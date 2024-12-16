IR説明会「第61 回 湘南投資勉強会」アーカイブ動画及び配布資料公開のお知らせ

写真拡大

株式会社グローバル・リンク・マネジメント


当社社長金大仲が登壇しました、2024 年12 月15 日開催「第61 回 湘南投資勉強会」第２部　株式会社グローバル・リンク・マネジメント IR 説明会のアーカイブ動画が公開されましたので、下記のとおりお知らせいたします。



当日配布されました資料も以下のURLより確認できますので、この機会にご覧ください。


【開催概要】


主 催： 湘南投資勉強会、横浜投資勉強会


開催日： 2024 年12 月15 日（日）


説明者： 代表取締役社長 金 大仲


【IR 説明会動画】


https://www.youtube.com/watch?v=xffE0wPkz6w


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xffE0wPkz6w ]


【IR 説明会資料】


開示資料をご確認ください。


https://ssl4.eir-parts.net/doc/3486/tdnet/2540362/00.pdf