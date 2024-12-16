「CAPCOM WINTER SALE」開催中！　『大神 絶景版』と『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』がセットになった『神祇（かみがみ）パック』発売記念セール中！

株式会社カプコン

現在開催中「CAPCOM WINTER SALE」にセールラインアップを追加してアップデート！

注目は、「大神 完全新作」プロジェクトの始動が発表された『大神 絶景版』、「The Game Awards 2024」ノミネート作の『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』、独創的な和の世界観を描く2作品が一緒に楽しめる『神祇（かみがみ）パック』の発売を記念したセールをはじめ、各デジタルストアでお買い得セール中！

また、Prime Video「シークレット・レベル」にも登場し12月17日（火）に37回目の誕生日を迎える「ロックマン」シリーズも特別価格でお買い得に！ さらにSteam Storeでは、「ロックマンX」関連タイトル4作がバンドルされてお買い得な『ロックマンX + ゼロ パック』を期間限定販売中です。

セール名称：CAPCOM WINTER SALE

特設ページ：http://www.capcom-games.com/sale/sale11-ea5h2/ja-jp/(http://www.capcom-games.com/sale/sale11-ea5h2/ja-jp/)

詳細を見る :http://www.capcom-games.com/sale/sale11-ea5h2/ja-jp/

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細及びコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

『神祇（かみがみ）パック』（バンドル）

・収録内容

『大神 絶景版』

『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』

■PlayStation(TM)Store

PS4 - 2025年1月6日（月）23:59まで ※PS Plus会員限定

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【33%OFF!!】：4,013円（税込）

■Steam Store

Steam - 2025年1月3日（金）2:59まで

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【33%OFF!!】：4,013円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S / Xbox One - 2025年1月3日（金）18:59まで

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【33%OFF!!】：4,013円（税込）



『大神 絶景版』（ゲーム本編）

■Steam Store

Steam - 2025年1月3日（金）2:59まで

通常価格：3,046円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：761円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox One - 2025年1月3日（金）18:59まで

通常価格：3,057円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：764円（税込）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年1月9日（木）23:59まで

通常価格：3,046円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：761円（税込）

『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』（ゲーム本編）

■Steam Store

Steam - 2025年1月3日（金）2:59まで

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【20%OFF!!】：3,992円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox One - 2025年1月3日（金）18:59まで

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【20%OFF!!】：3,992円（税込）



『ロックマン クラシックス コレクション』（ゲーム本編）

■PlayStation(TM)Store

PS4 - 2024年12月19日（木）23:59まで ※PS Plus会員限定

通常価格：2,547円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：840円（税込）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年1月7日（火）23:59まで

通常価格：3,046円（税込）

セール価格【72%OFF!!】：840円（税込）

■Steam Store

Steam - 2025年1月3日（金）2:59まで

通常価格：2,547円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：840円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox One - 2025年1月3日（金）18:59まで

通常価格：2,617円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：863円（税込）



『ロックマン クラシックス コレクション 2』（ゲーム本編）

■PlayStation(TM)Store

PS4 - 2024年12月19日（木）23:59まで ※PS Plus会員限定

通常価格：3,046円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：761円（税込）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年1月7日（火）23:59まで

通常価格：3,046円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：761円（税込）

■Steam Store

Steam - 2025年1月3日（金）2:59まで

通常価格：3,046円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：761円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox One - 2025年1月3日（金）18:59まで

通常価格：3,057円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：764円（税込）

『ロックマンX + ゼロ パック』（Steam限定バンドル）

https://store.steampowered.com/bundle/47948/X/

■Steam Store

Steam - 2025年1月3日（金）2:59まで

バンドル価格：3,250円（税込）

・収録内容

『ロックマンX アニバーサリー コレクション』

『ロックマンX アニバーサリー コレクション 2』

『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』

『ロックマンX DiVE オフライン』

※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。

※バンドル商品は終了日以降も販売する可能性がございます。



ほかにも「バイオハザード」、「ストリートファイター」、「デビル メイ クライ」、「ドラゴンズドグマ」、「デッドライジング」などの人気シリーズ作がお求めやすい価格でセール中！



各デジタルストアセールの詳しい内容は「CAPCOM WINTER SALE」特設ページでチェックしよう！

詳細を見る :http://www.capcom-games.com/sale/sale11-ea5h2/ja-jp/

(C)CAPCOM

本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。