創業70 周年 最後の幸楽苑 X キャンペーン！100 名様に 1,000 円分のアプリクーポンをプレゼント！！
株式会社幸楽苑
[表: https://prtimes.jp/data/corp/29714/table/252_1_4fbc28d8d28582bf4366cf4f8f94c79e.jpg ]
株式会社幸楽苑（本社:福島県郡山市）が運営する「幸楽苑」は、本日10:00からXキャンペーンを開催いたします。
幸楽苑公式Xアカウント（@kourakuen_pr(https://x.com/kourakuen_pr)）が投稿するキャンペーン対象ポストからのご応募で、抽選で100名様に幸楽苑公式アプリの1,000円分クーポンをプレゼントいたします。
是非、キャンペーンにご参加ください。
■キャンペーン概要
キャンペーン名:「幸楽苑のアプリDLキャンペーン」
応募期間:2024年12月16日（月）10:00 ～ 2024年12月22日（日）23:59まで
応募方法:幸楽苑 公式X(https://twitter.com/kourakuen_pr)をフォローし、キャンペーン対象ポストをリポスト
プレゼント内容:幸楽苑アプリでご利用いただける1,000円クーポンを100名様にプレゼント
詳しくはキャンペーンサイトをご覧ください。（幸楽苑のアプリDLキャンペーン(https://www.kourakuen.co.jp/campaign/758)）
■幸楽苑アプリとは
1.来店スタンプ
お会計の際にQRコードを読み取ると来店スタンプが1ポイント獲得できます。
2.お得なクーポン
来店スタンプを貯めるとアプリ会員様限定のお得なクーポンが発効されます。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/29714/table/252_1_4fbc28d8d28582bf4366cf4f8f94c79e.jpg ]
※50ポイント貯めたら1ポイントから再スタート
（ポイント有効期限：1年）
※クーポン利用期限は発行から30日間
3.店舗・メニュー検索
GPS機能で現在地から最寄りの店舗も簡単に検索できます。
メニュー情報も確認できます。
4.通知機能
新商品やお得なキャンペーン情報をお届けします。
幸楽苑は、今後もお客様に満足いただける商品や、サービスの提供をして参ります。