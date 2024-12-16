創業70 周年 最後の幸楽苑 X キャンペーン！100 名様に 1,000 円分のアプリクーポンをプレゼント！！

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株式会社幸楽苑

　株式会社幸楽苑（本社:福島県郡山市）が運営する「幸楽苑」は、本日10:00からXキャンペーンを開催いたします。


　幸楽苑公式Xアカウント（@kourakuen_pr(https://x.com/kourakuen_pr)）が投稿するキャンペーン対象ポストからのご応募で、抽選で100名様に幸楽苑公式アプリの1,000円分クーポンをプレゼントいたします。


　是非、キャンペーンにご参加ください。






■キャンペーン概要


キャンペーン名:「幸楽苑のアプリDLキャンペーン」


応募期間:2024年12月16日（月）10:00 ～ 2024年12月22日（日）23:59まで


応募方法:幸楽苑 公式X(https://twitter.com/kourakuen_pr)をフォローし、キャンペーン対象ポストをリポスト


プレゼント内容:幸楽苑アプリでご利用いただける1,000円クーポンを100名様にプレゼント



詳しくはキャンペーンサイトをご覧ください。（幸楽苑のアプリDLキャンペーン(https://www.kourakuen.co.jp/campaign/758)）



■幸楽苑アプリとは


1.来店スタンプ


　お会計の際にQRコードを読み取ると来店スタンプが1ポイント獲得できます。



2.お得なクーポン


　来店スタンプを貯めるとアプリ会員様限定のお得なクーポンが発効されます。


[表: https://prtimes.jp/data/corp/29714/table/252_1_4fbc28d8d28582bf4366cf4f8f94c79e.jpg ]

※50ポイント貯めたら1ポイントから再スタート


（ポイント有効期限：1年）


※クーポン利用期限は発行から30日間



3.店舗・メニュー検索


　GPS機能で現在地から最寄りの店舗も簡単に検索できます。


　メニュー情報も確認できます。



4.通知機能


　新商品やお得なキャンペーン情報をお届けします。





幸楽苑は、今後もお客様に満足いただける商品や、サービスの提供をして参ります。