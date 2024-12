オーシャンブリッジ、安全性と操作性を強化したリモートコントロールツール「ISL Online」のオンプレミス・パブリッククラウドライセンス最新版をリリース

株式会社オーシャンブリッジ

株式会社オーシャンブリッジ(本社:東京都港区、代表取締役社長:澤 紀和、以下『オーシャンブリッジ』)は、開発元であるスロベニアのXLAB d.o.o.社との独占販売契約の下、日本国内の総販売代理店として販売しているリモートコントロールツール 『ISL Online(アイエスエル・オンライン)』 の最新版、ワンタイム&常駐接続型プログラム「ISL Light 4.4.2332.175」、ワンタイム接続型プログラム「ISL Light Desk & Client 4.4.2332.44 for Windows」「ISL Light Client 4.4.2332.32 for Mac and Linux」、常駐接続型モジュール「ISL AlwaysOn 4.4.2332.78」、Web会議プログラム「ISL Groop 4.4.2332.23」、サーバープログラム「ISL Conference Proxy 4.4.2335.124」を本日リリースし、販売を開始しました。



テクノロジーの発達と共に、今やビジネス活動に必須のツールとして数多くの企業様で導入されているリモートコントロールツールですが、近年は情報漏洩対策やセキュリティに対する意識が高まり、これまで以上に質の高いサービスの提供が求められています。最新版では常駐接続端末への接続リクエストをメールでお知らせし、接続の許可・拒否が可能になったほか、常駐接続端末への接続履歴の確認や、接続が許可されている端末へのショートカット作成などの新機能を多数搭載し、よりセキュアに安全・快適にご利用いただけるようになりました。また、macOSでは新たにmacOS Sequoiaの正式サポートを開始しております。

新機能のご紹介(一部)

◇ 接続リクエストをメールでお知らせ

(ISL AlwaysOn)

常駐接続端末に接続が行われた際、指定のメールアドレスにお知らせする機能を追加しました。

承認者は受信したメールから接続の「許可」または「拒否」が選択可能になり、ユーザーは接続が許可された場合にのみ接続できます。不正アクセス対策にご活用いただけます。

◇ 常駐接続先のショートカット作成

(ISL Light)

接続が許可されている端末へのショートカットが作成できるようになりました。接続の頻度が高い端末へスムーズに接続できます。

※本機能はISL Light をインストールして使用する方のみご利用いただけます

◇ 常駐接続の履歴確認(ISL Light)

常駐接続端末に接続した期間や時間などが確認できるようになりました。

◇ バーチャル背景

(ISL Light、ISL Light Desk&Client、ISL Groop)

ビデオチャットにバーチャル背景が設定できるようになりました。いつでも・どこでもプライベートを守りながらビデオチャットがご利用いただけます。

■ISL Onlineについて

ISL Onlineは、離れた場所のPC同士で画面共有を行う「ワンタイム接続」、遠隔地にあるサーバーや出先でiPhone/iPadなどから社内のPCに接続可能な「常駐接続」、Web会議機能を1つのライセンスで利用できる簡単・低価格のリモートコントロールツールです。

セキュリティポリシーに合わせてオンプレミスライセンス、プライベートクラウドライセンス、パブリッククラウドライセンスの3つのライセンスを選択することができます。現在、社内ヘルプデスク、お客様への製品サポート、遠隔地サーバーメンテナンス、テレワーク、非対面営業など様々な用途で、大手企業から官公庁まで幅広い分野で国内2,500社以上に利用されています。

■ISL Online製品ページ

https://www.islonline.jp/

株式会社オーシャンブリッジについて

オーシャンブリッジは「つかえるITを、世界から。」をミッションとして、日本でまだ紹介されていない海外製ソフトウェアの発掘と、日本における事業開発・マーケティング・販売・技術サポートを行っています。先進的・効率的なマーケティング手法を取り入れ、パートナーシップを組んでいる50社超の国内大手ITベンダーを通じ、大手企業を中心とする15,600社の顧客に対して、幅広く事業を展開しています。

主な取り扱い製品:

Web画面共有ツール「Surfly」、リモートコントロールツール「ISL Online」、高速・多機能ビューア「Brava」、データ圧縮ソフト「NXPowerLite」、アクセスセキュリティツール「UserLock」「FileAudit」等。

会社概要:

社名:株式会社オーシャンブリッジ

住所:〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-12 住友不動産元赤坂ビル7階

代表取締役社長:澤 紀和

URL:https://www.oceanbridge.jp/

本件に関するお客様からのお問い合わせ先:

株式会社オーシャンブリッジ 営業部

sales@oceanbridge.jp