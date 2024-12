格安サブスクアプリ「Go Sub」アプリプランの更新！2024年12月アップデート

アプリプランの更新

株式会社 GO RIDE株式会社GO RIDE(横浜市西区みなとみらい3-7-1 WeWork Ocean Gate Minatomirai、代表取締役:平島東洋)は、定期購入アプリ『Go Sub』の新規機能を公開いたしました。

Go Subのアプリのプランを更新いたしました。新しいプランの詳細は下記になります。

※既にご利用いただいているお客様は、ご自身でプランを変更しない限り、今回のプラン更新は特に影響はございません。

Go Subは自動でプランを変更することはございません。

※これまで通り全てのプランで、全機能をご利用いただけます。

今回のプランの更新では、料金と契約数制限のみ異なっております。

※Shopifyペイメントのテストモードをご利用いただくと、手数料は発生しません。

Go Sub Development Plan

・完全無料 - 月額$0、手数料なし

・開発ストアのみでの利用可能

※ 開発ではないストアでGo Sub Development Planを使用すると、スタータープランと同じように2%の手数料が発生しますので、ご注意ください。

Go Sub Starter Plan

・月額$0

・2%の手数料 - すべての定期購入の注文にかかる取引手数料

・サブスクリプション契約数は無制限

Go Sub Plan

・月額$39

・手数料なし

・1000件までのサブスクリプション契約

Go Sub Standard Plan

・月額$79

・手数料なし

・5000件までのサブスクリプション契約

Go Sub Premium Plan

・月額$119

・手数料なし

・10000件までのサブスクリプション契約

Go Sub Enterprise Plan

・月額$119

・手数料なし

・サブスクリプション契約数は無制限

※アプリ管理画面のアプリプランページからいつでもプランをご変更いただけます。

アプリ内の更新されたプラン画面

<注意点>

Go Sub Plan、Go Sub Standard Plan、Go Sub Premium Planの契約制限のあるプランでは、プランの契約制限を超えても、自動でプランはアップグレードされませんので、ご注意ください。





プランの契約制限を超えると、既存の契約の定期購入注文の作成は続きますが、自動で商品ページからアプリブロックとBOXページの購入ボタンが非表示になります。

また、アプリ管理画面の契約作成機能もご利用いただけなくなります。





プランの契約制限を85%を超えた時点で、アプリ管理画面のダッシュボードと契約一覧ページにバナーが表示されます。

こちらのバナーが表示されましたらプランのアップグレードのご検討をお願いいたします。

アプリのダッシュボード画面

また、85%、90%、95%、100%を超える場合に、通知メールもお届けします。

通知メールの画像

料金プランについて詳しく知りたい方は以下の記事も併せてご確認ください!



【該当記事はこちら】

【新料金プラン】Go Sub | 定期購入 | Subscription アップデート(https://goriderep.com/blogs/news/go-sub-new-plan-202405)

契約ページから登録済みの決済方法への変更機能

アプリ管理画面の契約ページから、お客様が既にShopifyで登録済みの決済方法へ変更ができるようになりました。

※お客様が1つ以上の登録済みの決済方法がある場合のみ、変更機能が表示されます。

契約ページの画像支払い情報変更の画面

お客様アカウントページから契約を表示・非表示の設定

アプリ管理画面の契約ページから、該当する契約をお客様アカウントページに表示・非表示にすることを設定できるようになりました。

非表示にすると、お客様アカウントページにその契約が表示されません。

アカウントページへの表示有無選択画面1.アカウントページへの表示有無選択画面2.

お客様アカウントページの契約の全ての詳細を最初から表示する設定

アプリ管理画面のお客様アカウントページの設定ページの契約詳細を表示・非表示するボタンを非表示にすることを設定できるようになりました。

こちらを設定いただくと、詳細を表示・非表示するボタンを表示せず、最初からすべての契約詳細が表示されます。

お客様アカウントページの設定画面

・詳細を表示・非表示するボタンを表示する場合の表示の画面

・詳細を表示・非表示するボタンを表示しない場合の表示の画面

お客様アカウントページから変更防止機能の更新

お客様アカウントページから次回注文の変更ポリシーの変更防止機能を更新いたしました。

今回の更新前は次回注文作成日の時間から計算されました。

<更新前>

例:次回注文日の1日前まで変更可能の場合

次回注文作成日時が11月15日 20時の場合は、お客様アカウントページから11月14日の20時より契約を変更できなくなっていました。





<更新後>

次回注文作成日時が11月15日 20時の場合

お客様アカウントページから11月14日の0時より契約を変更できなくなります。





例:次回注文作成日時 11月15日 20時の場合

・次回注文日の0日前まで変更可能=> 11月15日の0時より契約を変更できなくなります。

・次回注文日の1日前まで変更可能 => 11月14日の0時より契約を変更できなくなります。

・次回注文日の2日前まで変更可能 => 11月13日の0時より契約を変更できなくなります。

また、次回注文の変更ポリシーを計算する際は、ストア設定で使用されているタイムゾーンを使用しています。

変更防止設定画面

契約のCSVエクスポート機能にラインアイテムの価格と配送料の追加

契約のCSVエクスポート機能にラインアイテムの価格と配送料の列を追加いたしました。

テーマのホームページのコレクションセクションのクイック追加機能の対応

以前Go Subがテーマのコレクションページのみのクイック追加機能を対応させていただきましたが、テーマのホームページ(index)のコレクションセクションにもクイック追加機能を対応するためのGo Subアプリブロックを追加できるようになりました。

※テーマの変更を行う必要があるため、上級者向けの設定となります。

テーマの複製をおこなってから変更することをお勧めします。

※テーマのバージョン、テーマごとにコードの内容が異なるためテーマによっては機能しない可能性があります。

※テーマによっては、Quick Addの機能が存在しない場合やGo Subとの統合ができない場合もあります。

予めご了承ください。

カスタマイザーのアプリブロック画面

対応方法については、アプリ管理画面からテーマインストールページの「Quick Addへのサブスクリプションプラン追加 (任意)」セクションに記載しておりますので、ご確認ください。

カスタマイザーのアプリブロック画面

サブスクリプショングループ設定の商品リストをアルファベット順の表示

サブスクリプショングループ設定ページのグループ商品のリストがアルファベット順に表示されるようになりました。

通知設定ページに送信元メールアドレスの変更の申し込みフォームリンクの追加

アプリ管理画面の通知設定ページに送信元メールアドレスの変更の申し込みフォームリンクを追加いたしました。

こちらからフォームを送信いただけますと、対応させていただきます。

通知設定の画面

送信元メールアドレスの変更について詳しく確認したい方は以下の記事も併せてご確認ください!



【該当記事】



【Go Sub Tips】お客様への通知メールをカスタマイズ&送信元メールアドレスを変更する方法(https://goriderep.com/blogs/news/gosub-tips-customize-notification)

まとめ

ここまで読んでいただきありがとうございました!

これからもGo Subは機能改善・アップデートを進めてまいります。ぜひShopifyストアにインストールして、サブスク販売を始めてみてください!

Go Sub ヘルプページ: https://goriderep.com/pages/gosubscride-help

お問い合わせ: https://goriderep.com/pages/gosubscride-help#contact(https://goriderep.com/pages/gosubscride-help#contact)



■Go Subアプリの特徴



・日本語・英語完全対応

・サブスクアプリの移行サポート(ペイメントゲートウェイの移行は別途ご相談ください

・Shopify Plus パートナーであるGO RIDEが日本向けに考案・開発ローカライズ

・ご要望に合わせたデザインや機能のカスタマイズ

・マーチャント様へ導入前、導入後のアプリサポート

・使いやすい直感的なUI

・すでにあるストア上の商品をサブスク用購入オプションをアプリ上で一括追加可能

<アプリ詳細・ダウンロードはこちらから>

https://apps.shopify.com/go-subscride?locale=ja(https://apps.shopify.com/go-subscride?locale=ja)

【プラン詳細】

■スタータープラン インストール無料

2% のサブスク販売手数料

すべての機能が利用可能

お試しストア様向け

サブスクリプショングループ設定の作成が無制限

サブスクリプション注文件数が無制限

テストモードのShopify ペイメント販売手数料が無料

■Go Subプラン $39/月

0% のサブスク販売手数料

すべての機能が利用可能

サブスクリプショングループ設定の作成が無制限

1000件までのサブスク契約

テストモードのShopify ペイメント販売手数料が無料

※サブスク契約が1000件以上あるストアの場合は契約件数に応じたプランをご契約ください。

■開発

開発ストアのみ

すべての機能が利用可能