国立公園90周年を記念し、PARKS PROJECTが日本の国立公園をより楽しくカッコよく、若者たちへ向けたブランディングを加速

株式会社National Park Solutions

アメリカ発、国立公園をテーマに発信するエコブランド『PARKS PROJECT』を運営する株式会社National Parks Solutionsは、『日本の国立公園を世界一のナショナルパークへ』のスローガンに、日本の国立公園90周年を記念し、国立公園のブランディングと自然環境を「より良い状態で次の世代に残そう」というテーマで、若い世代への興味関心を創出するための様々なプロジェクトを推進しています。

《国立公園35スタンプ》

35箇所ある日本の国立公園を、地域性をテーマにPARKS PROJECT JAPANがスタンプグラフィックに

現在、35箇所ある日本の国立公園を、地域性をテーマにPARKS PROJECT JAPANがスタンプグラフィック化し、若者を中心に約5万人を集めるイベント会場にてオリジナルTシャツが作れるワークショップを開催しました。思い入れのある国立公園から選ぶ方から、グラフィックの好みから選ぶ方など、35国立公園への興味関心を多くの皆さまに楽しんでいただきました。

《90周年記念Tシャツ》

National Parks of Japan 35StampLocal Green Festival(2024) PARKS PROJECTブースオリジナルTシャツスタンプワークショップ

日本の国立公園の美しい自然と絶滅危惧種の動植物たちへの想いを込めた2種類のデザインを制作し、先ずは格好良さから興味を持ってもらうことを目的に、売上の一部を寄付へと繋げています。

1.:「Let’s Grow Up Together」

テーマ:国立公園の90周年を祝い、「共に成長しよう」というメッセージを表現

- 「90」の数字に木の芽で「r」を隠し入れた遊び心あるデザイン- 成長した木には34国立公園名を記載(2024年5月時点※)- 名前のない葉っぱには、未来に新たな国立公園が増える希望を象徴

※2024年6月25日に35箇所目となる日高山脈襟裳国定公園が登録

描かれている絶滅危惧IA類(CR)の動植物:

- イリオモテヤマネコ- ヘソアキアツマイマイ- ヒダカソウ- ツクバハコサンショウウオ- ワシミミズク- シマヤマソテツ

→商品ページ(https://parksproject.jp/products/102001007?_pos=1&_sid=c58ef64ad&_ss=r)

2.:「Leave it better than you found it(TM)️」

テーマ:PARKS PROJECTのメインスローガン「訪れた時よりもより良い状態で残そう」を表現

- ライブツアーやフェスをイメージした楽しいデザイン- 34の国立公園名(2024年5月時点※)と90周年を記念するグラフィックが魅力- 富士山をはじめ、全国のレッドリスト掲載の動植物を多数描写

※2024年6月25日に35箇所目となる日高山脈襟裳国定公園が登録

描かれている絶滅危惧IA類(CR)の動植物:

- ワシミミズク- コウヤハンショウヅル- イリオモテヤマネコ- シマヤマソテツ- センカクツツジ- マリモ- カンムリワシ- ヘソアキアツマイマイ- ホシザクラ- コウノトリ- チチブイワザクラ- クロアカコウモリ- ツクバハコネサンショウウオ

→商品ページ(https://parksproject.jp/products/102001003?_pos=2&_sid=c58ef64ad&_ss=r)

今回、日本の国立公園が90周年を迎えるこの特別な年に、PARKS PROJECTのTシャツを通じて日本が世界に誇る自然環境の保護や保全の大切さを感じていただければ幸いです。

そして、特に若者たちへの意識を広げていくこと、一人ひとりの想いが未来の自然を守る力になると信じています。



【PARKS PROJECT JAPANについて】

PARKS PROJECT JAPANは、国立公園をテーマにした商品を販売し、売上の一部を生息地の復元や、若者たちへの教育など、持続可能な自然維持や公園の運営のために寄付し、寄付貢献とともに環境保全を目的とした公園内での保全活動を運営するECOブランドです。

PARKS PROJECT WEBサイト(https://parksproject.jp/)

上信越高原国立公園 志賀高原エリアでの保全活動(木道の修繕とベンチの改修)

PARKS PROJECT JAPANを運営する株式会社National Park Solutionsは、環境省の国立公園オフィシャルパートナーです。

《パートナー企業様募集のご案内》

株式会社National Park Solutionsでは、国立公園の魅力発信と課題解決を事業を通じて一緒に取り組んでいただけるパートナー企業様を募集しております。詳しくは下記へお問い合わせお願いします。

《本件に関するお問い合わせ先》

会社名:株式会社 National Parks Solutions

メールアドレス:nationalpark-s.co.jp

HP:https://nationalpark-s.co.jp/