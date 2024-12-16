【ゲームオン プレスリリース】2024年の年間チャートを決める「K-STAR OF THE YEAR 2024」投票が12月16日(月)よりスタート！
株式会社ゲームオン[本社：東京都千代田区、代表取締役：李一守（リ・イルス）] は、『IDOL CHAMP』内の投票機能と連動したK-POPアイドルのオリジナルチャート「K-STAR CHART」を運営しております。この度、2024年の年間チャートを決める『K-STAR OF THE YEAR 2024』投票を12月16日(月)より2週間にわたって実施いたします。
また、ラジオ番組「K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday」(TOKYO FM）の12月13日(金)放送回に２PMのCHANSUNGさんがスタジオゲストとして出演しました。
■2024年の年間チャートを決める「K-STAR OF THE YEAR 2024」投票が12月16日(月)よりスタート！
「今年の年間チャートを決める「K-STAR OF THE YEAR 2024」が本日(16日)開始しました。12月16日(月)～12月29日(日)の2週間にわたり投票を実施いたします。」
2024年の「K-STAR CHART」投票の累積ポイント上位の楽曲が候補に含まれる「Best Group Song」「Best Rookie Song」「Best Solo & Featuring Song」部門、2024年の「K-STAR BOARD」投票で上位に入ったグループ、アイドルが候補に含まれる「Best Group」「Best Idol」部門、さらには今年発表された楽曲のミュージックビデオの中から、再生回数が多い、または話題になったMVが対象となる「Best MV」部門、今年SNSで活躍の目立ったアーティストの中から最高のSNSアイコンを決定する「Best Social Icon」部門の特別部門を含めた全7部門で実施しています。
各部門1位のアーティストには、オリジナルデザインのスペシャルトロフィーを贈呈、さらに各メディアで結果発表、部門別リワード提供を予定しておます。
■「K-STAR OF THE YEAR 2024」投票
・投票期間 ： 2024年12月16日(月)12:00～12月29日(日)23:59
・投票方法： アプリ『IDOL CHAMP』からの投票
iPhoneユーザー：https://apps.apple.com/jp/app/idolchamp/id1185735018
Androidユーザー：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US)
・投票部門 ： １.「Best Group Song」
２.「Best Rookie Song」
３.「Best Solo & Featuring Song」
４.「Best Group」
５.「Best Idol」
６.「Best MV」
７.「Best Social Icon」
・投票結果 ：IDOL CHAMPアプリからのファン投票100%反映
・結果発表 ： 2025年1月予定
・公式サイト ： https://kstar-vote.com/theyear/lineup
■2PMのCHANSUNGがスタジオゲストで登場！
12月13日（金）放送回のPick up Artist コーナーには2PMのCHANSUNGさんがスタジオゲストとして出演しました。
2回目の出演となるCHANSUNGさんは現在俳優としても活躍中で、12月11日に最終回を迎えた『純喫茶イニョン』の最終話が放送されました。ステージでパフォーマンスする時と演技のお仕事の切り替え方について「作品に入ったら役にハマることもあるし、現場で集中できないと迷惑をかけるので、歌手としての姿を消して俳優としてその現場に溶け込むように頑張っています。」と話してくださいました。
また俳優業は音楽活動にいい刺激になるかという質問に「刺激もあるし、アイディア。演技でも台本の中での情報が新鮮で、歌手としてミュージックビデオを撮るときでも俳優として活動した経験が反映されます。感情やアングルなどテクニックの部分でもあります。」と答えてくださいました。
『IDOL CHAMP』内のファン投票の週間チャートは表示の結果となりました。
12月13日付 『IDOL CHAMP』アプリ投票 週間チャート1位～10位
■韓流の聖地・新大久保のK-PLAZA 1号館屋外ビジョンにてファンダム応援広告が上映！
2024年11月25日(月)～12月1日(日)の期間で開催した[K-STAR BOARD投票] 最高の「最上級にかわいいの！・チャレンジ」のアイドルは？の投票において1位に選ばれたNiziUのMAKOさんの応援広告が、新大久保のK-PLAZA 1号館の屋外ビジョンで上映されております。
■上映場所
東京都新宿区百人町2-1-1 K-PLAZA 1号館屋外 K-ビジョン
(JR山手線 / 新大久保駅 徒歩約3分)
■上映スケジュール
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10988/table/1622_1_c2350f68e7ff90313e836d492fa21a1e.jpg ]
■『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』とは
金曜日の夜。あなたの投票で決まるK-POPアイドルのオリジナル・チャートをカウントダウン形式でお届けする音楽番組！K-POPアイドル応援アプリ「IDOL CHAMP」の投票機能と連動し、リスナーの投票をもとにお送りします。
パーソナリティはPENTAGONのユウトとしてお馴染みの安達祐人。今注目のK-POPアーティスト情報も紹介します。
■番組概要
●タイトル：『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』
●放送日時：毎週金曜日18：00～18：25
●放送局：TOKYO FM （周波数80.0MHz）
●パーソナリティ：安達祐人さん
●SNSハッシュタグ：#ポプコン
●番組公式X：https://twitter.com/popktop10friday
●番組公式サイト：https://www.tfm.co.jp/pop-k/
●「K-STAR CHART」の公式サイト:https://kstar-vote.com/
●番組はradikoアプリでもお聴きいただけます（https://radiko.jp/）
※radikoのタイムフリー機能では、1週間後まで聴取できます。
※他エリアのラジオ放送を聴くにはプレミアム会員になる必要があります。
●番組のアフタートークはインターネット経由で下記でもお聴きいただけます。
AuDee（オーディー）：https://audee.jp/
Spotify ：https://open.spotify.com/show/6vuHaiMKhrDJbKWWoau7if
Amazon Music : https://x.gd/v3wFq
■IDOL CHAMPアプリ内での投票方法
下記の１.～３.に沿って投票してください。
※上記は投票イメージです。お使いの端末によって表示が異なる場合があります。
■『IDOL CHAMP(アイドルチャンプ)』とは
韓国MBC PLUSがケーブルTVで放送する音楽番組「SHOW CHAMPION (ショーチャンピオン)」(毎週水曜日18:00～19:00放送)と連動したスマートフォン向けアプリサービスで、アプリから番組へ事前投票を行うことができます。その結果が毎週のランキングに反映され、チャンピオンとなったアーティストの楽曲が番組内で配信されます。
また、アプリでは番組投票以外にも様々なトピックで投票が行われており、そこで1位となったアーティストは、街頭ビジョン広告や駅構内の広告スペースなどに応援広告が掲示されたり、アーティスト名義で寄付活動が行われます。特に、『Forbes(韓国版)』といった著名な雑誌やミュージックアワードに出演するアーティストを選出する投票とも連動しており、毎年大きな盛り上がりを見せています。
（※）MBC PLUSは、韓国の地上波チャンネルMBCの子会社で、ケーブル・衛星・IPTVなどでサービスを行う複数チャンネルを保有。 現在は、ドラマ、バラエティ、音楽、スポーツ、米州地域向けなど、多方面に向けたチャンネルを運営する放送局です。
■動作環境
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/10988/table/1622_2_f8b9c966a76d5cdd9803ad0ec04c147e.jpg ]
■公式SNS
＜『IDOL CHAMP』日本公式ブログURL＞
https://idolchamp.jp/
＜『IDOL CHAMP』日本公式X URL＞
https://twitter.com/idolchamp_jp
＜『K-STAR』公式サイト URL＞
https://kstar-vote.com/
＜『K-STAR』公式X URL＞
https://twitter.com/kstar_pj
＜『K-STAR』公式Instagram URL＞
https://www.instagram.com/kstar_pj/
■アプリダウンロード
＜App Store＞
https://apps.apple.com/jp/app/idolchamp/id1185735018
＜Google Play＞
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US)
●コピーライト表記
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