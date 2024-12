LEMONADE by Lemonica の海外展開が加速～オランダと台湾に、それぞれ1号店がオープン！～

株式会社GENDA

株式会社GENDA(本社:東京都港区、代表取締役会長:片岡 尚、代表取締役社長:申 真衣、以下「当社」)のグループ企業である株式会社レモネード・レモニカ(本社:石川県金沢市、代表取締役社長:長江 国輝、以下「レモネード・レモニカ」)が、オランダと台湾にレモネード専門店「LEMONADE by Lemonica」の1号店をそれぞれオープンいたしましたのでお知らせいたします。当社では引き続き積極的な世界展開を進めてまいります。

オランダ1号店

台湾1号店

■オランダの新店舗

店 名:LEMONADE by Lemonica Westfield Mall of the Netherlands店

運営元:LEMONADE Lemonica UK Limited(本社:71-75, Shelton Street, Covent Garden,

London, WC2H 9JQ, UNITED KINGDOM、Representative Director and President:

Seiji Kawamura)

開業日:2024年12月16日(月)

所在地:1st floor, Liguster 202, 2262 AC Leidschendam, the Nethelands

出店先:ショッピングモール「Westfield Mall of the Netherlands」

運営業態:レモネード専門店(カフェスペースあり)

Webサイト:https://www.uk-lemonade-by-lemonica.com

■台湾の新店舗

店舗名:LEMONADE by Lemonica LaLaport 台中

運営元:台灣奇恭股份有限公司(地址:台北市松山區復興北路 33號 7 樓之 2 董事長:松浪康博)

開業日:2024年12月20日(金)グランドオープン

所在地:台中市東区金徳路 600 号 北館5階

出店先:三井ショッピングパーク ららぽーと台中

運営業態:レモネードのテイクアウト専門店

Webサイト:https://lemonade-by-lemonica.com

■店舗詳細についてはこちらのプレスリリースをご確認ください。

「LEMONADE by Lemonica」が欧州展開を拡大~オランダ初出店~

https://lemonade-by-lemonica.com/news.html?id=186

「LEMONADE by Lemonica」がアジア展開を拡大~台湾1号店をオープン~

https://lemonade-by-lemonica.com/news.html?id=187

■GENDA会社概要

「世界中の人々の人生をより楽しく」

GENDAは、このAspirationの実現のため、グローバルにエンターテイメントのネットワークを構築し、世の中に流通する「楽しさの総量」を増やすことを目指すエンターテイメント企業です。アミューズメント、カラオケ、キャラクター・マーチャンダイジング、フード&ビバレッジ、コンテンツ&プロモーション(映画や体験型コンテンツ等)などエンターテイメントにおいて幅広く事業を展開しています。国内外で「GiGO」等のアミューズメント施設や、カラオケチェーン店「カラオケBanBan」を合わせて約800店舗、ミニロケ(無人のゲームコーナー)を約11,000箇所運営しています。日本、米国、中国大陸、台湾、英国、中東、ベトナムにおいて事業展開しております。

会社名:株式会社GENDA

代表者:代表取締役会長 片岡 尚、代表取締役社長 申 真衣

設立:2018年5月

所在地:東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング 17F

Webサイト:https://genda.jp

GENDA IRページ: https://genda.jp/ir