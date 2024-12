「LEMONADE by Lemonica」が欧州展開を拡大　～オランダ初出店～

株式会社 レモネード・レモニカ

LEMONADE Lemonica UK Limited(本社:71-75, Shelton Street, Covent Garden,

London, WC2H 9JQ, UNITED KINGDOM、Representative Director and President:

Seiji Kawamura)は、2024 年 12 月 16 日にオランダの「Westfield Mall of the

Netherlands」に新店舗をオープンします。

新店舗のオーナーを務めるのは、フランチャイズオーナーの藤原直人氏です。藤原氏のオ

ランダ市場への深い理解と共に、人気商品の「抹茶レモネード」を中心とした商品ライン

ナップをお届けします。

クリスマスシーズンに合わせた今回のオープンは、イギリスに続く欧州展開の一環として、

欧州2店舗目の出店となり、今後も世界中での出店を積極的に進めてまいります。

【店舗概要】

店 名: LEMONADE by Lemonica Westfield Mall of the Netherlands店

開業日: 2024年12月16日

所在地: Ground floor, Liguster 2262AX, Kornoelje 1000N, Leidschendam,

Netherlands

出店先: ショッピングモール「Westfield Mall of the Netherlands」

運営業態: レモネード専門店

■各社概要

株式会社レモネード・レモニカ

代 表 者: 代表取締役社長 長江 国輝

設 立: 2017年11月

所在地: 石川県金沢市森山一丁目2番23号

Webサイト: https://lemonade-by-lemonica.com/index.html

LEMONADE Lemonica UK Limited

代 表 者: Representative Director and President: Seiji Kawamura

設 立: 2021年7月

所在地: 71-75, Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, UNITED

KINGDOM

WEBサイト: https://www.uk-lemonade-by-lemonica.com/