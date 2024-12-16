道内の三省堂書店各店舗で「障がい者理解促進ブックフェア」開催中！（12/16～12/31）
北海道
※写真は、昨年度の様子です。
イベントの詳細
[表: https://prtimes.jp/data/corp/88209/table/632_1_81da45fcf92f4b447717d593e22d25c9.jpg ]
書籍一覧
https://prtimes.jp/a/?f=d88209-632-8622d29bce1b7a765ea44f9ab690d768.pdf
北海道と（株）三省堂書店との包括連携協定に基づく協働事業として、（株）三省堂書店の各店舗で「障がい者理解促進ブックフェア」を開催しています。
※写真は、昨年度の様子です。
期間中は、各店舗に「障がい」に関する書籍の特設コーナーを設け、来店された方への障がい者福祉の理解促進を図ります。
本を通じて、障がいについて考えてみませんか？
イベントの詳細
[表: https://prtimes.jp/data/corp/88209/table/632_1_81da45fcf92f4b447717d593e22d25c9.jpg ]
書籍一覧
https://prtimes.jp/a/?f=d88209-632-8622d29bce1b7a765ea44f9ab690d768.pdf