工藤静香の新しいオーケストラ公演が開催決定！『工藤静香 PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2025』

株式会社キョードーメディアス

1987年デビュー以来、日本＆アジアの音楽シーンの先端を走る工藤静香。2024年、初のフルオーケストラとの共演を主要クラシック専用ホールに続き、世界遺産・薬師寺の大舞台で成し遂げ、ポップスとクラシックの融合によるステージが音楽メディアを席巻した。そして2025年春、新しいオーケストラ公演となる『工藤静香 PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2025』が開催決定。

国内の名門オーケストラ、さらに欧州から招聘した管弦楽団との共演が繰り広げられる。2025年2月15日に始まるオーケストラ共演ツアーでは、関西クラシック界を代表する日本センチュリー交響楽団との初共演（西宮）に続き、古都・京都を拠点とする京都フィルハーモニー室内合奏団特別交響楽団との共演（名古屋）を実施。グランドフィナーレを飾る東京公演では、世界各国で活躍中の柳澤寿男指揮と共に、平和の祈念のもと欧州の名手たちが集結する『バルカン室内管弦楽団』との舞台が実現する。国内外の音楽ファン注目のコンサートでは、工藤静香の音楽の軌跡を示す、時代を彩るヒットソング＆最新曲から選りすぐりの作品を新たに選曲。工藤静香の楽曲が華麗なオーケストラ作品に生まれ変わって披露される。そして、豊潤なオーケストラの響きに導かれて、進化を続ける工藤静香によるダイナミックなステージが誕生する。

本日（12月16日）よりプレイガイド抽選先行予約がスタート。

◆公演オフィシャルサイト

『工藤静香 PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2024』映像を公開中。

（2024年5月12日東京芸術劇場大ホール・柳澤寿男指揮パシフィックフィルハーモニア東京）

https://classics-festival.com/rc/performance/shizuka-kudo_premium-symphonic-concert-2025/

[公演概要]

『工藤静香 PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2025』

◆主催：RENAISSANCE CLASSICS

◆後援：FM COCOLO（西宮）、神戸新聞社（西宮）、エフエム愛知（名古屋）、

エフエム東京（東京）

◆協力：ラジオ関西、Kiss FM KOBE（西宮）、ポニーキャニオン、ディスクガレージ（東京）、

夢番地（西宮）、サンデーフォークプロモーション（名古屋）

◆開催日＆会場

◇西宮：2025年2月15日（土）14時開演（13時15分開場） 兵庫県立芸術文化センターKOBELCO大ホール

◇名古屋：2025年4月26日（土）14時開演（13時開場） 愛知県芸術劇場コンサートホール

◇東京：2025年5月17日（土）15時開演（14時開場） 昭和女子大学人見記念講堂

◆指揮：柳澤寿男

◆管弦楽団：西宮：日本センチュリー交響楽団、

名古屋：京都フィルハーモニー室内合奏団特別交響楽団、東京：バルカン室内管弦楽団

◆チケット料金：（税込、全席指定、特製プログラム付）

プラチナ11,000円・プラチナペア21,000円、S 9,000円・Sペア17,000円

※未就学児入場不可

◆プレイガイド先行（抽選）

12月16日～（お一人様各公演1申込のみ最大4枚まで）

ぴあ：https://w.pia.jp/t/kudoshizuka-2025

イープラス：https://eplus.jp/kudoshizuka/

ローソンチケット：https://l-tike.com/shizuka-kudo/

◆一般発売

12月28日（土）午前10時

ぴあ：https://w.pia.jp/t/kudoshizuka-2025

イープラス：https://eplus.jp/kudoshizuka/

ローソンチケット：https://l-tike.com/shizuka-kudo/

◇名古屋公演

芸文プレイガイド 愛知県名古屋市東区東桜一丁目13-2

愛知芸術文化センター地下２階（TEL 052-972-0430)

◇西宮公演

芸術文化センターチケットオフィス 兵庫県西宮市高松町2-22（TEL 0798-68-0255）

◆お問い合わせ

東京：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com

名古屋：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00～18:00）

西宮：夢番地YUMEBANCHI 06-6341-3525 （平日12:00～17:00）https://www.yumebanchi.jp/

宣伝：キョードーメディアス