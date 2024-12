ネットマーブル新作アクションアドベンチャーRPG『Game of Thrones: Kingsroad』最新トレーラーをTHE GAME AWARDSで公開！

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、HBO(R) を代表する『ゲーム・オブ・スローンズ』シリーズを題材にした、スマートフォン(iOS、Android)向けに開発中の新作アクションアドベンチャーRPG『Game of Thrones: Kingsroad』の最新トレーラーをTHE GAME AWARDSで公開いたしました。

・『Game of Thrones: Kingsroad』最新トレーラー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zeyBwI8D9YU ]

開発中の新作アクションアドベンチャーRPG『Game of Thrones: Kingsroad』は、HBO(R)に代わりワーナー・ブラザース・インタラクティブ・エンターテイメントが公式ライセンスを提供し、エミー賞(R)とゴールデングローブ賞(R)を受賞したシーズン4の世界が舞台となります。

キャラクターを自由にカスタマイズできる充実したキャラクタークリエイターに加え、プレイヤーは「傭兵(Sellsword)」、「騎士(Knight)」、「暗殺者(Assassin)」の3つのクラスから1つを選択し、ウェスタロスの世界に最初の一歩を踏み出します。

自らの名を歴史に刻むことを使命としながら、プレイヤーはウェスタロスを取り巻く政治的な権力争いや「壁」の向こう側に潜む脅威まで、多岐にわたるより大きな問題にも巻き込まれていきます。

各クラスは独自の戦闘スタイルを極めなければ、任務を達成し前進することはできません。「王の道(Kingsroad)」は決して容易な道ではありませんが、その先には計り知れない報酬が待っています。勇気と力を兼ね備えた者だけが、この困難な旅路に挑むことができます。

ネットマーブルのCEOクォン・ヨンシクは、「『ゲーム・オブ・スローンズ』の世界には、まだ語られていない物語や冒険が豊富に存在すると信じています。私たちは、世界中のユーザーの皆さんにとってウェスタロスを新たで刺激的な形で体験できる場を提供できることを嬉しく思います」と述べています。

『Game of Thrones: Kingsroad』は、2025年に北米、ヨーロッパなどの地域で正式リリースが予定されており、日本を含むアジア地域のリリース時期は来年に発表予定です。

※プレスリリース本文に記載されているゲーム内の名称は、開発中の為変更になる場合があります。

◆ワーナー・ブラザース・インタラクティブ・エンターテイメントについて◆

ワーナー・ブラザース・インタラクティブ・エンターテイメントは、ワーナーブラザース・ディスカバリー(Nasdaq:WBD)の子会社であるワーナー・ブラザース ホームエンターテイメントの一部門で、双方向分野向けのエンターテイメントコンテンツの世界一流のパブリッシャー、デベロッパー、ライセンサー、ディストリビューターとして、ゲーム機、携帯ゲーム機、モバイル、PCベースのゲームなど、すべてのプラットフォームを対象に、自社とサードパーティーのゲームタイトルを手掛けています。

◆HBOライセンシング&リテールについて

HBOライセンシング&リテールは、Home Box Office Inc.(https://www.hbo.com/) の一部門で、世界中の一流ライセンシーと提携し、HBOのグローバル視聴者にお気に入りの番組と新たにエキサイティングな形で触れ合う方法を提供しています。この部門は、『ゲーム・オブ・スローンズ』、『VEEP/ヴィープ』、『セックス・アンド・ザ・シティ』、『シリコンバレー』、『インセキュア』、『ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア』、『ビッグ・リトル・ライズ』、『トゥルーブラッド』など、象徴的で受賞歴のあるHBOのプログラムを活用し、公式ライセンス商品、革新的な商品プログラム、リテールイベント、ライブで没入型の体験を提供しています。

HBOライセンシング&リテールは、コレクターズアイテム、アパレル、出版、ライブブランド体験、デジタルゲーム、ファッションおよび美容コラボレーション、ラグジュアリーアクセサリーなど、幅広い商品カテゴリーで展開しています。公式ライセンス商品は、世界中の小売店、米国国内のオンラインストア(http://store.hbo.com)、および米国ニューヨーク市42番街と6番街にあるHBOリテールハブ「HBOショップ(R)」で購入できます。

◆『ゲーム・オブ・スローンズ』について

ジョージ・R・R・マーティン著のベストセラー小説『氷と炎の歌』を原作としたエミー賞受賞作品のHBOドラマシリーズ『ゲーム・オブ・スローンズ』は、ウェスタロスの七王国を支配するために繰り広げられる命がけの駆け引きを描いています。王や女王、騎士や裏切り者、嘘つきや高潔な人物たちが織りなすこの壮大なシリーズは、裏切りと忠誠、家族と名誉、野心と愛、死と生存という物語を通じて、全世界のファンの想像力を掻き立て、テレビ史上最も人気のある番組のひとつとなりました。

◆Netmarble Corp.(ネットマーブル)について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件:ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔:NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

