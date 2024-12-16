『黒執事 -寄宿学校編-』より、「シエル・ファントムハイヴ」のノンスケールフィギュアが登場！

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大網株式会社




ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、メーカー「アニプレックス」より、『黒執事 -寄宿学校編- シエル・ファントムハイヴ ノンスケールフィギュア』を現在、ご案内中です。



製品ページはこちら：


https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-179197(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-179197)



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■あみあみ実店舗ご案内


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■黒執事 -寄宿学校編- シエル・ファントムハイヴ ノンスケールフィギュア




【製品情報】


□参考価格：4,800円(税込)


□発売日：2025年12月予定


□メーカー：アニプレックス


【サイズ】頭頂まで約150mm(台座含む)


【素材】ATBC-PVC、ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座



原型制作：さと


制作協力：千値練


彩色：佐倉（ふくふく）




















黒執事よりシエル・ファントムハイヴがノンスケールフィギュアで登場！


こだわりの造形が詰め込まれたノンスケールフィギュアとして立体化しました。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


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【今回ご紹介した製品を含む、『黒執事 -寄宿学校編-』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=36299&pagemax=60&_gl=1%2aqvkqzm%2a_ga%2aMTUwOTI1NTQ5MS4xNzI4NDQ0MTU5%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aMTczNDA2Njc1NC4xNjIuMS4xNzM0MDc0ODk2LjAuMC4w)





(C) Yana Toboso/SQUARE ENIX,Project Black Butler



【店舗情報】


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