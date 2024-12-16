【新刊】世界を旅するフォトグラファーが撮影した17ヵ国、32都市のストリートフォトを収めた写真集『as time goes by ―the streets of the world―』が発売。

株式会社パレード[画像1: https://prtimes.jp/i/46294/453/resize/d46294-453-7b5a2dbe7de59a136b86-0.jpg ]世界の路上で撮影された時代の空気、都市のエナジー。過去半世紀の間に40の国と地域、130以上の都市を巡り、2000年からはデジタルカメラと共に街角の変容を撮り続けてきた著者。本書はその「まとめ」であり、17ヵ国、32都市のストリートフォトが収められている。美しさだけでなく、ゴミや落書きなど、通常、写題としては適さないとされているものも収められていることも、本書をユニークなものにしている。まさにタイトルの通り「時の過ぎゆくままに」撮り続けられた時代の空気が感じられる1冊。著者紹介世界を旅するフォトグラファー。著書に、『vapor trail… ―旅の記憶―』（パレードブックス、https://www.amazon.co.jp/dp/443419565）、『chicago winter holidays』（パレードブックス、https://www.amazon.co.jp/dp/4434238329/）がある。書誌情報『as time goes by ―the streets of the world―』著者：片田和広出版社：パレード発売日：2024年12月16日ISBN：978-4-434-34877-8仕様：A4変形判/並製/110ページ価格：3,300円（税込）Paradebooks URL：https://books.parade.co.jp/category/genre09/978-4-434-34877-8.htmlアマゾンURL：https://www.amazon.co.jp/dp/4434348779出版社情報[画像2: https://prtimes.jp/i/46294/453/resize/d46294-453-0747c0f2ae01cbcaa9d2-1.jpg ]母体である株式会社パレードはデザイン制作会社。プロの技術と知識により、優れたデザインと高い品質であなたの本づくり＆出版をトータルサポートします。パレードブックスの自費出版URL：https://www.p-press.jpTEL：0120-123455Mail：paradebooks@parade.co.jpパレードブックスの書籍紹介URL：https://books.parade.co.jp【会社概要】商号：株式会社パレード大阪本社：大阪府大阪市北区浮田1-1-8東京支社：東京都渋谷区千駄ヶ谷2-10-7代表取締役：原田直紀設立：1987年10月20日資本金：4000万円事業内容：広告企画・アートディレクション、グラフィックデザイン全般、Webサイト企画・制作、出版事業『パレードブックス』