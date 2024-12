【OIL by 美術手帖ギャラリー】写真家・今城純の個展「BLUE」を12月20日（金）より開催。ポーランドで撮影した新作シリーズを発表。

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(CCC ART LAB)

OIL by 美術手帖ギャラリー(東京都 渋谷区 渋谷PARCO2階)では、写真家・今城純の個展「BLUE」を2024年12月20日(金)~2025年1月15日(水)の期間に開催します。本展では今城が2019年にポーランドを訪れ撮影した、新作写真を発表。また、本展にあわせて刊行される同タイトルの写真集を発売します。

概要

今城純は、現在まで雑誌や広告、CMなどの媒体を中心に広く活動しています。写真を専攻していた学生時代から作品制作を続け、作品撮影のため定期的に海外の街に出かけ、そこに暮らす人々の自然な姿や風景を撮影することを主題としてきました。それらの作品群は、私達にとって遠く離れた時間や土地にも、かけがえのない時間が流れ、存在することをあらためて認識させます。近年では、5年の歳月をかけてフランス各地のメリーゴーランドを撮影した『forward』や、各国のクリスマスマーケットの様子を収めた『encase』などの写真集でも知られています。

今城にとって2年ぶりの個展となる本展では、作家が2019年に訪れ撮影した、春先のポーランドの町並みをモチーフとする新作シリーズ「BLUE」を展示します。旅人でありながらそこに暮らす人のように街を見つめ、撮ることを心がけるという今城。そんな視点で切り取られ、澄んだ青さに包まれたポーランドの地が、異国でありながら普遍的な心象風景として写し出されています。日常的な景色の見方をほんの少し変えることで、新鮮な美しさや感情を思い起こさせるのだという気付きを与えています。

写真をとおして多くの人や街と対峙し、真摯に向き合ってきた写真家の最新作をぜひ御覧ください。また、本展にあわせて刊行される同タイトルの写真集を会場にて発売します。

アーティストステートメント

穏やかな日差しの中

ゆっくりと歩いてきた街は

静かでただ優しい風だけが吹いていた。

空一面に広がった『あおさ』は

心地よさと不思議な寂しさを

感じさせていて

心の中で無意識にしまい込んでいた

気持ちが時間が経って

ようやくスッと降りてきた気がした。

今城純

参考作品

今城純「BLUE」より

販売について

本展出品作品は、会場および、アートのECプラットフォーム「OIL by 美術手帖」にて販売します。

オンライン販売開始|12月23日(月)16:00~

販売URL|https://oil.bijutsutecho.com/gallery/733

※オンライン公開は、会場販売開始後となるため、公開時点で売り切れの場合があります。

写真集『BLUE』について

今城純『BLUE』

出版社|sky blue books

頁数|122ページ

サイズ|H187×W127mm

発売日|2024年12月20日

価格|未定

プロフィール

今城純 / Jun Imajo

日本大学芸術学部写真学科卒業。横浪修氏に師事後、独立。以後、広告、CDジャケット、雑誌など様々な分野で活動中。写真集に『TOWN IN CALM』(2004年)、『ATMOSPHERE』(2007年)、『over the silence』(2010年)、『earl grey』『milk tea』(2012年)、『in the blanket』(2014年)、『Pastel wind』(2015年)、『encase』(2016年)、『forward』(2019年)、『ashi-ato』『雨音』(2022年)。これまでに東京、大阪にて写真展を開催、百貨店とのコラボレーションなど、活動の幅を広げている。

展覧会概要

今城純「BLUE」

会場|OIL by 美術手帖ギャラリー

会期|2024年12月20日(金)~2025年1月15日(水)

休廊日|1月1日(水)、2日(木)

開場時間|11:00~21:00

入場|無料

主催|OIL by 美術手帖ギャラリー

展覧会詳細|https://oil-gallery.bijutsutecho.com/

お問い合わせ|oil_gallery@ccc.co.jp

※OIL by 美術手帖の営業時間は館の営業時間に準じます。状況に応じて変更の可能性がございます。最新の情報は渋谷PARCO公式ウェブサイトをご確認ください。

https://shibuya.parco.jp/

OIL by 美術手帖(ギャラリー)

住所 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ2階

電話番号 03-5422-3270

MAIL oil_gallery@ccc.co.jp

アクセス 渋谷駅ハチ公口徒歩5分

URL https://oil-gallery.bijutsutecho.com/

X @OILbyBT

Instagram @OILbyBT_gallery

アートのECプラットフォーム「OIL by 美術手帖」

これまでアートシーンの動向を伝えてきた『美術手帖』が、日本を代表するギャラリーやアートストアとともにつくる「オンラインでアート作品を購入できるサービス」です。メディアとしてアートと社会をつなぐ役割を担ってきた『美術手帖』は、このサービスを通じて「アート作品の購入」という体験をお届けします。2019年秋には、渋谷パルコの2階にギャラリーをオープンし、アート作品との出合いの場を創っています。https://oil.bijutsutecho.com/

CCCアートラボ

CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。

https://www.ccc-artlab.jp/