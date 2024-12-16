【国立劇場養成所】歌舞伎俳優研修見学会を開催！
国立劇場養成所では、1月19日（日）に歌舞伎俳優研修への応募希望者を対象とした研修見学会を開催いたします。現在応募をお考えの方、将来の応募について関心のある皆様のご参加をお待ちしております！
※歌舞伎俳優研修へのご応募は、中学卒業（見込みを含む）の男子で、原則として23歳以下の方が対象です。
詳しい募集要項はこちら(https://www.ntj.jac.go.jp/training/group/kabuki_actor/)をご覧ください。
プレスリリースはこちらから
https://prtimes.jp/a/?f=d47048-894-c0afce1cb8683cd0bfac6d9328622c29.pdf・開催概要
【日時】
令和7年1月19日（日）11時より
（10時30分受付開始）
【会場】
国立劇場養成所
（国立オリンピック記念⻘少年総合センター内
カルチャー棟4階 中練習室42）
【プログラム】
１.（11時～）研修見学 〈講師：中村萬壽〉
２.（12時～）研修制度についてのご説明・質疑応答
３.個別相談（希望者のみ）
★詳細URLはこちら
https://www.ntj.jac.go.jp/topics/kokuritsu/2024/r6kengakukai2.html
・お申込み
事前に専用フォームまたはお電話にてお申込みください。
専用フォームからのお申込みはこちら :
https://e4372dc4.form.kintoneapp.com/public/kengakukai-haiyu20250119
お電話でお申込みの際には、「歌舞伎俳優研修見学会」参加希望の旨とともに、以下の項目についてお伝えください。
１.氏名（ふりがな）
２.年齢
３.性別
４.電話番号
５.メールアドレス
６.同伴者の有無
７.同伴者の続柄
８.お住いの都道府県
９.その他連絡・質問事項等
【応募締切】1月16日（木）
皆様のご参加をお待ちしております！
・研修生募集中！
国立劇場養成所では伝統芸能の伝承者を養成するため、以下の研修生を募集しています。
・第30期歌舞伎俳優研修生
・第26期歌舞伎音楽（竹本）研修生
・第19期歌舞伎音楽（鳴物）研修生
・第10期歌舞伎音楽（長唄）研修生
・第9期大衆芸能（太神楽）研修生
・第34期文楽研修生
【募集期間】
〈歌舞伎俳優、歌舞伎音楽（竹本・鳴物・長唄）、大衆芸能（太神楽）〉
募集中～令和7年1月31日（金）
〈文楽〉
一次募集：募集中～令和7年1月31日（金）
〈文楽〉
一次募集：募集中～令和7年1月17日（金）
⼆次募集：令和7年2月3日（月）～3月17日（月）
【受験料・受講料】
無料
※奨励費貸与制度有・宿舎有（審査有・有料）
詳細は国立劇場養成所ホームページをご覧ください。
https://www.ntj.jac.go.jp/training/trainee.html
・お問合せ
独立行政法人日本芸術文化振興会
国立劇場伝統芸能伝承者養成所
〒151-0052
東京都渋谷区代々木神園町3-1
国立オリンピック記念⻘少年総合センターカルチャー棟3階
TEL ：03-3265-7105（直通）※10～18時、土・日・祝日を除く
FAX ：050-3730-0275
MAIL：kokuritsu-boshu@ntj.jac.go.jp
https://www.ntj.jac.go.jp/training.html