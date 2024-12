DONUTS、新宿サザンテラスビジョンにて、VTuber32人による時報を1か月間日替わりで放映！

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成、以下:「当社」)が運営するVRコンテンツサービス「ときめきVR」は、株式会社小田急エージェンシー(東京都新宿区、取締役社長:山口淳、以下「小田急エージェンシー」)との共同企画として、新宿サザンテラスビジョンにてVTuberによる時報を、日替わりで放映することをお知らせいたします。

時報に登場するVTuberは、「ときめきVR」が主催したイベントの上位30位に入賞したVTuber32人。2024年12月15日(日)からの1か月間、毎日19時より1分間放映いたします。

クリスマスや大晦日、元旦などの特定日には特別なメッセージも予定しております。

新宿サザンテラスビジョン(※2024年12月15日撮影)

<ときめきVRとは>

「ときめきVR」は、人気VTuberとファンが1対1でファンミーティングを行うことができるVRコンテンツサービスです。2021年2月のリリース以降、2,000人以上のVTuberが利用しています。VRゴーグルによるリアルな体験はもちろん、配信側も視聴側もスマートフォン1台で気軽に参加することも可能で、VTuberとファンをweb上で繋ぐ安全で手軽なツールとして親しまれています。

■新宿エリアをもっと元気に!小田急エージェンシーとの共同企画

2024年10月26日から11月4日にかけて開催されたイベント「ときぱれ!VOL.10~VTuberときめきパレード~」にて、上位30位に入賞したVTuber32人が、毎日19時の時報を担当いたします。

時報が放映される新宿サザンテラスビジョンは、目の前に一日の乗降客数が世界一である新宿駅、バスタ新宿があり、周辺には多数のオフィスビルがあるロケーション。バスを利用する旅行客や、インバウンド、周辺ビルへの通勤者がひしめくエリアとなり、多くの人の目に留まりやすいビジョンです。

本企画は、小田急サザンタワーに本社を構える当社と小田急エージェンシーと共同で、さらにサザンテラスエリアを盛り上げることを目的に、これまでにないユニークな広告ビジョン展開を目指して実現いたしました。

新宿サザンテラスビジョン

<時報概要>

放映期間:2024年12月15日(日)~2025年1月15日(水)

放映時間:各日19時~(1分間)

■ 『ときめきVR』概要

タイトル :ときめきVR

視聴端末 :OculusGo・OculusQuest・OculusQuest2・HTC VIVE

iPhone(iOS10.0以降且つA7チップ以降搭載機種)・Android(6.0以上)

配信端末 :3D版…iPhone/Live2D版…PC ※詳細はお問い合わせください

著作権表記 :(C)2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

■ 公式サイト :http://tkmk.live/

■ 公式X :https://twitter.com/tokimeki_vr

■ 公式アプリDL :https://tkmk.live/about/download.html



■株式会社DONUTS 概要

所在地 :東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 :代表取締役 西村啓成

設立 :2007年2月5日

事業内容 :クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト:https://www.donuts.ne.jp/