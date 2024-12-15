【岡山大学】岡山大学教育学部附属学校園は令和7年4月1日に「岡山大学附属学校園」に改称します

国立大学法人岡山大学

2024（令和6）年 12月 15日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）では、学長を中心としたガバナンス体制を構築し、大学と一体となった魅力ある附属学校園の運営を推進するため、教育学部附属の4つの学校園（附属幼稚園、附属小学校、附属中学校及び附属 特別支援学校）を、令和7年4月1日付けで岡山大学附属学校園に改称します。

本学教育学部の「附属学校園教育研究機構」では、学長主導のもと、学級定員の適性化、学校評価の実質化、附属学校園の教育DXの推進、学校弁護士や合理的配慮支援員の配置等の改革を実施してきました。

こうした改革をさらに推進していくため、組織体系をこれまで教育学部の下に置かれていた附属学校園を大学の下に置くことにより学⾧を中心としたガバナンス体制を構築し、以下の3つを目標に大学と一体となった魅力ある附属学校園の運営を推進します。

１.自由で先進的・創造的・高い質の教育研究活動の全学的な推進

２.全学の人的・物的資源を活用し、学校現場の諸課題解決に資する先導的・実験的な取組を実施

３.「全学附属化」のブランディングによる附属学校園の魅力向上

この改革に伴い、附属学校園の名称を「岡山大学教育学部附属」から「岡山大学附属」に改称します。 改組前後の学校園の名称は以下のとおりです。

岡山大学教育学部附属幼稚園 → 岡山大学附属幼稚園

岡山大学教育学部附属小学校 → 岡山大学附属小学校

岡山大学教育学部附属中学校 → 岡山大学附属中学校

岡山大学教育学部附属特別支援学校 → 岡山大学附属特別支援学校

現在教育学部附属学校園に在校・在園している園児・児童・生徒も改称後の学校園の在籍になります。（令和6年度卒業生（卒園生）を除く。

なお本件は、2024年11月27日に岡山大学から公開されました。

2024年11月定例記者会見で詳細を発表する那須学長と高瀬教育学部・研究科長（左）

◆プレスリリース

教育学部附属学校園は令和7年4月1日に大学附属学校園に改称します

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r6/press20241127-2.pdf

◆参 考

・岡山大学教育学部附属幼稚園

https://fuyou.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学教育学部附属小学校

https://www.okayama-u.ac.jp/user/fusho/

・岡山大学教育学部附属中学校

https://www.okayama-u.ac.jp/user/okafuchu/

・岡山大学教育学部附属特別支援学校

http://futoku.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学大学院教育学研究科・教育学部

https://edu.okayama-u.ac.jp/?lang=japanese

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件問い合わせ先

岡山大学教育学系事務部 事務長 中山達也

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7581

https://edu.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8745、086-251-8746

FAX：086-251-8748

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/



＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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