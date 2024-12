HATTRICK、謎のお面ダンステロリスト集団「O-MENZ」がプロデュースするオリジナルグッズを12月16日より販売開始！

バリュエンスホールディングス株式会社

バリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:嵜本 晋輔)が提供する「HATTRICK Members(https://members.hattrick.world/)」にて、謎のお面ダンステロリスト集団「O-MENZ」がプロデュースするオリジナルグッズを2024年12月16日(月)18:00より販売開始しました。これを記念し、12月22日(日)に東京・表参道にあるバリュエンスジャパンの東京オフィスにて、「O-MENZ」による販売イベントも開催いたします。

クリスマスにちなんだ限定デザインが誕生

メンバー全員がお面を着用し、TikTokをはじめとしたSNSの総フォロワー数160万人超えを達成するなど、SNSから火が付いた謎のダンステロリスト集団「O-MENZ」。メンバーはプロのストリートダンサーで構成されており、ストリートダンスエンターテイメントをさまざまな角度から世間に仕掛けていくことをコンセプトに、アンダーグラウンドで磨かれたハイスキルなダンスと、和風のお面のミステリアスかつキャッチーなキャラクターが持ち味の唯一無二のグループです。

ストリートダンスをエンターテイメントとして、ダンスの普及促進・拡大を行いながら、ファンである「共犯者」とのつながりや活動の強化を目指したいという想いから、今年の2月に、「HATTRICK Members」を通じて、バレンタイン企画を実施し、プロデュース商品の受注販売を行いました。

そしてこの度、第2弾としてクリスマス限定デザインのオリジナルグッズを12月16日(月)より「HATTRICK Members」にて先行販売いたします。今回のラインアップは、アパレル商品やマグカップ、トートバッグなど、5点です。さらに販売を記念し、12月22日(日)にバリュエンスジャパンの東京オフィスに「O-MENZ」が来店し、販売イベントも開催いたします。

「O-MENZ」 クリスマス企画

<テーマ:We will give you the best present>

「O-MENZ」を信じて応援してくれる共犯者(ファン)の皆さんへのクリスマスプレゼントとして、テーマ「We will give you the best present」(最高のプレゼントをあなたへ)をもとに、華やかでアイコニックなアイテムをデザインしました。このクリスマス企画では、クリスマスシーズンらしい、温かみのある柄物のニットやジンジャークッキーなどの要素をデザインに取り入れ、カラフルでポップなアイテムを製作しました。

クリスマスシーズンを「O-MENZ」とともに過ごしてほしいという思いを込め、冬の季節にぴったりのアイテムとしてマグカップやジャンボクッションもラインアップに加えました。

また、スペシャルアイテムとして制作したメンバーごとのグラフィックアートは、特殊加工を施し、上質感や高級感を感じさせる仕上がりにしています。

共犯者の皆さんへの感謝の気持ちを込めて、今年のクリスマスは、「O-MENZ」ならではのユニークで思い出に残るプレゼントをお届けします。

<O-MENZよりコメント>

O-MENZから共犯者のみんなにとびっきりのクリスマスプゼントを用意したぜ!とびきりカッコよくて可愛いデザインのグッズばかりなので是非俺たちとお揃いで楽しんでくれよな!

■WEB先行販売 概要

販売期間:2024 年 12 月 16 日(月)18:00~12 月 20 日(金)22:00

配送・お届け予定日:2024 年 12 月 25 日(水)頃にお届け予定

※2024 年 12 月 20 日(金)23:59 までにご入金いただいた分については、25 日(水)頃までのお届けを予定しております。

※天候・交通状況により、配送遅延・配達停止となる場合がございます。予めご了承頂きますようお願いいたします。

※2024 年 12 月 21 日(土)00:00 以降にご入金をいただいた分については、25 日(水)以降より順次の配送を予定しております。

販売商品:スウェット、パーカー、カーディガン、マグカップ、トートバッグ

販売価格:4,950 円(税込)~12,100 円(税込)

販売ページ:https://members.hattrick.world/member/20

※カラー、サイズは各商品ページよりご確認ください。

■販売イベント 概要

開催日時:2024 年 12 月 22 日(日)11:00~18:00

場所:バリュエンスジャパン株式会社 東京オフィス

住所:東京都港区南青山五丁目 6 番 19 号 MA5 4 階

アクセス:「表参道駅」駅 B1 出入口すぐ

販売商品:パーカー、スウェット、カーディガン、マグカップ、トートバッグ

決済方法:クレジットカード(VISA, MC, JCB, AMEX, Diners, DISCOVER)、IC 交通系電子マネー、iD、QUICPay

■O-MENZ

SNS発、メンバー全員がお面を着用する謎の「ダンステロリスト集団」。

グループはプロのストリートダンサーで構成されており、ストリートダンスエンターテイメントをさまざまな角度から世間に仕掛けていくことをコンセプトに、自らを「ダンステロリスト集団」と銘打って活動。アンダーグラウンドで磨かれたハイスキルなダンスと、和風のお面のミステリアスかつキャッチーなキャラクターが持ち味の唯一無二のグループ。2025年5月にはLINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)にて自身最大規模のワンマンライブを開催。

■制作

・クリエイティブディレクター:一法師拓門

デザインエージェンシーConcePione(コンセピオン)代表取締役。

日本を代表するZ世代クリエーターとして多くのデザインプロジェクトにおいて活躍。

高校卒業後ヨーロッパへ渡り、国内外のファッションブランドでデザイナーとして従事した後独立。

グラフィックデザイナーとして多くのロゴや広告グラフィックをデザインし、現在はブランド戦略のディレクターとして、ナラティブの構築からコンセプト設計、ビジュアルのデザイン制作まで一貫して手がけている。

HP:https://concepione.com/

・アートディレクター:小川はる

・フォトグラファー:小島宙

■HATTRICKについて

バリュエンスジャパン株式会社が運営する、『ともに、挑戦者の持続可能な未来をつくる。』をミッションに掲げる事業。挑戦者に関連した希少価値の高いアイテムを出品する「HATTRICK Auction」と、挑戦者とファンとを直接つなぐD2Cプラットフォームである「HATTRICK Members」の2つのサービスを運営。アスリートやアーティストといった挑戦者らをサポートするとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいサービスとして展開しています。

・HATTRICK Auction:https://auction.hattrick.world/

・HATTRICK Members:https://members.hattrick.world/

・Instagram:https://www.instagram.com/hattrick.world_official/(@hattrick.world_official)

・X(旧Twitter):https://twitter.com/hattrick_world(@hattrick_world)

■バリュエンスジャパン株式会社 概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役 嵜本 晋輔

・本社所在地:東京都港区南青山五丁目6番19号MA5

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。