約40年ぶりに新たな姿で甦った『グレンダイザー』シリーズのオンラインくじ発売開始！

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株式会社サトクリフ


株式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区　代表取締役社長：加藤 勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじクリフ」よりTVアニメ『グレンダイザーU』オンラインくじを、2024年12月16日(月)10時より販売します。


TVアニメ『グレンダイザーU』を回想できる様々なグッズが満載です。


(C) Go Nagai / Dynamic Planning - Project GrendizerU







オンラインくじ詳細


販売期間：2024年12月16日(月)10:00 ～ 2025年1月15日(水)23:59


価格：1回 770円（税込）※別途発送手数料がかかります


購入ページ：https://kujicliffe.com/lotteries/gdu_kuji


ぜひこの機会に『グレンダイザーU』の限定グッズを手に入れてください！


(C) Go Nagai / Dynamic Planning - Project GrendizerU




賞品ラインナップ


A賞：プルオーバーパーカー（全1種）




B賞：Tシャツ（全２種）




C賞：パスケース（全４種）




D賞：アクリルスタンド（全10種）




E賞：缶バッジ（全10種）





「くじクリフ」とは


みんなの「欲しい」や「見たい」といった感情を刺激するハズレなしの


オンラインくじサービスです。



関連サイト


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商品に関するお問い合わせ


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