福祉法人大塔あすなろ会（和歌山県上富田町）：140人

25位. 社会福祉法人ふたば福祉会（和歌山県田辺市）：134人

25位. 社会福祉法人黒潮園（和歌山県新宮市）：134人

27位. 社会福祉法人田辺市社会福祉協議会（和歌山県田辺市）：128人

28位. 医療法人洗心会（和歌山県田辺市）：126人

29位. 医療法人玄竜会（和歌山県田辺市）：124人

30位. 熊野御坊南海バス株式会社（和歌山県新宮市）：115人

※主なランキング詳細

和歌山県田辺市：https://salesnow.jp/db/reports/251161

和歌山県白浜町：https://salesnow.jp/db/reports/395581

「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db