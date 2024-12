【パズドラ】2024年『パズドラ』全国47都道府県のNo.1が、大阪府代表・海斗選手に決定！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

左から、準優勝・ゆわ選手(東京都)、優勝・海斗選手(大阪府)、第3位・ひろNa選手(長野県)

2024年7月からオンラインにて行った全国予選、8月より全国7都市を巡り実施したブロック代表予選を経て、47都道府県の『パズドラ』No.1プレイヤーの座をかけた決勝戦へ進んだのは4名の『パズドラ』プロ選手たち。プロのパズルテクニックと戦略を駆使し、白熱のバトルを制したのは、大阪府代表・海斗選手でした。準優勝は東京都代表・ゆわ選手、第3位は長野県代表・ひろNa選手となりました。

激戦を終えた3名からコメントが届いています。

決勝の様子優勝大阪府代表・海斗選手

大阪府代表・海斗選手(プロ)

「eスポーツ選手権は準優勝止まりだったので、ようやく優勝できて良かったです。安定を狙ってプレイしていました。今後もいろいろな大会で優勝していきたいと思っています。」

準優勝東京都代表・ゆわ選手

東京都代表・ゆわ選手(プロ)

「大きなミスはなく、しっかり楽しんでできて2位なのは良かったです。各々の選手が少しずつミスがある中で、安定して高得点だったりボーナスを取っていたりと、海斗選手が強かったなと思います。」

第3位長野県代表・ひろNa選手

長野県代表・ひろNa選手(プロ)

「2連覇を目指していましたが、できなくて悔しいです。2戦目の最後ミスったのが残念です。」

本戦[1回戦・準決勝]および本戦[決勝]の模様は、YouTube「パズドラ公式チャンネル」よりアーカイブにてご覧いただけます。

『パズドラ』とは

スマートフォン向け定番パズルRPG『パズル&ドラゴンズ』をはじめ、『パズドラバトル』などのゲームの他、アニメやマンガ、玩具に至るすべてを含むコンテンツの総称です。また『パズドラ』はJeSU認定のeスポーツタイトルです。誰でも参加が可能な大会「パズドラオープンカップ」や認定プロのみが参加できる「パズドラチャンピオンズカップ」などを開催しています。

『パズドラ』ロゴ

