『黒執事 -寄宿学校編-』より、「シエル・ファントムハイヴ」のノンスケールフィギュアが登場！
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、メーカー「アニプレックス」より、『黒執事 -寄宿学校編- シエル・ファントムハイヴ ノンスケールフィギュア』を現在、ご案内中です。
製品ページはこちら：
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■あみあみ実店舗ご案内
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■黒執事 -寄宿学校編- シエル・ファントムハイヴ ノンスケールフィギュア
【製品情報】
□参考価格：4,800円(税込)
□発売日：2025年12月予定
□メーカー：アニプレックス
【サイズ】頭頂まで約150mm(台座含む)
【素材】ATBC-PVC、ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：さと
制作協力：千値練
彩色：佐倉（ふくふく）
黒執事よりシエル・ファントムハイヴがノンスケールフィギュアで登場！
こだわりの造形が詰め込まれたノンスケールフィギュアとして立体化しました。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
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【今回ご紹介した製品を含む、『黒執事 -寄宿学校編-』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=36299&pagemax=60&_gl=1%2aqvkqzm%2a_ga%2aMTUwOTI1NTQ5MS4xNzI4NDQ0MTU5%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aMTczNDA2Njc1NC4xNjIuMS4xNzM0MDc0ODk2LjAuMC4w)
(C) Yana Toboso/SQUARE ENIX,Project Black Butler
【店舗情報】
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