シャンパーニュ「ペリエ ジュエ」のPOP-UPイベント 「Celebration of Wonder by Perrier-Jouet 」開催を記念

ペルノ・リカール・ジャパン株式会社【イベントレポート】日時:2024年12月12日(木)15:00~16:00(報道受付開始 14:30)場所:クレインズ6142 2F(東京都渋谷区神宮前6丁目14-2)

ペルノ・リカール・ジャパン株式会社(所在地:東京都文京区、代表取締役社長:トレイシー クワン)が展開するプレステージ・シャンパーニュメゾン「ペリエ ジュエ」は、シャンパーニュとアートを堪能するための POP-UPイベント「Celebration of Wonder by Perrier-Jouet」を、12月13日(金)~12月18日(水)の期間限定(入場無料)で原宿キャットストリートのイベントスペース「クレインズ6142(東京都渋谷区神宮前6丁目14‐2)」にて開催いたしました。POP-UPイベント開催を記念して、12月12日(木)にメディアの皆様に対して、先行お披露目イベントを実施いたしました。

当日はジャパンアンバサダーの新木優子さんが登場し、花とアートが創り出す華やかで美しい空間と、クリスマスシーズンにふさわしいフェスティブな雰囲気に「私も今日ワクワクしながら会場に入ったのですが、「Wonder」に溢れた素敵な空間に驚きました」と語り、クリスマスにちなんだトークセッションや、 POP-UPイベントで提供されるシャンパーニュとスペシャルフードのペアリング体験、来場者の中から抽選で1名様にプレゼントされる、新木優子さんサイン入りボトルの紹介を行いました。

また、数日後に控えた新木優子さんの誕生日のお祝いするサプライズ演出に、驚きと喜びを表現し、特別に用意されたバースデーケーキにはペリエ ジュエを象徴するジャパニーズ・アネモネ(秋明菊)があしらわれており、それを見て「ありがとうございます!アネモネですね。可愛い!」と笑顔で感想を述べました。

ジャパンアンバサダーの新木優子さんが登場!

ワンダーに溢れる会場に驚き。「今年のクリスマスはお友達とペリエ ジュエを楽しみたい」

まずはじめに、ペルノ・リカール・ジャパン株式会社 マーケティング本部長 ブライアン エングより、POP-UPイベント「Celebration of Wonder by Perrier-Jouet 」のコンセプトや開催への想いの説明の後、華道家の大谷美香氏がご登壇し、ペリエ ジュエのために製作した会場1Fにて存在感を放つアート作品や、来場者も参加可能な会場2Fのインタラクティブアートについて、説明がありました。

その後、ジャパンアンバサダーの新木さんが登場し、今回のPOP-UPイベント開催にあたり「今回のPOP-UPのテーマは「Celebration of Wonder」とのことで、私も「Wonder」に溢れた素敵な空間に驚きましたし、ペリエ ジュエとマッチした空間で皆様がどんな体験をされるのかなと想像を膨らませました」とコメント。また、アンバサダ―就任による周りからの反応について聞かれると、「ファンの方にペリエ ジュエと私のイメージが合っていると言っていただけたことがすごく嬉しかったです」と喜びを伝えました。トークセッションでクリスマスの過ごし方について尋ねられた新木さんは「今年は少しゆっくり過ごせそうなので、年に一度の特別な日ということで、お友達を誘って一緒にペリエ ジュエを楽しみたいです」と新木さんらしいクリスマスの過ごし方について語ってくれました。

新木さんがオールド・ヴィンテージのベル エポックと特別なペアリングフードに舌鼓!

来場者へのプレゼントについて「喜んでいただけるよう心を込めて書きました」

続いて、新木さんによるPOP-UPイベントのコンテンツの先行体験を実施しました。実際に会場で味わえる希少なオールド・ヴィンテージのシャンパーニュ「ベル エポック 2004」と、POP-UPイベントのために創られたスペシャルフードのペアリングを堪能した新木さんは、その味わいについて「お肉がとても柔らかくてジューシーで、シャンパーニュは少し蜂蜜っぽい豊潤さを感じました。洗練されたお味が、お料理とも、凄く相性がよく感じました」とコメント。

また、来場者への抽選キャンペーンとして、日本限定商品である「ベル エポック フロレサンス 2015」の、新木さんの直筆サイン入りボトルがクリスマスプレゼントとして贈られることについて、「喜んでいただけるように心を込めて書きました。ペリエ ジュエが大好きな人、初めて愉しむ人、どんな方に当たるのか楽しみですが、多くの人に参加していただきたいです」と嬉しそうに語りました。

ペリエ ジュエから新木さんへサプライズプレゼント!

バースデーケーキの登場に「ペリエ ジュエと共に、より素敵な1年にしていきたいという思いが深まりました」

その後、数日後に控えた新木さんの誕生日をお祝いするサプライズとしてバースデーケーキが登場。新木さんも思わず「わーすごい大きい!ありがとうございます!」と、驚きを隠せない様子。この日のために特別に用意されたバースデーケーキを前に「あと数日後に31歳を迎えるのですが、昨年30代に突入して気を引き締めていきたいなという思いだったのですが、今回このようにお祝いしていただいて、ペリエ ジュエと共に、より素敵な1年に、そして30代にしていきたいなという思いが深まりました」と満面の笑みで喜びを表現しました。

最後に、今回のPOP-UPイベントについて、ジャパンアンバサダーとして、新木さんから「まず、会場の美しい外観に圧倒されると思うのですが、中に入ってもさらに圧倒される驚きのアート空間が広がっていて、2階のラウンジでシャンパーニュと一緒にお食事をいただいたり、 1階のバーカウンターでお友達と一緒に楽しむというのも素敵な時間になるんじゃないかと思います。ぜひ沢山の方にお越しいただけたら嬉しいです」とメッセージが贈られました。私自身は2階のペリエ ジュエの歴史が学べるエリアが素晴らしいなと思ったので、是非ペリエ ジュエの歴史を沢山の方に知っていただく機会になったらいいなと思います。この会場にいる間、感動だらけ、そして驚きの体験ができるので、ぜひたくさんの方にご来場いただきたいです。」と語りました。

<POP-UPイベント「Celebration of Wonder」コンテンツ紹介>

「花に魅せられ、すべてが色づく。」をコンセプトに、ブランドの象徴である花を中心とした美しい空間を創り出した今回のPOP-UPイベント。新木さんには、ひと足先に会場のコンテンツを巡っていただきました。

1.来場者を出迎える幻想的なジャパニーズ・アネモネ。フォトコールエリア

ペリエ ジュエの象徴であるジャパニーズ・アネモネ(秋明菊)の花を大胆にあしらったフォトコールエリアでは、新木さんも思わず「素敵!」と感動した様子で、非日常的な空間に足を踏み入れた気分の高まりを笑顔で表現してくれました。

ジャパニーズ・アネモネをあしらったフォトコールエリア

2.今まで見たことのないような花と自然に溢れた幻想的なフラワーアート

会場内に展示された壮大なフラワーアートを前にした新木さんは作品をじっくり眺め、心奪われた様子でした。

華道家の大谷美香氏作のフラワーアート(1F)インタラクティブアート (2F)

3.ペリエ ジュエを堪能できるコンテンツの数々を体験

ヒストリーウォール(2F)

その他にも、会場のシャンパーニュ・バーやペリエ ジュエの歴史が描かれたヒストリーウォールを巡った新木さん。ヒストリーウォールでは、愛により生まれたペリエ ジュエの歴史を振り返り、「皆さんにもこのPOP-UPイベントをきっかけに、よりペリエ ジュエについて知っていただきたい」と語りました。

ペリエ ジュエについてメゾン ペリエ ジュエ

1811年にエペルネに創立したシャンパーニュメゾン、ペリエ ジュエは、フランスの中でも歴史ある老舗メゾンです。ペリエ ジュエのシャンパーニュは、シャルドネ本来のエッセンスを紐解く花のような香りと複雑な味わいをもつ、唯一無二のシャンパーニュです。創立以来たった8名のセラーマスターにより、そのシャンパ―ニュづくりの技術・技能と不朽の伝統が継承されています。また、創立者がこよなく愛した、日常を魅力的なものにする「自然とアート」から深い影響を受けています。1902年、アール・ヌーヴォーの旗手であるエミール・ガレとのコラボレーションにより、ペリエ ジュエのボトルにゴールドで縁取られたジャパニーズ・アネモネが描かれ、それがメゾンの象徴となったように、以来ペリエ ジュエは、ダニエル・アーシャム、ノエ・デュショフール=ローランス、東 信(あずま まこと)、トード・ボーンチェといった一流アーティストや新進気鋭のアーティストとのコラボレーションを続けています。

ペルノ・リカールについて

ペルノ・リカールは、伝統的な職人の技、最新鋭のブランド構築とグローバルな販売技術を兼ね備えた、スピリッツおよびワイン産業における世界の代表的リーダー企業です。プレミアムブランドからラグジュアリーブランドに亘る当グループの著名な商品群には、アブソルートウオッカ、リカール(パスティス)、バランタイン、シーバスリーガル、ローヤルサルート、ザ・グレンリベット(スコッチウイスキー)、ジェムソン(アイリッシュウイスキー)、マーテル(コニャック)、ハバナクラブ(ラム)、ビーフィーター(ジン)、マリブ(リキュール)、メゾン マム、ペリエ ジュエ(シャンパン)などがあります。当グループのミッションは、保有ブランドの長期的発展を確保することにあります。当該目標実現に向け、人と環境に最大限配慮しつつ、世界中の当グループ社員をコンヴィヴィアリテという明確な目標とインクルーシブな文化のアンバサダーと位置づけています。ペルノ・リカールの2023年度の連結売上高は121億3700万ユーロでした。

ペルノ・リカールはNYSEユーロネクストに上場しており(ティッカー:RI、ISINコード:FR0000120693)、CAC40指数およびユーロ・ストックス50指数のメンバーです。

ペルノ・リカール・ジャパン株式会社について

ペルノ・リカール・ジャパンは、ペルノ・リカール・アジア S.A.S.の100%子会社として、1990年に設立されました。以来、国内の酒類販売店、及び免税市場において、グループ商品を中心とした酒類の販売を展開、国内市場および免税市場でのアルコール飲料販売においてめざましい発展を遂げてきました。設立から34年を経た現在、ペルノ・リカール・ジャパンは、スピリッツ&ワイン分野において傑出したポートフォリオを保有し、国内のリーディングカンパニーとして発展を続けています。

