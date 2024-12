歌い手「ゆきむら。」初の全国流通アルバム発売を記念し、2024年12月にバーチャルポップアップ『ゆきむら。×HMV POP UP SHOP supported by αU place』の開催が決定！

株式会社ローソンエンタテインメント

▶特設ページ:https://www.hmv.co.jp/news/article/241204103/(https://www.hmv.co.jp/news/article/241204103/)

HMVは、KDDI株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 CEO:高橋 誠)協力のもと、現実のポップアップストアをバーチャルで再現し、お客さまに新しい体験を提供するαU placeを活用したバーチャルポップアップショップを初開催いたします。

今回開催するバーチャルポップアップショップは、歌い手「ゆきむら。」初のバーチャルポップアップとなる『ゆきむら。×HMV POP UP SHOP supported by αU place』です。ポップアップショップでは、12月11日(水)に発売した初の全国流通アルバム『- Never ending Nightmare-†』(3形態)や開催記念グッズの販売のほか、衣装や小道具、パネルなどを展示いたします。

お客さまは、お手持ちのスマートフォンからバーチャル空間に再現されたポップアップショップへ時間や場所を問わず訪問でき、展示空間をご覧いただけるほか、開催記念グッズの購入やバーチャル空間にある応援メッセージコーナーの利用、バーチャル限定オリジナルコンテンツの閲覧などをお楽しみいただくことができます。

これにより、これまで開催店舗への来店が難しかったお客さまにもポップアップショップや開催記念グッズなどのお買い物をお楽しみいただくことが可能となります。また、バーチャル限定オリジナルコンテンツの提供や、推しへの応援メッセージ共有機能を通じて、ファンのお客さま同士のコミュニケーションの場も創出してまいります。

さらに、リアル会場でのポップアップショップとして『ゆきむら。× HMV POP UP SHOP』も東京・渋谷のHMV&BOOKS SHIBUYA 5Fにて、2024年12月10日(火)~12月25日(水)の期間開催いたします。

バーチャルならではのポップアップショップとリアル会場でのポップアップショップ。

それぞれの楽しみ方でぜひ「ゆきむら。」さんの世界観をお楽しみください!

【開催概要】

『ゆきむら。×HMV POP UP SHOP supported by αU place』

バーチャルポップアップショップでは、「ゆきむら。」の衣装や小道具、パネルの展示空間をお楽しみいただけるほか、CDアルバム(3形態)や開催記念グッズもオンライン上でご購入いただけます。

■会期:2024年12月17日(火)10:00~2025年1月13日(月・祝)23:59まで

■バーチャルポップアップショップへのアクセスはこちらから

https://www.place.alpha-u.io/?shopId=33&apiKey=062a4b33-5809-44c0-b9b4-9ff9e1193551&companyId=8(https://www.place.alpha-u.io/?shopId=33&apiKey=062a4b33-5809-44c0-b9b4-9ff9e1193551&companyId=8)

※バーチャルポップアップショップのご利用にはスマートフォンの利用を推奨しています。

スマートフォンは縦画面のみ対応です。

■αU placeとは・・・?

実店舗の空間を商品陳列から内装の雰囲気まで忠実にバーチャルで再現し、体験することができるサービスです。KDDIの3Dスキャンと空間制作技術により、店舗内装の3Dモデル構築からバーチャル空間公開と商品販売までを短期間で実現します。出店者が実店舗でこだわった雰囲気を、遠方のお客さまにも届けることが可能です。

▶αU place:https://place.alpha-u.io/

<リアル会場でのポップアップショップも同時開催:東京・渋谷>

・会場:HMV&BOOKS SHIBUYA 5F

・会期:2024年12月10日(火)~12月25日(水)

・営業時間:10:00~21:00 ※店舗の営業時間に準じます

▶店舗Xアカウント:@HmvBooksShibuya(https://x.com/HmvBooksShibuya)

※入場は無料です。

※開催時間は店舗営業時間に準じます。

※会期中、営業時間が変更になる場合があります。詳しくは店舗HPをご確認ください。

※混雑状況により整理券の配布など、入場を制限させていただく場合がございます。

■グッズ一覧

・Never ending Nightmare限定ロゴキーホルダー/700円

・☆マジデ☆キラキラ☆ホログラム☆缶バッチセット☆/1,300円

・ゆきむら。初のアクリルフォトフレーム風スタンド2024(A/B)/各1,600円

・KILLERブロマイド&ポストカード 各2枚セット/700円

※価格はすべて税込です。

ゆきむら。プロフィール

2011年に歌い手として活動をスタート。中性的な低音ボイス、独特な世界観で10代~30代の女性ファンを中心に人気が広がり、2018年に1st アルバム「Secret」をリリース。その後ワンマンライブを実施。

2020年 歌い手グループに所属後、2022年には本格的なソロ活動を再開し、YouTubeチャンネル「闇垢総本部」を開設。現代の生きるカリスマとして様々なプラットフォームで活動中。

▶公式ページ:https://yukimura-god-shinsekai.com/

▶公式YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCr8DL8DMFL5RQH9w6J6urfA

▶公式X:@Xykmr(https://x.com/Xykmr)