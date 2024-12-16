【無料オンライン開催】PCAお役立ちセミナー「知っておくべき、新リース会計基準の基礎」
『PCAクラウド(https://pca.jp/area_product/cloud/)』や『PCAサブスク(https://pca.jp/area_product/subsc/)』をはじめとする、サブスクリプション型基幹業務システムを開発・販売するピー・シー・エー株式会社(https://pca.jp/)（代表取締役社長：佐藤文昭 本社：東京都千代田区 プライム銘柄コード9629 以下：PCA）は、バックオフィス業務のお悩み解決のヒントを提供する総合サイト「P-Tips」にて、2027年4月より上場会社や大会社等を対象に強制適用される、新リース会計基準を基礎から解説するオンラインセミナーを開催いたします。
■セミナー概要
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/68180/table/72_1_808209bc50b6e3eeadbf49d257fc16e5.jpg ]
■セミナー内容
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/68180/table/72_2_ba4046575df0908b58f80d31e3877c37.jpg ]
■バックオフィス業務のお悩み解決のヒントを提供する総合サイト『P-Tips』
皆様の業務に役立つトレンド情報、読んで役立つ各種資料・開催予定のセミナー案内、バックオフィス業務の情報収集に是非こちらをご利用ください。
▶ https://pca.jp/p-tips/
■PCAクラウド 固定資産 ソリューション
『PCAクラウド 固定資産 hyper』
複雑な減価償却計算や固定資産・リース資産の管理から申告までの資産管理に加え、セグメント管理や資産棚卸など、中堅企業が必要な機能を搭載した次世代クラウド固定資産管理システムです。
▶ https://pca.jp/area_product/cloud/hyperkot_cloud_top.html
『P-VAS固定資産棚卸アプリ』
『PCA hyper 固定資産シリーズ』に登録した固定資産の棚卸業務を効率化するアプリです。スマートフォン・タブレットでQRコードの読取りを行い、アプリ上で稼働状況を登録することができます。
▶ https://pca.jp/area_product/pvas/tanaoroshi.html
ピー・シー・エー株式会社 概要
社名：ピー・シー・エー株式会社
設立：1980年8月1日
所在地：東京都千代田区富士見1-2-21 PCAビル
代表者：佐藤 文昭
URL：https://pca.jp/
本リリースに関するお問い合わせ先
ピー・シー・エー株式会社 事業戦略部 広報担当 吉村（ヨシムラ）、田邨（タムラ）
TEL：03-5211-2700 E-mail：pr@pca.co.jp
記載された製品名および会社名は弊社の商標または登録商標です。
ニュースリリースに掲載されている内容は発表時点の情報です。その後、予告せず変更となる場合がございます。
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以上のような概略でございます。
お忙しい中恐縮ではございますが、何卒よろしくお取り計らいくださいますよう、お願い申しあげます。