いい旅行がしたい、いっぱい旅行したいならHISへ　初夢フェア2025開催

写真拡大 (全2枚)

株式会社エイチ・アイ・エス

　株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都港区　以下、HIS）は、2024年12月20日（金）より、年に一度のHIS最大規模のセール「初夢フェア2025」を開催します。



　「初夢フェア」CMキャラクターには昨年に続きバカリズムさんを起用し、12月17日（火）よりテレビCM、WEB広告など順次開始します。キーワードは「たのむよ、HIS!!」。円安や物価高な中でも、たくさん旅行がしたい、少しでも良い体験を、といったご要望にお応えできるよう、様々な旅行プランをご用意しました。



【テレビCM概要】


放映開始日：2024年1２月17日（火）より順次開始


放映地域：北海道・東北・関東・中部・関西・中四国・九州エリア






▲年内メインビジュアル

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=uRL4WYkNCvc ]


[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=sJCcIfzMNnI ]


初夢フェア2025


期間：2024年12月20日（金）～2025年2月3日（月）


発売スケジュール：オンライン・コールセンター・店舗一斉受付


https://www.his-j.com/fair/hatsuyume/kanto/index.html



＜特別施策＞


●HISのクレジットカード※で決済いただくと、ポイントが10倍でたまる


※「TAViCA」新規会員または「Skywalker Card」既存会員が対象


●【海外旅行】HIS Wi-Fiレンタル 無制限プラン50％OFF


●【国内旅行】総額2.5億円 最大20%OFF 初夢ウルトラクーポン





▲年明けメインビジュアル


＜心躍る旅一例＞


https://www.his-j.com/theme/kokoroodoru/kanto.html


・羽田発着　添乗員同行　ビジネスクラスで行く世界一周25日間　


　8ヵ国20都市13の世界遺産を巡る＆ルーヴル美術館や大エジプト博物館など4つの美術館・博物館へご案内


　パエリアなど各地の名物料理を含む53回の食事付


　3,330,000円（燃油サーチャージ別途必要 お1人様/2・3名1室利用）


・添乗員同行　スペイン　アルハンブラ宮殿夜間特別入場（全4コースにて設定あり）


　コース一例：7つの世界遺産を含む7都市観光付　大満喫スペイン8日間


　　　　　　　429,800円～439,800円（燃油サーチャージ別途必要 お1人様/2・3名1室利用）



＜廉価商品一例＞


【海外旅行】


・成田発着　ソウル3日間　24,800円（燃油サーチャージは含まれております　お1人様/2・3名1室利用）


・羽田発着　台北4日間　29,800円（燃油サーチャージはかかりません　お1人様/2・3名1室利用）


【国内旅行】


・成田発着　どこに行っても同代金　札幌・福岡・大阪・四国2日間　14,800円（札幌一例：お1人様/4名1室利用）


・成田発着　ホエールウォッチングツアー付 沖縄3日間　19,800円（大人お1人様/4 名1室利用）