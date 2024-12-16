「LEMONADE by Lemonica」が欧州展開を拡大 ～オランダ初出店～
LEMONADE Lemonica UK Limited（本社：71-75, Shelton Street, Covent Garden,
London, WC2H 9JQ, UNITED KINGDOM、Representative Director and President:
Seiji Kawamura）は、2024 年 12 月 16 日にオランダの「Westfield Mall of the
Netherlands」に新店舗をオープンします。
新店舗のオーナーを務めるのは、フランチャイズオーナーの藤原直人氏です。藤原氏のオ
ランダ市場への深い理解と共に、人気商品の「抹茶レモネード」を中心とした商品ライン
ナップをお届けします。
クリスマスシーズンに合わせた今回のオープンは、イギリスに続く欧州展開の一環として、
欧州2店舗目の出店となり、今後も世界中での出店を積極的に進めてまいります。
【店舗概要】
店 名： LEMONADE by Lemonica Westfield Mall of the Netherlands店
開業日： 2024年12月16日
所在地： Ground floor, Liguster 2262AX, Kornoelje 1000N, Leidschendam,
Netherlands
出店先： ショッピングモール「Westfield Mall of the Netherlands」
運営業態： レモネード専門店
■各社概要
株式会社レモネード・レモニカ
代 表 者： 代表取締役社長 長江 国輝
設 立： 2017年11月
所在地： 石川県金沢市森山一丁目2番23号
Webサイト： https://lemonade-by-lemonica.com/index.html
LEMONADE Lemonica UK Limited
代 表 者： Representative Director and President: Seiji Kawamura
設 立： 2021年7月
所在地： 71-75, Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, UNITED
KINGDOM
WEBサイト： https://www.uk-lemonade-by-lemonica.com/