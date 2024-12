今見るべきヨーロッパ発クライムドラマはこれだ！「国境を越えた合同捜査チーム特集」

AXN株式会社「クロスボーダー・クライム 3カ国合同捜査チーム」(C)Apple Film Production / ITI Neovision / Česka televise / Star Media 2019

日本唯一の(*1)アクション海外ドラマ専門チャンネル「アクションチャンネル」(旧AXN)(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)は、「クロスボーダー・クライム 3カ国合同捜査チーム」を12月22日(日)に独占日本初放送(*2)いたします。それに合わせて、ヨーロッパを舞台に合同捜査チームの活躍を描くクライムドラマ3作品を「国境を越えた合同捜査チーム特集」と題して12月21日(土)と22日(日)の2日連続で一挙放送いたします。

国と国とが隣接するヨーロッパならではの国を越えて結成された捜査チームが、異なる文化や価値観が交錯する中で事件に挑むクライムドラマ3作品を「国境を越えた合同捜査チーム特集」としてお届けします。今まさに、ヨーロッパでは地政学的な緊張感を抱える中、ウクライナを舞台の一つとする日本初上陸の「クロスボーダー・クライム 3カ国合同捜査チーム」ほか、歴史的な背景と現代のヨーロッパの社会問題とがリアルに絡みあう、今見るべきクライムドラマを一挙放送でお楽しみください。

クロスボーダー・クライム 3カ国合同捜査チーム 【独占日本初放送】

ウクライナ・オデーサ、ポーランド・ワルシャワ、チェコ・プラハの3都市で、3人の若い女性が殺害される事件が同時多発的に発生する、東欧合作による壮大なクライム・アクションです。果たして、この3つの殺人事件にどんな関連性があるのか、捜査が進むにつれ事件は怪しげな実業家、弁護士、政治家、マフィア、さらには過去に埋もれた暗い秘密へとつながっていきます。ポーランドの警部マリアを演じるマウゴジャータ・ブチュコウスカ、ウクライナの警部セルヒーを演じるセルゲイ・ストレルニコフ、チェコの警視セイファートを演じるカレル・ローデンと、東欧を代表する名優たちが主演を務めます。

「クロスボーダー・クライム 3カ国合同捜査チーム」(C)Apple Film Production / ITI Neovision / Česka televise / Star Media 2019ザ・チーム ヨーロッパ大捜査線~3都市連続殺人事件

デンマーク、ドイツ、ベルギーの合同捜査チームが挑む壮大な犯罪捜査劇。ユーロポールの主導で3カ国が協力し、ヨーロッパ各地を震撼させる連続殺人事件の真相に迫ります。主人公を演じるのは、マッツ・ミケルセンの兄としても知られ、北欧ドラマでおなじみのラース・ミケルセン。作中では英語、ドイツ語、デンマーク語、オランダ語など多言語が飛び交い、国家間の警察の連携や対立がリアルに描かれる緊迫のクライム・アクションです。

「ザ・チーム ヨーロッパ大捜査線~3都市連続殺人事件」(C) 2015, produced by Network Movie, Lunanime, Nordisk Film and Superfilmザ・チーム ヨーロッパ大捜査線

シリア内戦の影響でヨーロッパに持ち込まれた、シリアの至宝ともいわれる芸術品“イシュタルの庭”を巡る殺人事件と、とテロリズムが絡み合う衝撃のクライムドラマ。デンマーク、ドイツ、ベルギーの捜査官たちが力を合わせ、国際的なテロ組織と、難民襲撃殺人事件の真相を追います。歴史と現代が交錯するストーリーと、欧州合同捜査チームの活躍を壮大なスケールで描きます。

「ザ・チーム ヨーロッパ大捜査線」(C) 2018 Network Movie/Lunanime/Nordisk Film/Superfilm

歴史ある美しい街並みを背景に、国と国とが隣接したヨーロッパならではの犯罪捜査をリアルに描いた3作品を、アクションチャンネルでぜひお楽しみください。

(*1) 自社調べ(2024年12月1日)。日本国内における放送サービスとして。

(*2) 他の日本の放送局・動画配信サービス・DVD/Blu ray に先駆けて、アクションチャンネルが日本で最も早く放送すること。

クロスボーダー・クライム 3カ国合同捜査チーム【独占日本初】

■放送情報

字幕版:12/22(日)午後3:00から全10話一挙放送

(C)Apple Film Production / ITI Neovision / Česka televise / Star Media 2019

【第1話 あらすじ】

ウクライナ・オデーサ。多くの海水浴客で賑わう午後のビーチに、沖から一隻のボートが流れてくる。不審に思った男たちが近づくと、そこには右腕なき全裸女性の死体が横たわっていた。同じ日、ポーランド・ワルシャワでは、車内にいたカップルが何者かに襲われる事件が発生。付近の監視カメラ映像には、襲撃を誇示する仕草をするマスク姿の犯人が映し出されていた。捜査を始めたポーランド首都警察の警部マリアは、放置された犯人の車から切断された右腕を見つける。さらにチェコ・プラハでは、演劇公演中の劇場で、小道具のカバンの中から女性の右腕が発見される。近隣の3カ国で同時に見つかった右腕なき死体と2本の右腕。この奇妙な事件の発覚は、国を跨ぐ猟奇的殺人事件の始まりに過ぎなかった。

ザ・チーム ヨーロッパ大捜査線~3都市連続殺人事件

字幕版:12/21(土)午前10:00から全8話一挙放送

(C) 2015, produced by Network Movie, Lunanime, Nordisk Film and Superfilm

【第1話 あらすじ】

ベルリン、コペンハーゲン、アントワープの3都市で、娼婦が何者かに殺害される事件が立て続けに発生。いずれも同様の手口だったことから、ユーロポールは3都市での合同捜査チームを立ち上げる。スイスで身重の妻と休暇中だったデンマーク警察の警視正ハーラルは、一度は招集を断るも、“被害者の女性たちは、見てはいけないものを見たから殺された”という、精神科医でもある妻の分析に後押しされ参加を決意する。

ザ・チーム ヨーロッパ大捜査線

字幕版:12/21(土)夜8:00から全8話一挙放送

(C) 2018 Network Movie/Lunanime/Nordisk Film/Superfilm

【第1話 あらすじ】

デンマーク南部のペンションで、7人の射殺体が発見される。デンマーク警察の捜査責任者ネリーは、現場からシリアのテロ組織・カリフ連合CUで使用されるコインを見つけ、この事件がただ事でないことを察知する。ドイツ人のボブが経営するペンションが、難民の密出国の斡旋をしていたこと、犠牲者の中にベルギー情報機関への内通者マルワがいたことを重く見た欧州刑事警察機構ユーロポールは、3ヵ国からなる合同捜査チームを要請。

