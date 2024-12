【新刊】世界を旅するフォトグラファーが撮影した17ヵ国、32都市のストリートフォトを収めた写真集『as time goes by ―the streets of the world―』が発売。

