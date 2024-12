カーディナルヘルス株式会社、深部静脈血栓症予防用ポンプの新機種を発売

カーディナルヘルス株式会社

カーディナルヘルス株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:野田 良)は患者さんの脚を空気圧で圧迫することにより、静脈の血行を促進し*1、深部静脈血栓症および肺血栓塞栓症を予防し血液のうっ滞や浮腫を軽減するフットポンプの新機種、SCDスマートフローの販売を12月16日より開始します。

SCDスマートフロー

SCDスマートフローが採用する全周性のスリーブデザインは、3室の独立したチャンバーに末梢側から逐次的かつ漸減性の圧迫を加えることが可能です。また 圧迫後に血液が血管内に再び満たされるまでの時間を評価し、圧迫サイクルを患者毎に自動調節する血液再充満検知機能(以下VRDテクノロジー)は患者さん一人ひとりに適した圧迫で血液のうっ滞や浮腫を軽減します。*2 患者さんの脈拍にともなうスリーブにかかる圧変化を計測することで、スリーブが外れてしまった状態をお知らせする患者検知機能も搭載しています。

SCDスマートフローはこれまでのSCDシリーズで培ってきた逐次漸減性のスリーブデザイン、VRDテクノロジー、患者検知機能に代表されるコア技術とその豊富なエビデンスを継承しながら、チューブデザインを一新し、ナイトモードなどの新機能を搭載し患者さん、医療従事者双方のユーザビリティの向上を目指します。

カーディナルヘルス株式会社 代表取締役社長 野田 良のコメント

カーディナルヘルスのSCDシリーズは、40年にわたり医療従事者の信頼を得て、患者さんのVTE予防に貢献してまいりました。長年にわたる圧迫療法の知見を反映させたSCDスマートフローを日本の医療従事者や患者さんにお届けし、継続的に日本の医療の安全に貢献できることをうれしく思います。

*1. Kakkos SK, Nicolaides AN, Griffin M, Geroulakos G. Comparison of two intermittent pneumatic compression systems. A hemodynamic study. Int Angiol. 2005;24(4):330-5.

*2. Griffin M, et al. Comparison of three intermittent pneumatic compression systems in patients with varicose veins: A haemodynamic study. Int Angiol. 2007 Jun;26:158-6

カーディナルヘルス株式会社について

カーディナルヘルス株式会社は、新生児医療から周術期、在宅医療まで、幅広い製品群とサービスを提供する日本の医療機器メーカーです。1973年の設立以来、50年以上にわたり日本の医療ニーズに最適な製品群を、静岡県袋井市のR&Dセンター・工場で開発・製造を行っています。また世界的に展開されている製品群やサービスも合わせて提供しています。

カーディナルヘルス株式会社に関する情報は、cardinalhealth.jp(https://www.cardinalhealth.jp/)でご覧いただけます。

カーディナルヘルスについて

カーディナルヘルスは、50年以上にわたり、世界30か国以上で、約48,000人の従業員とともに世界中の医療機関、薬局、研究所等に医薬品・医療製品およびデータソリューションを提供しているグローバル企業です。カーディナルヘルスに関する情報は、cardinalhealth.com(https://www.cardinalhealth.com/)でご覧いただけます。

会社概要

会社名:カーディナルヘルス株式会社

代表者:代表取締役社長 野田 良

資本金:4億8千5百万円

設立:1973年2月

所在地:東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー35階

URL:https://www.cardinalhealth.jp/ja(https://www.cardinalhealth.jp/)

事業内容:医療機器の輸入、製造、販売

主要取扱品目:中心静脈用カテーテル、経腸栄養用カテーテル、深部静脈血栓症予防用ポンプ、手術用手袋、等