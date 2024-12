『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』2024-25シーズン開幕記念キャンペーン開催

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』(以下、『ウイコレ』)が本日のアップデートで2024-25シーズンの配信を開始したことをお知らせします。

今回のアップデートでは、レギュラーシリーズの選手カードを2024-25シーズンのデータに更新。期間限定カードとしてセレクトスキルを持ったLIMITEDバージョンが登場します。ロベルト レヴァンドフスキ選手などのLIMITEDバージョンのカードをこの機会にぜひ手に入れましょう。

また、新シーズン開幕を記念して、様々なアイテムが獲得できるログインボーナスや、 「グレード110以上★5選手カード」が必ず手に入る無料11連ガチャなども開催中ですのでお見逃しなく!

さらに、特定の選手カードにセンスを付与することができる新アイテム「Re:グローリースパイク(黒)」が登場します。

新シーズンが開幕し、パワーアップした『ウイコレ』を、引き続きお楽しみください。

■レギュラーシリーズのカードが2024-25シーズンバージョンに!!

レギュラーシリーズのカードが新シーズン開幕に合わせてアップデート!

セレクトスキルを持ったLIMITEDバージョンが期間限定カードとして登場します。

この機会に選手カードを手に入れて、チームを強化しましょう!!

LIMITEDバージョン配信期間:

2024年12月16日(月)メンテナンス終了後~12月31日(火)14:59

■「新シーズン開幕記念キャンペーン」開催中!

- 新シーズン開幕記念ログインボーナス

期間中のログイン日数に応じて、様々なアイテムを獲得できます。

プレミアムボール最大300個や、「グレード110以上★5確定ガチャ」などのアイテムをゲットしましょう!

期間: 2024年12月17日(火)3:00~2025年1月17日(金)2:59

- 新シーズン開幕記念無料11連ガチャ

期間中1回だけ引ける無料の11連ガチャです。

「グレード110以上★5選手カード」が必ず1枚ゲットできます!

期間: 2024年12月16日(月)メンテナンス終了後~12月31日(火)14:59

- 2024-25シーズン開幕11連ガチャ

レギュラーシリーズのFC バルセロナ、アーセナル、FC バイエルン ミュンヘン、インテル、ACミラン、マンチェスター ユナイテッドの出現率がアップ!

期間: 2024年12月16日(月)メンテナンス終了後~12月31日(火)14:59

- レギュラーグローリーチャレンジ

期間中毎日1回遊べるプレゼントマッチです。

この機会に、FC バルセロナ、アーセナル、 FC バイエルン ミュンヘン、インテル、 ACミラン、マンチェスター ユナイテッドのグレード76以上のグローリーカードを獲得しましょう!

期間: 2024年12月16日(月)メンテナンス終了後~12月25日(水)2:59

新アイテム「Re:グローリースパイク(黒)」登場!!

新アイテム「Re:グローリースパイク(黒)」が登場します。特定の選手カードにセンスを付与することができます。

また、このアイテムを使用すると、ごく稀にベースカードをキラカードにすることができます!

「レジェンドフラグメント交換所」にて交換可能です。新アイテムを使って、選手を強化しましょう!

【モバイルゲーム『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』について】

『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』は、世界の人気選手カードを実写で収録。

世界王者を争う強豪ナショナルチームはもちろん、人気クラブチームのスター選手を実写カードで収録しています。

また、「eFootball(TM) 」をベースにした3DCGを活用。リアルなグラフィックだけではなく、スタジアムの歓声や実況が試合を盛り上げてくれます。

選手と戦術を組み合わせてフォーメーションを組んだら、試合はコンピューターにお任せ。ちょっとした空き時間にも楽しんでいただけます。

■『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』公式HP: https://www.konami.com/wepes/mobile/wecc/ja/(https://www.konami.com/wepes/mobile/wecc/ja/)

■『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』公式X:@OfficialWecc(https://x.com/OfficialWecc)

*************************************************************

タイトル:eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS

メーカー:KONAMI

ジャンル:サッカー

配信日:2017年10月30日

希望小売価格:基本プレー無料(アイテム課金制)

対応機種:Android(7.0以降)、iOS(12以降)

権利表記:All copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

(C)Konami Digital Entertainment