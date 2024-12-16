【ムーミン】お菓子作りが更に楽しくなる製菓シリーズが新登場！
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション[画像1: https://prtimes.jp/i/18131/5772/resize/d18131-5772-e8ac1a1179fca0bc1ddc-12.jpg ]■販売ページhttps://vvstore.jp/feature/detail/21750クッキー抜き型セットムーミン、リトルミイ、スナフキン / いろんなムーミン / ムーミン谷の仲間たちムーミンキャラクターのクッキーが簡単に作れる抜き型とスタンプ型のセット。抜いて押して焼くだけだから、お菓子作り初心者さんにもオススメ！[画像2: https://prtimes.jp/i/18131/5772/resize/d18131-5772-57d464a2fbfb41c7e1e5-15.jpg ]価 格：990 円(税込)サイズ：20.5×14.5×1.4cm素 材：スチロール樹脂生産国：日本シリコーンチョコ型ムーミン谷の仲間たち / ムーミンたちの肖像画ムーミンキャラクターのチョコが作れるシリコーン製のチョコ型。仕上がりの立体感がとっても可愛い！[画像3: https://prtimes.jp/i/18131/5772/resize/d18131-5772-1d01bcf910250e646183-14.jpg ]価 格：1,320 円(税込)サイズ：ムーミン谷の仲間たち 20×13×1.6cm ムーミンたちの肖像画 20×13×0.9cm素 材：シリコーンゴム生産国：中国シリコーン板チョコ型ムーミンファミリームーミンキャラクターのチョコが作れるシリコーン製の板チョコ型。オシャレなタブレットチョコが簡単に作れる優れものです！[画像4: https://prtimes.jp/i/18131/5772/resize/d18131-5772-e2558881f78f53276594-0.jpg ]価 格：1,320 円(税込)サイズ：20×13×0.9cm素 材：シリコーンゴム生産国：中国シリコーンカップケーキ型ムーミン谷の仲間たちムーミンキャラクターのシルエットをかたどったカップケーキ型。ムーミン・リトルミイ・スナフキン・ムーミンやしきの4種類の組み合わせ。くぼみをどう生かすか考えるだけで楽しいカップケーキ型！ゼリー等も作れます。[画像5: https://prtimes.jp/i/18131/5772/resize/d18131-5772-c18d73e4134d24771b94-0.jpg ]価 格：1,870 円(税込)サイズ：18×18×2.5cm素 材：シリコーンゴム生産国：中国アイスクリームメーカームーミンくつろぐムーミンキャラクターがプリントされたコンパクトサイズのアイスクリームメーカー。独自の羽で程よく空気を含んだ、濃厚かつ滑らかなアイスクリームが作れます。[画像6: https://prtimes.jp/i/18131/5772/resize/d18131-5772-9dce407236814cfd7478-17.jpg ]価 格：5,500 円(税込)サイズ：16×16×16.5cm素 材：フタ(モーター部) ABS樹脂 フタ(透明部カバー) AS樹脂、保冷ポット 外面 ABS樹脂 内面 アルミニウム パドル ポリアセタール生産国：中国ラッピングバッグリトルミイ / フラワーガーデン / ピクニックムーミンキャラクターのオシャレなラッピングバッグ。リトルミイとフラワーガーデンは中身が見えるタイプ、ピクニックは中身が見えないタイプです。ギフトだけでなく小物入れにも使えます◎[画像7: https://prtimes.jp/i/18131/5772/resize/d18131-5772-91de1cbc60db5a7ae578-13.jpg ]価 格：660 円(税込)サイズ：17×12×0.2cm素 材：ポリプロピレン、PET生産国：日本----------------------------------ヴィレッジヴァンガードオンラインhttps://vvstore.jp/?utm_source=press【X（旧Twitter）】https://twitter.com/vgvd【Facebook】http://www.facebook.com/VillageVanguardOnline【instagram】http://instagram.com/village_vanguard---------------------------------