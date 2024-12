NTTスマートコネクトとライブコマース事業の実証実験を開始

株式会社OneAI

株式会社OneAI(代表取締役CEO:石川真也、以下、OneAI)は、西日本電信電話株式会社(代表取締役社長:北村亮太、以下、NTT西日本)が主催するQUINTBRIDGE事業共創プログラムにて、新たなライブコマースプラットフォームの開発を目指す共創パートナーとして採択されました。※ この度、NTTスマートコネクト株式会社(代表取締役社長:牧内貴文、以下、NTTスマートコネクト)との間で実証実験を開始することとなり、複数回の配信を予定しています。初回の配信は、2024年12月21日にNTTスマートコネクトが提供する食のライブコマースプラットフォーム「foove」にて行います。

1.背景と目的

昨今のライブコマースのマーケット拡大とともに、さらなるCVRと売上の向上、配信にかかる稼働や視聴データのマーケティング活用などが配信者の課題としてあげられています。OneAIとNTTスマートコネクトは、視聴データ分析結果を活かしたクリエイティブ技術を活用して配信者および視聴者のエンゲージメント向上をめざし、クリエイティブ生成コストの削減と配信効果の最大化を図ることを目的としています。

2.概要

本実証配信では、NTTスマートコネクトが提供するライブコマースプラットフォームにおいて、OneAIが提供するクリエイティブ即時生成技術を用いることで、配信画面に表示させる広告バナーを即時生成します。即時生成技術により配信内容に合わせた広告バナー表示を行うことでCVRを向上させ、視聴者と配信者の距離をグッと近づける配信が可能なプラットフォームの共創をめざします。本実証配信では、広告バナー表示によるCVRの変化等を検証します。

3.配信について

図1:配信イメージ

・開催日程:

2024年12月21日(土)13:00~15:00

・配信概要:

「せんちゃんオススメ!静岡グルメ」

静岡県沼津市出身のYouTuberせんちゃんが静岡名産の特選グルメを紹介します。

・出店企業(放送予定順):

焼津の網元 いちまる 「カツオのたたき」

浜松餃子・肉焼売製造所「浜松餃子」

焼津カネオト石橋商店 「まぐろユッケ丼」

伊豆一の蔵 「西洋和菓子」

がとぐりゅっく 「ビーガンバターサンド」

「まだゆめのつづき」のセイコ社長 「コーヒー」

杉山農園 「ジェラート」

※出展企業・商品は予告なく変更・追加になる場合がございます。

食のライブコマースプラットフォーム fooveはこちら

https://foove.jp/

4. 各者の役割

OneAI:

クリエイティブ生成技術をもちいて広告バナー生成を行います。また、データ分析を行い、最適なバナーを配信中に生成・表示し、視聴者エンゲージメントの向上をめざします。

NTTスマートコネクト:

ライブコマースプラットフォームを提供し、実証配信で使用する技術の基盤を支えます。また、実証配信の環境整備と運営についてアレンジを行い、実証配信の効果最大化をめざします。

5. 今後の展開

図2:各社関係図

本実証実験を通じて、ライブコマースで即時生成される広告バナーの効果を広く評価し、その結果を基に配信者の売上向上およびクリエイティブ生成コストの軽減を図るとともに、視聴者のエンゲージメントの向上につながるライブコマースプラットフォームのあり方を検討します。

株式会社OneAIについて

株式会社OneAIは、「AIと人間の共生で、無限の可能性を創造する」をビジョンとし、2015年の創業以来、デジタルマーケティングを中心に企業のコミュニケーションDXを支援しています。2024年7月には、クリエイティブ生成AI「OneDesign」をリリースし、企業のクリエイティブ制作を効率化・高度化するソリューションを提供しています。AI技術の先進性を活かし、多様なソリューションを展開しています。

株式会社OneAI会社概要:https://one-ai.inc/

クリエイティブ生成AI「OneDesign」サービスサイト:https://one-design.ai/

エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト株式会社について

https://www.nttsmc.com/

NTTスマートコネクトは、堅牢なファシリティと高速接続環境の自社データセンターを基盤にお客さまのサーバーをお預かりする「ハウジング」、基盤サービスからSaaS型サービスまで幅広く提供する「クラウド」、信頼性の高いコンテンツ配信を実現する「ストリーミング」、AIログ分析を活用した「データ分析・活用」の4つの事業を展開し、世の中の様々な課題に対して、高い技術力、ダイナミックな発想、スピードを活かして、サービスを提供しています。

<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社OneAI OneDesign事業部 事業統括 飯野

