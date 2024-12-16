【JAPAN 47 GO厳選】今年はどこに行く？最新のイルミネーション・初詣・初日の出情報をお届けします！
◆「JAPAN 47 GO」サイトとは
全国旅行情報サイト「JAPAN 47 GO」（ジャパン・ヨンナナ・ゴー）は、全国の観光情報11万件を保有する「全国観光情報データベース」をもとに構築した観光情報サイトです。魅力ある観光地づくりを通じ国内旅行の促進・発展を目指す公益社団法人日本観光振興協会が、全国の地方自治体・観光協会と共同で運営しています。
情報は47都道府県・1741市区町村の観光担当者（一部、日本観光振興協会）が直接入力した情報で、全国の観光スポット・季節情報・イベント情報・アクティビティ情報・モデルコース・観光ガイドなどの情報が一元化されています。今後、より信頼性と新鮮性が高い情報として、提供情報の種類、量、精度を高めていく予定です。
◆光の芸術「イルミネーション」を見に行こう！
「2024-2025年 イルミネーション」では、全国約330箇所のイルミネーションの名所情報を紹介中！
https://www.japan47go.travel/ja/featured/illumination
【最新のイルミネーション 人気ランキングをご紹介！】
1位【大分県 大分市】おおいた光のファンタジー2024 (開催日: 11/8～2/14)
https://www.japan47go.travel/ja/detail/65f1589f-c03e-45a1-ba08-d1d7a4dbcdbe
2位【大阪府 富田林市】金剛イルミ2024 (開催日: 11/24～1/19)
https://www.japan47go.travel/ja/detail/e6140bc4-f6f2-4e82-958a-50839ab806cc
3位【山口県 防府市】 光と音のページェント (開催日: 11/30～1/13)
https://www.japan47go.travel/ja/detail/4f0310a7-b277-438b-85a1-10f826fca6b3
4位【長野県 松本市】国宝松本城天守プロジェクションマッピング (開催日: 12/14～2/16)
https://www.japan47go.travel/ja/detail/dc5e64cc-3d7a-4b0f-9337-cf82ff396b7d
5位【石川県 金沢市】香林坊地区ツリーファンタジー (開催日: 11/1～2/16)
https://www.japan47go.travel/ja/detail/3f871c68-7ad0-4d31-af60-805a41897998
◆全国約417件の「初詣・初日の出」の情報を掲載した特集が今年もオープン！
初詣特集 2025
https://www.japan47go.travel/ja/featured/new-year
初日の出特集 2025
https://www.japan47go.travel/ja/featured/firstsunrise
【初詣のアクセスランキング】
1位【東京都 台東区】 浅草寺 初詣（12/31～1/15）
https://www.japan47go.travel/ja/detail/578d1900-dbf6-45eb-862d-dc88f8d17bef
2位【東京都 中央区】 日本橋七福神めぐり 初詣（12/31～1/15）
https://www.japan47go.travel/ja/detail/76860c7f-c61d-4228-b70b-12f4030607e6
3位【長崎県 平戸市】亀岡神社 初詣 （12/31～1/15）
https://www.japan47go.travel/ja/detail/433ccdd9-8eb2-4406-8785-9c08c5150205
◆全国各地で12月に開催されるイベントをご紹介！
https://www.japan47go.travel/ja/search/result?tag=5&startDate=2024-12-01&endDate=2024-12-31(https://www.japan47go.travel/ja/search/result?tag=5&startDate=2024-12-01&endDate=2024-12-31)
◆地域ストーリー
「岡山県倉敷市」 （特別寄稿 丁野 朗 氏）
文化観光の分野で日本遺産の設立や日本文化の継承と発展に長年携わり、
公益社団法人日本観光振興協会総合調査研究所の顧問でもある丁野 朗氏による
連載寄稿・第10弾！
https://www.japan47go.travel/ja/story/kurasikishi-okayama
◆「JAPAN 47 GO」公式Xを開設中
「JAPAN 47 GO」では、サイトの更新情報等をご案内する公式Xを開設！
https://x.com/JAPAN47GO_KANKO
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