弁護士YouTuberとして国内チャンネル登録者数1位の『岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】』が、英語チャンネル『TK the lawyer』を開設しました！

弁護士YouTuber『岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】』は、英語チャンネル『TK the lawyer』を開設し、2024年11月22日(水)に投稿を開始しました。「世界の知識を動画で学ぼう!」をテーマに、様々な知識を世界中の視聴者に向けて発信していきます。

チャンネル登録者数173万人、国内1位の弁護士YouTuberが世界進出!

『岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】』は、「質問きてた!」「結論、○○」を合言葉に法律を分かりやすく解説するショート動画や、「本物の弁護士が1分で要約」を合言葉に有名事件などを1分で要約するショート動画で知られるYouTuberです。チャンネル登録者数は173万人を超え、弁護士YouTuberとして国内1位(※)。TikTok Awards教育部門で3連覇するなど、幅広い瀬愛から根強い人気を誇っています。

(※YouTubeランキングサイト「ユーチュラ」を元に自社調べ。)

そんな『岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】』が、英語チャンネル『TK the lawyer』を開設し、2024年11月22日(水)に投稿を開始しました。

▼チャンネルURL

https://www.youtube.com/@TK_the_Lawyer

▼動画の例

A mysterious door inside the airplane!?When you go inside, you’ll see...!#shorts

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jRqU8gEOM2E ]

新たに開設したチャンネル『TK the lawyer』では、これまで日本語で配信していた世界の様々な知識に関するショート動画をすべて英訳して配信。世界中の視聴者に、「世界の知識を動画で学ぼう!」をお届けすることを目標としています。

なお、英訳・動画制作などはすべて自社グループ内で完結。これまで『岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】』チャンネルを運用する中で構築した動画制作体制や、AIなども駆使し、新たなチャンネル運営に取り組んでまいります。

日本語チャンネルも従来通り、毎日2本の投稿頻度で更新を継続!

新たなチャンネル『TK the lawyer』では、毎日1本のショート動画配信を行っています。

並行して、従来のチャンネル『岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】』でも、従来通り毎日2本のショート動画配信を継続しています。同チャンネルでは、2024年12月16日現在、合計2922本の動画を公開中。今後も法律、社会、歴史、発明など、様々なトピックを1分で要約し、「世界の知識を動画で学べる」コンテンツの配信を続けていきます。

新たな挑戦をはじめた『岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】』に、今後もぜひご注目ください!

岡野タケシ弁護士とは?

第二東京弁護士会所属、登録番号37890。

弁護士、YouTuber、TikTokクリエイター。

高校卒業後、渡米。10年間のフリーター生活を経て、28歳で司法試験に合格。司法修習を終えた翌日に、単身でアトム東京法律事務所を設立。現在、アトム法律事務所の代表弁護士の他に、法律×ITのWebマーケティングを手掛けるアトム法律情報株式会社代表取締役社長を務める。多くのテレビドラマの法律監修や情報番組のコメンテーターを担当するなどマルチに活躍。

法律をテーマにした動画配信でYouTuberとしても高い人気を誇り、2024年12月現在、チャンネル登録者数は173万人を超え、TikTokフォロワー数は68万人を超えている。SNSフォロワー数は累計265万人を突破。

動画内で使用される「質問来てた!」「結論、○○!」といった言い回しがネットミームとなり、様々なパロディ動画が作成されるなど、若者から根強い人気を得る。

TikTok CREATOR AWARD 2021ティーチャー部門最優秀賞、TikTok Awards Japan 2022 Education部門最優秀賞を受賞、TikTok Creator Awards Japan 2023 Education部門最優秀賞を受賞。YouTube2021年国内ショート動画クリエイターランキング1位を獲得。2021年11月26日にビジネス書『人生逆転最強メソッド 書き込みワークで即体感。やるべき「目標」が見えてくる』、2023年9月25日に法律入門書『おとな六法』を出版し、10万部を超えるベストセラーに。

【オフィシャルサイト】

https://okanotakeshi.com/

【Twitter】

岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】

https://twitter.com/takeshibengo

【YouTubeチャンネル】

岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】

https://www.youtube.com/@okanotakeshi

【TikTok】

岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】

https://www.tiktok.com/@takeshibengo

【著書】

『人生逆転最強メソッド 書き込みワークで即体感。やるべき「目標」が見えてくる』

著者:岡野 武志

出版:KADOKAWA

商品ページ:https://www.kadokawa.co.jp/product/322107000881/

Amazonページ:https://amzn.to/3Hn14ro

『おとな六法』

著者:岡野 武志、アトム法律事務所

出版:クロスメディア・パブリッシング

商品ページ:https://www.cm-publishing.co.jp/9784295408772/

Amazonページ:https://amzn.to/3Ootfw0