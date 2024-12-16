約40年ぶりに新たな姿で甦った『グレンダイザー』シリーズのオンラインくじ発売開始！
株式会社サトクリフ
株式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：加藤 勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじクリフ」よりTVアニメ『グレンダイザーU』オンラインくじを、2024年12月16日(月)10時より販売します。
TVアニメ『グレンダイザーU』を回想できる様々なグッズが満載です。
(C) Go Nagai / Dynamic Planning - Project GrendizerU
オンラインくじ詳細
販売期間：2024年12月16日(月)10:00 ～ 2025年1月15日(水)23:59
価格：1回 770円（税込）※別途発送手数料がかかります
購入ページ：https://kujicliffe.com/lotteries/gdu_kuji
ぜひこの機会に『グレンダイザーU』の限定グッズを手に入れてください！
(C) Go Nagai / Dynamic Planning - Project GrendizerU
賞品ラインナップ
A賞：プルオーバーパーカー（全1種）
B賞：Tシャツ（全２種）
C賞：パスケース（全４種）
D賞：アクリルスタンド（全10種）
E賞：缶バッジ（全10種）
「くじクリフ」とは
みんなの「欲しい」や「見たい」といった感情を刺激するハズレなしの
オンラインくじサービスです。
関連サイト
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商品に関するお問い合わせ
くじクリフ https://kujicliffe.com/contacts/new