【年末セール】来年の農業を変える1台を！「農機具王千葉店」で今年最後のセール開催中

株式会社リンク

■今年の締めくくりは「農機具王千葉店」で！

農業の現場で欠かせない農機具。その購入は費用も時間もかかりがちですが、「農機具王千葉店」なら中古でも高品質な商品をお手頃価格で手に入れることが可能です。年末セールでは、さらにお得に！「Yahoo!オークション」を活用し、全国どこでも商品をご覧いただけるオンラインセールのため、遠方の方でも安心してご参加いただけます。また、「Yahoo!オークション」の利用に不慣れな方のために、電話での直接販売にも対応しております。

■セール詳細

【期間】2024年12月31日まで

【場所】「Yahoo!オークション」（リンクWEB SHOP 千葉店）

【お問い合わせ先】農機具王千葉店（担当：木内）

【電話番号】0479-74-3930

■来年の農業への投資は、この機会に

農業を支える相棒を見つけるなら今がチャンス！「農機具王千葉店」の年末セールで、理想の1台をお得に手に入れて、新しい年をスタートしましょう。皆様のご利用を心よりお待ちしております。

「Yahoo!オークション」リンク WEB SHOP（千葉店）へのアクセスはこちら

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/hamada0059341?sid=hamada0059341&is_postage_mode=1&dest_pref_code=13&b=1&n=50&s1=score2&o1=d&aq=-1&oq=&anchor=1&auccat=0&p=%E5%8D%83%E8%91%89(https://auctions.yahoo.co.jp/seller/hamada0059341?sid=hamada0059341&is_postage_mode=1&dest_pref_code=13&b=1&n=50&s1=score2&o1=d&aq=-1&oq=&anchor=1&auccat=0&p=%E5%8D%83%E8%91%89)

【株式会社リンクについて】

本社：〒523-0892 滋賀県近江八幡市出町652 六芳舎ビル2F

代表者：代表取締役 濱田 義郎

設立：2011年12月（創業：2009年5月）

電話番号：0748-36-3697

URL：https://noukiguou.com/

事業内容：農機具の売買

Email： mail@noukiguou.com

【農機具王千葉店について】

住所：〒289-2231 千葉県香取郡多古町飯笹1168－82

電話番号：0479-74-3930

営業時間：9:00～17:00

定休日：木曜日

URL： https://noukiguou.com/store/chiba/