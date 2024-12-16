【岡山大学】岡山大学教育学部社会科教育学ゼミ主催 第38回ティーチイン岡山「北朝鮮による日本人拉致問題について考えよう」〔12/22,日 岡山国際交流センター〕

国立大学法人岡山大学

2024（令和6）年 12月 16日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の岡山大学教育学部社会科教育学ゼミでは、2024年12月22日（日）午後６時～７時30分に第38回ティーチイン岡山「北朝鮮による日本人拉致問題について考えよう」を、岡山国際交流センター（5階会議室2）で開催します。

ご興味ご関心のある皆さまのご参加をお待ちしております。

【日 時】

2024年 12月 22日（日） 午後６時～７時30分

【場 所】

岡山国際交流センター 5階 会議室2

（〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町2丁目2番1号）

https://www.opief.or.jp/oicenter/access.html

【概 要】

今回は、北朝鮮による日本人拉致問題について皆様とともに考えたいと思います。全ての拉致被害者を日本政府は取り戻すと言いながらも、なかなか問題は解決しません。一体どうすればよいのでしょう か。ぜひご参加ください。

【司 会】

岡山大学教育学部 3年生

【対象者】

中学生以上であればどなたでも参加できます。

【お申込み方法】

下記のURLからお申込みをお願い申し上げます。

https://forms.gle/bdxv6ENZpTrgXaya6

【ポスター】

https://edu.okayama-u.ac.jp/wp-content/uploads/2024/12/fda3279bb6220e9c78f76892ef88849c.pdf



【補 足】

「ティーチイン」とは？ 時事問題などについて学内で学生や教授が集まって徹底的に討論する集会のこと。

◆参 考

・岡山大学大学院教育学研究科・教育学部

https://edu.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学大学院教育学研究科・教育学部 社会科教育講座

https://edu.okayama-u.ac.jp/~syakai/index.html

◆参考イベント

当日の午前中には同会場で「岡山大学教育学部社会科教育学ゼミ主催 第37回ティーチイン岡山「ハンセン病問題を私たちはどのように語り継ぐか」」が開催されます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002761.000072793.html

岡山大学大学院教育学研究科・教育学部が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件問い合わせ先

岡山大学 学術研究院 教育学域 教授 桑原敏典

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7736

E-mail：kuwabara◎okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えて下さい

https://edu.okayama-u.ac.jp/news/post-9262/

＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8745、086-251-8746

FAX：086-251-8748

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/



＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学統合報告書2023：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2024年12月期共創活動パートナー募集中：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002721.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)