人気ストリーマー・k4senが『プロスピ2024』に登場

株式会社コナミデジタルエンタテインメントk4senさんは、ゲーム内のプロスピショップ内で獲得できます。

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、『プロ野球スピリッツ2024-2025』(PlayStation(R)5・Steam(R)対応)に、人気ストリーマー・k4senさんが本日12月16日(月)から登場したことをお知らせします。

k4senさんは、「ZETA DIVISION(R)」に所属の人気ストリーマー。今年10月には、k4senさんが主催する初の単独リアルイベント「The k4sen Con」を開催し、大成功を収めるなどストリーマーの域を超えて活躍しています。

今回の実装は、「The k4sen Con」で実施したパワフルプロ野球2024-2025対決の勝利賞品として実現。実装に向けて、k4senさんの顔の3Dスキャン撮影や、打席に入るまでの動作、スイング、ホームランパフォーマンスなどのモーションキャプチャ―撮影を行い、ゲーム内で再現しています。

能力値は、 k4senさんご本人の意見を反映し再現しています。k4senさんは「中学生時代にベンチを温めていた時の僕の能力です。是非スタープレイヤーで使って、成り上がりのプロ野球人生を歩んでみてください」とコメントを寄せています。

“覚醒”することで、パワーや特殊能力「チャンス」が大幅に強化され、“代打の切り札”として活躍できる?!

k4senさんは、ゲーム内のプロスピショップ内で獲得できます。

公式サイト:https://www.konami.com/games/prospi/2024-2025/update/v140

通常の能力値覚醒後の能力値

【プロスピ2024にk4sen実装!?】モーションキャプチャーの撮影に行ってきた!【VLOG】

URL:https://youtu.be/Kq-Q4kxHPvQ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Kq-Q4kxHPvQ ]

- 「プロ野球スピリッツ」シリーズ

「プロ野球スピリッツ」シリーズは、リアルさを追求したプロ野球ゲーム。 2004年3月25日に1作目となる家庭用ゲーム『プロ野球スピリッツ2004』を発売。『プロ野球スピリッツ2015』ではプロ野球選手を360度から撮影し、立体的に再現する3Dスキャン技術を導入。さらに、スタジアムの正確な形状を計測するレーザースキャン技術も採用し、圧倒的表現力でリアルに迫る野球を楽しめます。2015年に配信を開始したモバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』は今年で9周年を迎え、累計ダウンロード数は5,600万ダウンロードを突破しています(2024年9月時点)。

- タイトル情報タイトル:プロ野球スピリッツ2024-2025メーカー:KONAMI発売日:2024年10月17日ジャンル:野球・育成プレー人数:1~4人(オンライン時1~2人)CEROレーティング:A対応機種:PlayStation(R)5,Steam(R)著作権表記:一般社団法人日本野球機構承認Konami Digital Entertainment/WBCI (C)2024 SAMURAI JAPAN 日本プロ野球名球会公認 日本プロ野球OBクラブ公認 日本プロ野球外国人OB選手会公認 プロ野球フランチャイズ球場公認ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2023年度プロ野球公式戦のデータを基に制作しています。データは、Japan Baseball Data(株)が独自に収集したものであり、公式記録とは異なる場合があります。提供情報の手段を問わず、いかなる目的であれ無断で複製、転送、販売等を行う事を固く禁じます。All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc.(C)2024 Valve Corporation.(C)Copyright 2009-2024 Techno-Speech, Inc.(C)Konami Digital Entertainmentメーカー希望小売価格:通常版 (パッケージ・ダウンロード) 9,790円(税込)デジタルデラックス版 (ダウンロード) 14,850円(税込)※Steam(R)はダウンロード専売となります。“プレイステーション”、“PlayStation”および“PS5”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。Unreal(R) is a trademark or registered trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere"eBaseball"および"eBASEBALL"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。