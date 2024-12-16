12月16日(月)より秋葉原にてドルフロ2のリアルイベントを開催！
＜サンボーンジャパン ニュースリリース＞
2024年12月16日配信
株式会社サンボーンジャパンは、スマホ/PC向けポストアポカリプス戦略RPG『ドールズフロントライン2：エクシリム(以下、「ドルフロ2」)』の、リアルイベントを「12月16日(金)」より秋葉原にて開催することをお知らせいたします。
また、12月29日(日)～30日(月)に同じく秋葉原にて開催する「年末グッズ販売」についても合わせてお知らせいたします。
■ゲーム内アイテムに加えSteam DeckやAmazonギフト券が抽選で当たるデジタルスタンプラリー『アキバ巡回前線』を開催！
12月16日（月）より秋葉原にてドルフロ2のデジタルスタンプラリー『アキバ巡回前線』を開催。
秋葉原エリアにある対象の10店舗に設置されたイベントポスターのQRコードを読み込み、スタンプを集めることでゲーム内アイテムに加えWチャンスでSteam DeckやAmazonギフト券などが抽選で当たります。
更に、スタンプを集めた後もゲーム内アイテムや豪華賞品があたる抽選は毎日参加できますので、ぜひ早めにスタンプを集めて毎日抽選にご参加ください。
▼開催概要
イベント名：『アキバ巡回前線』
開催期間：2024年12月16日（月）～12月30日（月）
参加店舗（順不同）：
ソフマップアミューズメント館1F／モバデコ秋葉原
パレットタウン／VaultCofee／ツクヨミカフェ
TARGET-1 秋葉原店／AKIBA-HOBBY 秋葉原店
カレー食堂 心／MAMO KEBAB／ラホール外神田店
『アキバ巡回前線』特設サイト
https://sunbornjapan.co.jp/event/2024yearendfes/
■12月29日(日)～30日(月)ドルフロシリーズのグッズ販売会を開催
秋葉原ラジオ会館10Fイベントスペースで12月29日(日)～30日(月)の2日間、ドールズフロントライン年末グッズ販売会を開催！
「ドールズフロントライン」、「ドールズフロントライン2：エクシリム」両方の作品から、アクリルスタンド、デスクマット、カレンダー、などの豊富な新作グッズを販売いたします。
商品やイベントの詳細は追ってお知らせいたしますので、ドルフロ2の公式Xをフォローしてお待ちください。
▼開催日時
2024年12月29日(日) 13:00～19:30（最終入場は19:15）
2024年12月30日(月) 11:00～18:00（最終入場は17:30）
▼会場：秋葉原ラジオ会館 10Fイベントスペース
『ドールズフロントライン2：エクシリウム』について
「ドルフロ２」は、年月日にリリースされ、重厚なストーリーと魅力的なキャラクターが話題となったスマートフォン向け戦略シミュレーションゲーム「ドールズフロントライン」の正統続編。
ダークかつシリアスな世界観や個性的で細部まで作りこまれた3Dキャラクターが魅力の戦略型シミュレーションゲームです。
ドールズフロントライン2：エクシリウム 公式サイト https://gf2.haoplay.com/jp/
公式X(旧: Twitter) https://x.com/EXILIUMJP
公式YouTubeアカウント
https://www.youtube.com/@EXILIUMJP
App Store
https://apps.apple.com/app/id6499011827
Google Play ストア
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haoplay.game.and.exilium
権利表記：
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■本イベン主催
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