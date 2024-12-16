いい旅行がしたい、いっぱい旅行したいならHISへ 初夢フェア2025開催
株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都港区 以下、HIS）は、2024年12月20日（金）より、年に一度のHIS最大規模のセール「初夢フェア2025」を開催します。
「初夢フェア」CMキャラクターには昨年に続きバカリズムさんを起用し、12月17日（火）よりテレビCM、WEB広告など順次開始します。キーワードは「たのむよ、HIS!!」。円安や物価高な中でも、たくさん旅行がしたい、少しでも良い体験を、といったご要望にお応えできるよう、様々な旅行プランをご用意しました。
【テレビCM概要】
放映開始日：2024年1２月17日（火）より順次開始
放映地域：北海道・東北・関東・中部・関西・中四国・九州エリア
▲年内メインビジュアル
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=uRL4WYkNCvc ]
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=sJCcIfzMNnI ]
初夢フェア2025
期間：2024年12月20日（金）～2025年2月3日（月）
発売スケジュール：オンライン・コールセンター・店舗一斉受付
https://www.his-j.com/fair/hatsuyume/kanto/index.html
＜特別施策＞
●HISのクレジットカード※で決済いただくと、ポイントが10倍でたまる
※「TAViCA」新規会員または「Skywalker Card」既存会員が対象
●【海外旅行】HIS Wi-Fiレンタル 無制限プラン50％OFF
●【国内旅行】総額2.5億円 最大20%OFF 初夢ウルトラクーポン
▲年明けメインビジュアル
＜心躍る旅一例＞
https://www.his-j.com/theme/kokoroodoru/kanto.html
・羽田発着 添乗員同行 ビジネスクラスで行く世界一周25日間
8ヵ国20都市13の世界遺産を巡る＆ルーヴル美術館や大エジプト博物館など4つの美術館・博物館へご案内
パエリアなど各地の名物料理を含む53回の食事付
3,330,000円（燃油サーチャージ別途必要 お1人様/2・3名1室利用）
・添乗員同行 スペイン アルハンブラ宮殿夜間特別入場（全4コースにて設定あり）
コース一例：7つの世界遺産を含む7都市観光付 大満喫スペイン8日間
429,800円～439,800円（燃油サーチャージ別途必要 お1人様/2・3名1室利用）
＜廉価商品一例＞
【海外旅行】
・成田発着 ソウル3日間 24,800円（燃油サーチャージは含まれております お1人様/2・3名1室利用）
・羽田発着 台北4日間 29,800円（燃油サーチャージはかかりません お1人様/2・3名1室利用）
【国内旅行】
・成田発着 どこに行っても同代金 札幌・福岡・大阪・四国2日間 14,800円（札幌一例：お1人様/4名1室利用）
・成田発着 ホエールウォッチングツアー付 沖縄3日間 19,800円（大人お1人様/4 名1室利用）